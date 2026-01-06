6 éve adott el utoljára ilyen sok autót a Ford

A detroiti autógyártó 2025-ben összesen 2,2 millió járművet adott el az Egyesült Államokban.

Az utolsó negyedévben több mint 545 ezer darab talált gazdára, ami 2,7 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A vállalat a harmadik helyen végzett az amerikai piacon a Toyota és a General Motors mögött. A Ford teljesítménye nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Cox Automotive becslése szerint az iparág egésze mintegy 2 százalékkal bővült 2025-ben, 16,3 millió eladott járműre.

Az év végi eredményeket beárnyékolta, hogy a cég továbbra is küzd az F-Series pickupok gyártási nehézségeivel. Kulcsfontosságú alumíniumbeszállítójuk, a Novelis New York-i üzemében két tűzeset is történt. A vállalat szerint azonban pótolni tudják a kieső, több tízezer darabos pickupgyártást, többek között egy michigani üzemben indított új műszakkal. Az F-Series eladásai éves szinten 8,3 százalékkal nőttek, az utolsó negyedévben viszont 3,1 százalékkal visszaestek.

A Ford is nehézségekkel küzd az elektromos járművek piacán: az eladásai 14,1 százalékkal csökkentek az év során az elektromos szegmensben, az utolsó negyedévben pedig 52 százalékos zuhanást mértek. A hibrid modellek eladásai viszont 22 százalékkal nőttek, részben ellensúlyozva a visszaesést. A hagyományos, belső égésű motorral szerelt járművek továbbra is dominálnak: a Ford eladásainak 86 százalékát tették ki 2025-ben.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images