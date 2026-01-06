  • Megjelenítés
Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém
Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém

Portfolio
Az ezüst mellett a réz árfolyama is jelentős erősödést mutat ma: a tegnapi londoni csúcs után a jegyzések új történelmi csúcsra emelkedtek ma az amerikai árutőzsdén is (CME). A mostani ralit az ellátási zavarok és a kiéleződő kereskedelmi feszültségek táplálják, tovább erősítve a tavaly óta tartó, markáns árfolyam-emelkedést.      
A réz határidős jegyzési ma fontonként 6 dollár fölé emelkedtek az amerikai piacon, új történelmi csúcsot elérve,

mivel a piaci várakozások szerint az idei évben tovább szűkülhet a globális kínálat. A kereskedők egyre inkább attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció új vámokat vethet ki a finomított fémekre, ami az Egyesült Államok felé terelheti a szállítmányokat, miközben olyan meghatározó kereskedelmi központokban, mint London és Sanghaj, kínálathiány alakulhat ki.

Az árakat emellett az erőteljes globális keresleti kilátások is támogatták, különösen

  • az elektromos hálózatok fejlesztése,
  • a megújulóenergia-projektek,
  • valamint az adatközpontok gyors ütemű bővülése miatt.

További támaszt adott a piacnak az a várakozás is, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve az idei évben további kamatcsökkentéseket hajthat végre, ami összességében erősítette a kockázatvállalási hajlandóságot a pénzügyi piacokon. A legnagyobb felhasználónak számító Kínában pedig a folytatódó gazdaságpolitikai támogatás és a bőséges likviditás hosszabb távon is alátámasztja a rézárak emelkedését.

copper
