  • Megjelenítés
6 éve adott el utoljára ilyen sok autót a Ford
Üzlet

6 éve adott el utoljára ilyen sok autót a Ford

Portfolio
A Ford tavaly 6 százalékkal növelte egyesült államokbeli eladásait, 2,2 millió járművet értékesítve, ami 2019 óta a legjobb éves eredménye - tudósított a Cnbc.

A detroiti autógyártó 2025-ben összesen 2,2 millió járművet adott el az Egyesült Államokban.

Az utolsó negyedévben több mint 545 ezer darab talált gazdára, ami 2,7 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A vállalat a harmadik helyen végzett az amerikai piacon a Toyota és a General Motors mögött. A Ford teljesítménye nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Cox Automotive becslése szerint az iparág egésze mintegy 2 százalékkal bővült 2025-ben, 16,3 millió eladott járműre.

Az év végi eredményeket beárnyékolta, hogy a cég továbbra is küzd az F-Series pickupok gyártási nehézségeivel. Kulcsfontosságú alumíniumbeszállítójuk, a Novelis New York-i üzemében két tűzeset is történt. A vállalat szerint azonban pótolni tudják a kieső, több tízezer darabos pickupgyártást, többek között egy michigani üzemben indított új műszakkal. Az F-Series eladásai éves szinten 8,3 százalékkal nőttek, az utolsó negyedévben viszont 3,1 százalékkal visszaestek.

Még több Üzlet

Kilőtt a magyar tőzsde sztárja

Németországból Magyarországra hozza egyik legnépszerűbb modelljének gyártását a Mercedes-Benz

Ralizik a Mol részvénye!

A Ford is nehézségekkel küzd az elektromos járművek piacán: az eladásai 14,1 százalékkal csökkentek az év során az elektromos szegmensben, az utolsó negyedévben pedig 52 százalékos zuhanást mértek. A hibrid modellek eladásai viszont 22 százalékkal nőttek, részben ellensúlyozva a visszaesést. A hagyományos, belső égésű motorral szerelt járművek továbbra is dominálnak: a Ford eladásainak 86 százalékát tették ki 2025-ben.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility