Tőzsdére készül egy újabb fintech csillag
Üzlet

Tőzsdére készül egy újabb fintech csillag

Az erős bevételnövekedésre építve újra nekifut az amerikai tőzsdei bevezetésnek a brazil digitális bankként működő PicPay, amely a Nasdaqra készül lépni.
A brazil PicPay digitális bank hétfőn

benyújtotta az amerikai tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat.

A benyújtott iratok szerint a vállalat bevételei az idei év első kilenc hónapjában számottevően emelkedtek.

A São Pauló-i székhelyű cég 313,8 millió reál (mintegy 58 millió dollár) nyereséget ért el a szeptember végéig tartó időszakban, jelentősen meghaladva az egy évvel korábbi 172 millió reált. A teljes bevétel és pénzügyi eredmény 7,26 milliárd reálra nőtt a tavalyi 3,78 milliárd reálról.

A J&F holdinghoz tartozó PicPay – amelynek portfóliójában a JBS húsipari óriás is szerepel – már másodszor próbálkozik amerikai tőzsdei bevezetéssel. A vállalat 2021-ben a kedvezőtlen piaci környezet miatt visszavonta korábbi elsődleges részvénykibocsátási (IPO) terveit.

Az amerikai tőzsdei kibocsátások piaca 2025-ben, közel három évnyi pangás után kezdett újra élénkülni. A vámemelések okozta bizonytalanság, az elhúzódó kormányzati leállás, valamint a mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények év végi eladási hulláma azonban mérsékelte a fellendüléshez fűzött várakozásokat. Elemzők szerint 2026-ban folytatódhat a régóta várt piaci normalizálódás, miután több kriptovaluta- és fintechcég is jelezte tőzsdei terveit, köztük a Revolut neobank, a Kraken kriptotőzsde és a japán PayPay fizetési alkalmazás.

A 2012-ben alapított PicPay fintechplatformként működik: magánszemélyeknek és kisvállalkozásoknak nyújt fizetési, megtakarítási, hitelezési és pénzkezelési szolgáltatásokat. Ügyfelei mobileszközökön keresztül, a Pix-rendszer és QR-kódok segítségével küldhetnek és fogadhatnak pénzt.

A vállalat a Nasdaqon kíván megjelenni "PICS" szimbólum alatt. A kibocsátásból befolyó forrásokat általános vállalati célokra, többek között forgótőke finanszírozására, működési költségek fedezésére és tőkeberuházásokra használná fel. A kibocsátás globális koordinátorai a Citigroup, a BofA Securities és az RBC Capital Markets lesznek.

Forrás: Reuters

