Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap sem lesz változás az üzemanyagárakban - írja a holtankoljak.

Továbbra is változatlanok a hazai üzemanyagárak, szerdától a nagykereskedelmi ár a benzin és a gázolaj esetében is marad a mai árszinten.

Így az átlagárak ma (2026.01.06-án) és várhatóan holnap is az alábbiak: 

  • 95-ös benzin: 558 Ft/liter
  • Gázolaj: 570 Ft/liter 
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

