Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Továbbra is változatlanok a hazai üzemanyagárak, szerdától a nagykereskedelmi ár a benzin és a gázolaj esetében is marad a mai árszinten.

Így az átlagárak ma (2026.01.06-án) és várhatóan holnap is az alábbiak:

95-ös benzin: 558 Ft/liter

Gázolaj: 570 Ft/liter

