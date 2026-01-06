Egyetlen bejelentés kellett az Nvidiától, és megütöttek egy egész szektort

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A vízhűtéses berendezéseket gyártó Johnson Controls International részvényei 7,4 százalékkal estek, de előtte 10 százalék feletti mínuszban is járt az árfolyam, ami 2022 óta a legnagyobb napi visszaesés. A Modine Manufacturing árfolyama 14,8 százalékkal zuhant, a Carrier Global és a Trane Technologies papírjai szintén jelentősen gyengültek 2,6, illetve 7,5 százalékkal.

Jensen Huang a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon jelentette be, hogy

az Nvidia következő generációs Rubin chipjeit olyan hőmérsékletű vízzel is lehet hűteni, amelyhez nincs szükség külön vízhűtő berendezésre.

"Tekintettel arra, hogy az Nvidia mekkora szerepet tölt be a mesterséges intelligencia ökoszisztémájában, nem szabad félvállról venni a kijelentéseiket, még ha első pillantásra túlzónak tűnnek is" – írta a hírre reagálva a Barclays elemzője.

