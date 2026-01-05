Megkezdődött a harc a venezuelai olajlelőhelyek felosztásáért

Ali Moshiri a Financial Timesnak elmondta, hogy Amos Global Energy Management nevű alapja már több venezuelai eszközt is kiszemelt, és intézményi befektetőkkel tárgyal a befektetések beindításához szükséges tőke biztosításáról.

Szerinte Maduro szombati elfogása az amerikai különleges erők által, valamint Trump felhívása az amerikai cégekhez a venezuelai olajipar újjáélesztésére váratlan lehetőséget teremtett.

Egy ideje már vártuk ezt az áttörést. A 2 milliárd dolláros befektetési ajánlatunk készen áll, több célpontot is azonosítottunk. Az elmúlt 24 órában tucatnyi hívást kaptam potenciális befektetőktől. A Venezuela iránti érdeklődés gyakorlatilag nulláról 99 százalékra ugrott

– mondta.

A caracasi amerikai beavatkozás, valamint Trump figyelmeztetése, miszerint Washington szabja majd meg a feltételeket Venezuela új vezetőinek, egy olyan vállalati roham lehetőségét vetíti előre, amely a világ legnagyobb készleteinek kitermelésére irányul. Ez új korszakot nyithat a nemzetközi olajcégek számára. Hasonló léptékű megnyílásra legutóbb 2009-ben, Irakban került sor: az amerikai invázió után hat évvel tartott olajmező-árveréseken több milliárd dolláros ajánlatok érkeztek.

A három nagy amerikai olajvállalat ugyanakkor óvatosan fogadta Trump befektetési felhívását, mivel aggályaik vannak a politikai instabilitás, a korábbi venezuelai államosítások, valamint a termelés növeléséhez szükséges hatalmas tőkeigény miatt. Egy iparági bennfentes szerint az ExxonMobil, a Chevron és a ConocoPhillips vezetőit teljesen váratlanul érte az amerikai katonai akció.

Az iparág egyetlen olyan szereplőjét sem tájékoztatták vagy kérdezték meg előzetesen, amelynek meglenne a tőkéje és a szakértelme a venezuelai befektetésekhez – sem Maduro eltávolítása, sem az elnök tegnapi nyilatkozata előtt

– fogalmazott.

Az Amos tőkegyűjtése korai próbája lesz annak, hogy a Wall Street hajlandó-e finanszírozni Venezuela leromlott olajipari infrastruktúrájának újjáépítését.

A venezuelai olajkitermelő ágazatot évekig tartó rossz gazdálkodás és szankciók tették tönkre, így a tevékenység újbóli felfuttatása jelentős beruházásokat igényel. Az Amos 2025 decemberére datált befektetői tájékoztatója szerint az alap napi 20–50 ezer hordónyi olajtermelési kapacitást és 500 ezer hordónyi készletet kíván megszerezni az állami olajvállalattól, a Petróleos de Venezuelától (PDVSA). A tervek szerint öt–hét éven belül szállnának ki a befektetésekből, és mintegy két és félszeres megtérülést céloznak.

Más magánbefektetők is jelezték érdeklődésüket. Harold Hamm, az amerikai palagáz-mágnás és Trump kiemelkedő támogatója közölte, hogy cége, a Continental Resources megfelelő feltételek mellett megfontolná a venezuelai befektetést.

Bár jelenleg nincsenek közvetlen terveink Venezuelával kapcsolatban, úgy véljük, hogy az országban jelentős erőforrás-potenciál rejlik. A szabályozási és kormányzati stabilitás javulásával mindenképpen megfontolnánk a jövőbeli befektetést

– mondta a szakértő.

Bár a magánbefektetők várhatóan a leggyorsabban reagálnak Trump felhívására, iparági elemzők szerint csak a nagy amerikai olajcégek rendelkeznek azzal a pénzügyi és műszaki súllyal, amely az ország hatalmas és összetett nehézolaj-szektorának újjáépítéséhez szükséges.

A Chevron, amely a Trump-kormányzat által biztosított különleges engedéllyel már most is jelen van az országban, a legkedvezőbb helyzetben van a befektetések növelésére. A vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelenleg elsősorban az alkalmazottak biztonságára és eszközeik védelmére összpontosít. Riválisa, az ExxonMobil nem reagált a venezuelai terveivel kapcsolatos megkeresésekre. A cég még mindig egy 1,6 milliárd dolláros kártérítés kifizetését várja, amely a Maduro elődje, Hugo Chávez alatt végrehajtott kisajátításokhoz kapcsolódik. A ConocoPhillips, amely 8,4 milliárd dolláros ítéletet nyert venezuelai eszközeinek államosítása miatt, közölte, hogy folytatja az összeg behajtására irányuló erőfeszítéseit, és "korai" lenne a jövőbeli tevékenységekről spekulálni.

Bár Trump kifejezetten amerikai cégeket hívott befektetésre, külügyminisztere, Marco Rubio nyitva hagyta az ajtót a szövetséges országok termelői előtt – Amerika ellenfelei előtt azonban nem. Kína jelenleg Venezuela legnagyobb olajvásárlója, és kínai, valamint orosz cégek is befektetők az országban.

Nem fogjuk hagyni, hogy Venezuela olajiparát az Egyesült Államok ellenfelei irányítsák. Miért van szüksége Kínának az olajukra, miért van szüksége Oroszországnak, miért van szüksége Iránnak? Ez a nyugati félteke, itt élünk

– mondta Rubio az NBC Newsnak.

Egyes, Venezuelában már jelen lévő európai vállalatok – például a spanyol Repsol és az olasz Eni – akkor fektethetnek be nagyobb mértékben, ha az amerikai szankciókat feloldják – vélik elemzők. Ugyanakkor kivárnák, hogy a nem amerikai cégek számára mennyire lesznek vonzóak a pénzügyi feltételek.

Moshiri már korábban is próbált venezuelai eszközöket vásárolni. 2022-ben közös vállalatot hozott létre a Gramercy Funds Managementtel a tengeri Paria-öböl térségébe irányuló befektetésekre. Az Amos később megállapodott a kínai Sinopec tulajdonában lévő venezuelai olaj- és gázeszközök megvásárlásáról is. Moshiri elmondása szerint ezek az ügyletek végül meghiúsultak, mert az alap nem tudott engedélyt szerezni a Biden-kormányzattól.

Most a Trump-kormányzattal, amely kereskedelmi szempontból barátságosabb és gazdasági megfontolások vezérlik, új alapot indítunk, és nagyon magabiztosak vagyunk

– fogalmazott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images