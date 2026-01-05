  • Megjelenítés
Óriási bajban az IKEA, irányváltásra készülnek a vállalat vezetői
Üzlet

Óriási bajban az IKEA, irányváltásra készülnek a vállalat vezetői

Portfolio
Az IKEA, a világ legnagyobb bútoráruháza, több mint nyolcvanéves történetének egyik legnehezebb időszakát éli: pangó eladásokkal, dráguló alapanyagokkal és egyre kiélezettebb online versennyel küzd - számolt be a Bloomberg.

Az értékesítést különösen az Amazon, a Temu és a Shein nyomása terheli, amelyek olcsó és kényelmes online vásárlási lehetőséget kínálnak. Ez komoly árversenyt kényszerít ki a svéd márkából. Az Inter IKEA, a globális franchise-jogok tulajdonosa a korábbi évinél 26 százalékkal alacsonyabb profitot realizált a 2025 augusztus végén záruló üzleti évben, miután

a vállalat több terméknél is árcsökkentéssel próbálta megőrizni versenyképességét.

A helyzet súlyossága az IKEA éves vezetői tanácskozásán vált igazán nyilvánvalóvá, amelyet a svédországi Älmhultban, a vállalat szülőhelyén tartottak. A kihívások azonban messze túlmutatnak az árkérdésen.

A vásárlók ma már gyors és megbízható szállítást, erős online jelenlétet, átlátható ajánlatokat és kiváló ár-érték arányt várnak el. Ha ezeket máshol kedvezőbben találják meg, gondolkodás nélkül váltanak

Még több Üzlet

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Budapesti havazás: mindenkit érintő figyelmeztetés érkezett

Megszerezte a 4iG a Rába többségi részesedését

- mondta Clarisse Magnin, a McKinsey & Co. tanácsadócég partnere.

A digitális piacterek, különösen a Temu és a Shein robbanásszerű növekedése alapvetően alakítja át az iparág játékszabályait. Ezek a platformok rendkívül alacsony áraikkal és hatalmas termékkínálatukkal vonzzák az árérzékeny vásárlókat. Így az IKEA-nak már nemcsak a hagyományos bútorláncokkal kell versenyeznie, hanem olyan online szereplőkkel is, amelyek üzleti modelljükből fakadóan eleve előnyben vannak az olcsó tömegtermékek kínálatában.

A vállalat vezetése a versenytársak fenyegetéseire reagálva stratégiai alkalmazkodásba kezdett.

A szervezet folyamatosan bővíti a termékportfóliót, illetve fejleszti a házhoz szállítási- és online szolgáltatásokat. Másrészt az IKEA újragondolja a fizikai jelenlétet is: a nagy áruházak mellett kisebb városok és települések felé nyitna, rugalmasabb formátumokkal. A vállalatvezetők célja nem pusztán a versenypozíció javítása, hanem az is, hogy megőrizzék a hosszú évtizedek alatt felépített, erős vásárlói bizalmat és márkahűséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Hamarosan megérkezik a levél: kiderül, ki járhat jobban, ha másik számlacsomagot választ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility