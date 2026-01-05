Megkezdődött a harc a venezuelai olajlelőhelyek felosztásáért

Ali Moshiri a Financial Timesnak elmondta, hogy Amos Global Energy Management nevű alapja már több venezuelai eszközt is kiszemelt, és intézményi befektetőkkel tárgyal a befektetések beindításához szükséges tőke biztosításáról.
Szerinte Maduro szombati elfogása az amerikai különleges erők által, valamint Trump felhívása az amerikai cégekhez a venezuelai olajipar újjáélesztésére váratlan lehetőséget teremtett.
Egy ideje már vártuk ezt az áttörést. A 2 milliárd dolláros befektetési ajánlatunk készen áll, több célpontot is azonosítottunk. Az elmúlt 24 órában tucatnyi hívást kaptam potenciális befektetőktől. A Venezuela iránti érdeklődés gyakorlatilag nulláról 99 százalékra ugrott
– mondta.
A caracasi amerikai beavatkozás, valamint Trump figyelmeztetése, miszerint Washington szabja majd meg a feltételeket Venezuela új vezetőinek, egy olyan vállalati roham lehetőségét vetíti előre, amely a világ legnagyobb készleteinek kitermelésére irányul. Ez új korszakot nyithat a nemzetközi olajcégek számára. Hasonló léptékű megnyílásra legutóbb 2009-ben, Irakban került sor: az amerikai invázió után hat évvel tartott olajmező-árveréseken több milliárd dolláros ajánlatok érkeztek.
A három nagy amerikai olajvállalat ugyanakkor óvatosan fogadta Trump befektetési felhívását, mivel aggályaik vannak a politikai instabilitás, a korábbi venezuelai államosítások, valamint a termelés növeléséhez szükséges hatalmas tőkeigény miatt. Egy iparági bennfentes szerint az ExxonMobil, a Chevron és a ConocoPhillips vezetőit teljesen váratlanul érte az amerikai katonai akció.
Az iparág egyetlen olyan szereplőjét sem tájékoztatták vagy kérdezték meg előzetesen, amelynek meglenne a tőkéje és a szakértelme a venezuelai befektetésekhez – sem Maduro eltávolítása, sem az elnök tegnapi nyilatkozata előtt
– fogalmazott.
Az Amos tőkegyűjtése korai próbája lesz annak, hogy a Wall Street hajlandó-e finanszírozni Venezuela leromlott olajipari infrastruktúrájának újjáépítését.
A venezuelai olajkitermelő ágazatot évekig tartó rossz gazdálkodás és szankciók tették tönkre, így a tevékenység újbóli felfuttatása jelentős beruházásokat igényel. Az Amos 2025 decemberére datált befektetői tájékoztatója szerint az alap napi 20–50 ezer hordónyi olajtermelési kapacitást és 500 ezer hordónyi készletet kíván megszerezni az állami olajvállalattól, a Petróleos de Venezuelától (PDVSA). A tervek szerint öt–hét éven belül szállnának ki a befektetésekből, és mintegy két és félszeres megtérülést céloznak.
Más magánbefektetők is jelezték érdeklődésüket. Harold Hamm, az amerikai palagáz-mágnás és Trump kiemelkedő támogatója közölte, hogy cége, a Continental Resources megfelelő feltételek mellett megfontolná a venezuelai befektetést.
Bár jelenleg nincsenek közvetlen terveink Venezuelával kapcsolatban, úgy véljük, hogy az országban jelentős erőforrás-potenciál rejlik. A szabályozási és kormányzati stabilitás javulásával mindenképpen megfontolnánk a jövőbeli befektetést
– mondta a szakértő.
Bár a magánbefektetők várhatóan a leggyorsabban reagálnak Trump felhívására, iparági elemzők szerint csak a nagy amerikai olajcégek rendelkeznek azzal a pénzügyi és műszaki súllyal, amely az ország hatalmas és összetett nehézolaj-szektorának újjáépítéséhez szükséges.
A Chevron, amely a Trump-kormányzat által biztosított különleges engedéllyel már most is jelen van az országban, a legkedvezőbb helyzetben van a befektetések növelésére. A vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelenleg elsősorban az alkalmazottak biztonságára és eszközeik védelmére összpontosít. Riválisa, az ExxonMobil nem reagált a venezuelai terveivel kapcsolatos megkeresésekre. A cég még mindig egy 1,6 milliárd dolláros kártérítés kifizetését várja, amely a Maduro elődje, Hugo Chávez alatt végrehajtott kisajátításokhoz kapcsolódik. A ConocoPhillips, amely 8,4 milliárd dolláros ítéletet nyert venezuelai eszközeinek államosítása miatt, közölte, hogy folytatja az összeg behajtására irányuló erőfeszítéseit, és "korai" lenne a jövőbeli tevékenységekről spekulálni.
Bár Trump kifejezetten amerikai cégeket hívott befektetésre, külügyminisztere, Marco Rubio nyitva hagyta az ajtót a szövetséges országok termelői előtt – Amerika ellenfelei előtt azonban nem. Kína jelenleg Venezuela legnagyobb olajvásárlója, és kínai, valamint orosz cégek is befektetők az országban.
Nem fogjuk hagyni, hogy Venezuela olajiparát az Egyesült Államok ellenfelei irányítsák. Miért van szüksége Kínának az olajukra, miért van szüksége Oroszországnak, miért van szüksége Iránnak? Ez a nyugati félteke, itt élünk
– mondta Rubio az NBC Newsnak.
Egyes, Venezuelában már jelen lévő európai vállalatok – például a spanyol Repsol és az olasz Eni – akkor fektethetnek be nagyobb mértékben, ha az amerikai szankciókat feloldják – vélik elemzők. Ugyanakkor kivárnák, hogy a nem amerikai cégek számára mennyire lesznek vonzóak a pénzügyi feltételek.
Moshiri már korábban is próbált venezuelai eszközöket vásárolni. 2022-ben közös vállalatot hozott létre a Gramercy Funds Managementtel a tengeri Paria-öböl térségébe irányuló befektetésekre. Az Amos később megállapodott a kínai Sinopec tulajdonában lévő venezuelai olaj- és gázeszközök megvásárlásáról is. Moshiri elmondása szerint ezek az ügyletek végül meghiúsultak, mert az alap nem tudott engedélyt szerezni a Biden-kormányzattól.
Most a Trump-kormányzattal, amely kereskedelmi szempontból barátságosabb és gazdasági megfontolások vezérlik, új alapot indítunk, és nagyon magabiztosak vagyunk
– fogalmazott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtörték a tűzszünetet: négy település lakóit menekítik, súlyos csapások érték a térséget
Zúgnak az izraeli vadászgépek.
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója
Töretlenül erősödik a befektetői bizalom.
Riasztó adatok érkeztek Magyarország szomszédjából, magyarok ezreit is érintheti
Sorozatban 33. hónapja tart egy aggasztó folyamat.
Otthontámogatás 2026: változtak az 1 milliós támogatás szabályai, mutatjuk a feltételeket és a tudnivalókat
Még karácsonykor is belenyúlt a kormány az otthontámogatási rendeletbe.
Döntött Orbán Viktor: Operatív Törzset állítanak fel a rendkívüli helyzet miatt
Pintér Sándor vezeti.
Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?
Forrong Dél-Amerika.
Drasztikus döntés született: nem férhetnek hozzá saját vagyonukhoz Venezuela vezetői
Mégsem volt jó ötlet Európában tárolni a pénzt?
NATO-tagállam lehet Trump következő célpontja? – Vészjósló kijelentést tett az ország vezetője
Grönland szigete a célkeresztben.
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?