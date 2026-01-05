  • Megjelenítés
Visszatérhetnek az olajóriások Venezuelába, máris elszálltak a részvényárfolyamok
Portfolio
Miközben az olaj árfolyama esik a venezuelai híreket követően, a nagy amerikai olajcégek részvényei erőteljes emelkedéseket mutatnak az európai részvénypiacokon és az amerikai nyitás előtti kereskedésben is.
A külföldi cégek szerepe korábban meghatározó volt a venezuelai olajiparban, ez tovább erősödhet az amerikai hatalomátvétellel. Ennek elsődleges nyertesei az amerikai olajcégek lehetnek, az amerikai elnök szavai szerint ugyanis

a nagy amerikai olajcégek most visszatérhetnek Venezuelába.

A venezuelai események kapcsán adódó befektetési lehetőségekről alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Az USA átvette Venezuela irányítását - Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia!

A hírre nagyot emelkednek a legnagyobb amerikai olajcégek ma a tőzsdéken:

Az amerikai nyitás előtti kereskedésben a Chevron árfolyama 6,5 százalékos pluszban áll, míg a frankfurti tőzsdén 7,4 százalékot ugrott a részvény.

chevron

Az Exxon Mobil 3 százalékot emelkedett nyitás előtt az amerikai tőzsdén, a frankfurti tőzsdén 5,1 százalékos pluszban a papír.

exxon

A ConocoPhilips 6,5 százalékot ugrott nyitás előtt, míg a frankfurti tőzsdén 14 százalékos pluszban a részvény.

conoco

Címlapkép forrása: Shutterstock

