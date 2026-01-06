Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be

A dubai irányadó olajár (Dubai benchmark) és a Brent határidős ügyletek közötti árkülönbözet hétfőn tavaly augusztus óta nem látott szintre tágult, ami bőséges kínálatra utal. A Dubai-swapok határidős görbéjének meredeksége eközben negatív lett; ez a struktúra azt jelenti, hogy

a közelebbi lejáratú kontraktusok olcsóbbak a távolabbiaknál.

Az azonnali szállítmányok és a dubai benchmark közötti felárak is gyakorlatilag összeomlottak. Az Omán-típusú nyersolaj – Kína, a világ legnagyobb importőre egyik kedvelt fajtája – már szinte a dubai áron forog, szemben a múlt hónap végén még hordónként közel 1 dolláros felárral. Az Egyesült Arab Emírségek Upper Zakum fajtája jelenleg hordónként 35 centes diszkonton áll, ami 2023 vége óta a leggyengébb szint.

A globális olajpiacot az elmúlt hónapokban az a félelem uralta, hogy a világszintű kínálat jelentősen meghaladja a keresletet,

azaz túlkínálat alakul ki.

Ez többek között annak tudható be, hogy az OPEC+ tagállamai és más termelők is növelték mostanában a kitermelésüket, ebben a környezetben a Brent határidős jegyzései tavaly 18 százalékot estek, ami 2020 óta a legrosszabb éves teljesítmény. Több nagybank további gyengülésre számít; a Morgan Stanley ezen a héten több árprognózisát is lejjebb vitte.

A Közel-Kelet meghatározó szerepet játszik az összképben, mivel a régió a világ nyersolajának mintegy harmadát szállítja, és az ázsiai finomítók fő beszerzési forrása. A mostani gyengeséget tükrözi, hogy a Saudi Aramco ezen a héten már harmadik egymást követő hónapban csökkentette az ázsiai fő vevőinek kínált eladási árait, és fő terméke, az Arab Light felárai ötéves mélypontra estek.

A regionális túlkínálat mérsékelte az aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az amerikai beavatkozás Venezuelában – Nicolás Maduro elfogása és a tankerszállítmányok részleges blokádja – megzavarhatja-e a dél-amerikai ország olajexportját. Ez azért fontos, mert a venezuelai olaj fő vásárlói hagyományosan a kínai finomítók. Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy a kínai vevők alternatív közel-keleti fajtákért, például az iraki Baszra-olajért rohannának.

A túlkínálat elérte a közel-keleti piacot, gyakorlatilag minden mutató gyengülő fizikai piacra utal

– mondta Warren Patterson, az ING Groep nyersanyagstratégiai vezetője Szingapúrban.

A közel-keleti kereskedésben, ahol a dubai benchmark jegyzését alakítják, erőteljes eladási hullám zajlik. Kevés szereplő hajlandó erős vételi ajánlatokkal szembeszállni a lefelé tartó nyomással – mondták a helyzetet ismerő kereskedők. Mintegy 8 millió hordónyi, februári szállítású regionális nyersolaj még nem talált vevőre, köztük az Emírségek Upper Zakum és Katar Al-Shaheen fajtái. Ez szokatlan, mivel a februári szállítmányok kereskedése jellemzően december végére lezárul. Az eladatlan készletek miatt ez már legalább a negyedik egymást követő hónap, hogy az Arab-öböl térségének nyersolaja nem talál maradéktalanul gazdára.

