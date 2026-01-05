Óriási bajban az IKEA, irányváltásra készülnek a vállalat vezetői

Az értékesítést különösen az Amazon, a Temu és a Shein nyomása terheli, amelyek olcsó és kényelmes online vásárlási lehetőséget kínálnak. Ez komoly árversenyt kényszerít ki a svéd márkából. Az Inter IKEA, a globális franchise-jogok tulajdonosa a korábbi évinél 26 százalékkal alacsonyabb profitot realizált a 2025 augusztus végén záruló üzleti évben, miután

a vállalat több terméknél is árcsökkentéssel próbálta megőrizni versenyképességét.

A helyzet súlyossága az IKEA éves vezetői tanácskozásán vált igazán nyilvánvalóvá, amelyet a svédországi Älmhultban, a vállalat szülőhelyén tartottak. A kihívások azonban messze túlmutatnak az árkérdésen.

A vásárlók ma már gyors és megbízható szállítást, erős online jelenlétet, átlátható ajánlatokat és kiváló ár-érték arányt várnak el. Ha ezeket máshol kedvezőbben találják meg, gondolkodás nélkül váltanak

- mondta Clarisse Magnin, a McKinsey & Co. tanácsadócég partnere.

A digitális piacterek, különösen a Temu és a Shein robbanásszerű növekedése alapvetően alakítja át az iparág játékszabályait. Ezek a platformok rendkívül alacsony áraikkal és hatalmas termékkínálatukkal vonzzák az árérzékeny vásárlókat. Így az IKEA-nak már nemcsak a hagyományos bútorláncokkal kell versenyeznie, hanem olyan online szereplőkkel is, amelyek üzleti modelljükből fakadóan eleve előnyben vannak az olcsó tömegtermékek kínálatában.

A vállalat vezetése a versenytársak fenyegetéseire reagálva stratégiai alkalmazkodásba kezdett.

A szervezet folyamatosan bővíti a termékportfóliót, illetve fejleszti a házhoz szállítási- és online szolgáltatásokat. Másrészt az IKEA újragondolja a fizikai jelenlétet is: a nagy áruházak mellett kisebb városok és települések felé nyitna, rugalmasabb formátumokkal. A vállalatvezetők célja nem pusztán a versenypozíció javítása, hanem az is, hogy megőrizzék a hosszú évtizedek alatt felépített, erős vásárlói bizalmat és márkahűséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images