Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét

A Gold Reserve aranybányász társaság két arany- és rézlelőhelyet, a Brisas és a Siembra Minera nevű projektet üzemeltette, mielőtt a venezuelai kormány a 2000-es és 2010-es években államosította azokat. A Hugo Chávez kormánya idején elkobzott Brisas-lelőhely

mintegy 10 millió uncia aranyat rejt, amely a hétfői árfolyamon nagyjából 44,4 milliárd dollárt ér.

Paul Rivett, a vállalat alelnöke elmondta, hogy a hétvégén számos bányavállalat érdeklődött a lelőhelyek iránt. Rivett már olyan megállapodásokról tárgyal, amelyek segíthetnek a bányák újbóli fejlesztésében egy új venezuelai kormányzat alatt.

Valamilyen tranzakciót biztosan kötünk majd, legyen szó befektetésről vagy partnerségről

– mondta hétfői interjújában. "Szerencsére sikerült megtartanunk azokat a bányászati szakembereket és geológusokat, akik annak idején felfedezték és feltárták ezeket a lelőhelyeket, de mindannyian a hatvanas–hetvenes éveikben járnak. Most működtetési szakértelemre van szükségünk." A rezsimváltás a Gold Reserve-nél azt a reményt is felélesztette, hogy kiszabadíthatják José Ignacio Moreno Suarezt, a cég jogi tanácsadóját, akit 2023-ban börtönöztek be a választottbírósági eljárás közepette.

A vállalat részvényei hétfőn 103 százalékkal emelkedtek a torontói tőzsdén.

A Gold Reserve lépései jól jelzik, hogy a bányavállalatok és a nyersanyag-befektetők már most puhatolóznak Venezuela jelentős ásványkincsvagyona körül, miután a hétvégén drámai fordulat állt be az ország politikai életében.

Venezuela a nyugati félteke egyik legnagyobb aranykészletével rendelkezik, ám a Maduro-kormányzat nem tudta hatékonyan kiaknázni ezeket az erőforrásokat. A működő bányák többségét bűnözői kartellek és kínai cégek tartják ellenőrzésük alatt. A Gold Reserve két egykori projektjét jelenleg a Cartel de los Soles működteti kínai technológiával; ezt a szervezetet az Egyesült Államok kábítószer-terrorista csoportként tartja nyilván.

A Gold Reserve egyike annak a két észak-amerikai bányavállalatnak, amelyek választottbírósági eljárást indítottak Venezuela ellen az eszközeik kisajátítása miatt. A másik társaság, a Rusoro Mining hétfőn közölte: Maduro eltávolítása után javultak az esélyei arra, hogy több mint 2 milliárd dollár kártérítést kapjon a venezuelai kormánytól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

