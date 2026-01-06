  • Megjelenítés
Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be
Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be

A közel-keleti nyersolajpiacon egyre szembetűnőbbek a gyengeség jelei, ami fokozza a globális túlkínálattól való félelmeket. A mostani gyengeséget tükrözi, hogy a Saudi Aramco ezen a héten már harmadik egymást követő hónapban csökkentette az ázsiai fő vevőinek kínált eladási árait, és fő terméke, az Arab Light felárai ötéves mélypontra estek. Az ázsiai kereskedők közben szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a venezuelai fejleményeket, írja a Bloomberg.

A dubai irányadó olajár (Dubai benchmark) és a Brent határidős ügyletek közötti árkülönbözet hétfőn tavaly augusztus óta nem látott szintre tágult, ami bőséges kínálatra utal. A Dubai-swapok határidős görbéjének meredeksége eközben negatív lett; ez a struktúra azt jelenti, hogy

a közelebbi lejáratú kontraktusok olcsóbbak a távolabbiaknál.

Az azonnali szállítmányok és a dubai benchmark közötti felárak is gyakorlatilag összeomlottak. Az Omán-típusú nyersolaj – Kína, a világ legnagyobb importőre egyik kedvelt fajtája – már szinte a dubai áron forog, szemben a múlt hónap végén még hordónként közel 1 dolláros felárral. Az Egyesült Arab Emírségek Upper Zakum fajtája jelenleg hordónként 35 centes diszkonton áll, ami 2023 vége óta a leggyengébb szint.

A globális olajpiacot az elmúlt hónapokban az a félelem uralta, hogy a világszintű kínálat jelentősen meghaladja a keresletet,

azaz túlkínálat alakul ki.

Ez többek között annak tudható be, hogy az OPEC+ tagállamai és más termelők is növelték mostanában a kitermelésüket, ebben a környezetben a Brent határidős jegyzései tavaly 18 százalékot estek, ami 2020 óta a legrosszabb éves teljesítmény. Több nagybank további gyengülésre számít; a Morgan Stanley ezen a héten több árprognózisát is lejjebb vitte.

A Közel-Kelet meghatározó szerepet játszik az összképben, mivel a régió a világ nyersolajának mintegy harmadát szállítja, és az ázsiai finomítók fő beszerzési forrása. A mostani gyengeséget tükrözi, hogy a Saudi Aramco ezen a héten már harmadik egymást követő hónapban csökkentette az ázsiai fő vevőinek kínált eladási árait, és fő terméke, az Arab Light felárai ötéves mélypontra estek.

A regionális túlkínálat mérsékelte az aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy az amerikai beavatkozás Venezuelában – Nicolás Maduro elfogása és a tankerszállítmányok részleges blokádja – megzavarhatja-e a dél-amerikai ország olajexportját. Ez azért fontos, mert a venezuelai olaj fő vásárlói hagyományosan a kínai finomítók. Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy a kínai vevők alternatív közel-keleti fajtákért, például az iraki Baszra-olajért rohannának.

A túlkínálat elérte a közel-keleti piacot, gyakorlatilag minden mutató gyengülő fizikai piacra utal

– mondta Warren Patterson, az ING Groep nyersanyagstratégiai vezetője Szingapúrban.

A közel-keleti kereskedésben, ahol a dubai benchmark jegyzését alakítják, erőteljes eladási hullám zajlik. Kevés szereplő hajlandó erős vételi ajánlatokkal szembeszállni a lefelé tartó nyomással – mondták a helyzetet ismerő kereskedők. Mintegy 8 millió hordónyi, februári szállítású regionális nyersolaj még nem talált vevőre, köztük az Emírségek Upper Zakum és Katar Al-Shaheen fajtái. Ez szokatlan, mivel a februári szállítmányok kereskedése jellemzően december végére lezárul. Az eladatlan készletek miatt ez már legalább a negyedik egymást követő hónap, hogy az Arab-öböl térségének nyersolaja nem talál maradéktalanul gazdára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

