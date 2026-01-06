  • Megjelenítés
Lecsapott a tél: kifogyóban a létfontosságú folyadék Európa egyik legnagyobb repterén, ami nélkül nem szállhatnak fel a gépek
Fogytán van a repülőgépek jégtelenítésére használt folyadék a KLM-nél az amszterdami Schiphol repülőtéren, ahol az elmúlt öt nap hideg időjárása miatt már több ezer járatot töröltek.

A holland KLM légitársaság közlése szerint a Schiphol repülőtéren működő 25 jégtelenítő jármű folyamatosan üzemel. Naponta mintegy 85 ezer liter, meleg vízből és glikolból álló keveréket használnak fel, hogy a felszállás előtt eltávolítsák a havat és a jeget a repülőgépekről.

Az Air France–KLM csoport holland tagja jelezte, hogy péntek óta éjjel-nappal zajlik a jégtelenítés, és

minden nap elfogy a beszállított folyadékmennyiség.

A szélsőséges időjárás és a beszállítói késedelmek együtt okoznak készlethiányt, amely jelenleg egész Európában problémát jelent.

A KLM munkatársakat küldött németországi beszállítójához, hogy további készleteket szerezzen. A légitársaság ugyanakkor nem tudta megmondani, pontosan mikor fogyhat el teljesen a jelenlegi állomány, ha nem sikerül időben pótolni.

A Schiphol repülőtér közölte, hogy a kifutópályák jégtelenítésére használt, más típusú folyadékból egyelőre elegendő készlettel rendelkezik.

A KLM kedden legalább 300 amszterdami járatot kényszerült törölni. A társaság a Schiphol repülőtér legnagyobb üzemeltetője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

