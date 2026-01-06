Ralizik a Mol részvénye!

Egyre jobb hangulat látszik a Mol részvényénél, az olajcég árfolyama már 4 százalékos emelkedésben van, ráadásul a forgalom is kiugró.

Bombaerősen kezdi az évet a magyar tőzsde, a tegnapi közel 2 százalékos emelkedést követően most pont 2 százalékos pluszban van a BUX index.

Egyedi papírok szintjén kiemelkedően jól teljesít az OTP, a Rába és a 4iG is, de a délutáni órákban a Mol is beállt a remeklő papírok sorába:

az olajcég árfolyama már 4 százalékos pluszban van,

ráadásul magas forgalom mellett zajlik a kereskedés.

Mi áll a háttérben?

Az árfolyam-emelkedés hátterében vélhetően az a tegnapi értesülés áll, miszerint még ezen a héten Szerbiába megy a Mol küldöttsége, hogy átvizsgálja a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működését. A Mol a NIS orosz tulajdonrészét szeretné megvásárolni, ez a Gazprom közvetlen, illetve a leánycégén keresztül birtokolt, közvetett tulajdonával együtt több mint 50 százalékos részesedés.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője szerint a Mol számára kifejezetten előnyös lehetne a NIS felvásárlása, hiszen a két vállalat közelsége miatt jelentős működési és logisztikai együttműködési előnyök adódnának, miközben a NIS finomítói kapacitásait és töltőállomás-hálózatát az orosz tulajdonos már korszerűsítette. Emellett egy ilyen tranzakció stratégiai értelemben is erősítené a Mol alkupozícióját a horvát Janaffal folytatott viszonyában. Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 02. Megállapodás jöhet a NIS-ügyben

