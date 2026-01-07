Elesett a MÁV az ország számos pontján: mutatjuk, hol bénult meg a vasúti közlekedés

Közölték azt is, az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
Budapest agglomerációS21: Budapest - Lajosmizse
A lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt 10-40 perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani.
A sűrítő (Ócsáról, Táborfalváról Budapestre induló) S21-es vonatok nem közlekednek.
S71, G71: Budapest - Veresegyház - Vác
- Az S71-es vonatok csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.
- A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasolják Rákospalota-Újpestig.
- A G71-es vonatok nem közlekednek.
- A Vácról 5:57-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S71-es (2569) végig közlekedik.
G10: Nem közlekedik
A Bicske - Budapest közötti sűrítő G10-es vonatok nem közlekednek. Az S10-es, S12-es vonatokat javasolja a MÁV.
G40: Módosított útvonal
A Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok váltóhiba miatt terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel az utasok.
S74: Komárom - Esztergom
A Komárom - Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük az utasok a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
Hatvan-Somoskőújfalu
A Somoskőújfaluból 6:14-kor Hatvanba induló személyvonat (5827) nem közlekedik.
A Tarról 6:38-kor Hatvanba induló személyvonat (5817) nem közlekedik.
Keleti országrészS820: Hatvan - Szolnok
A Hatvan - Szolnok közötti S820-as vonatoknál 10-40 perccel hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert Jászboldogháza-Jánoshidán váltóhiba lassítja a közlekedést.
A Hatvanból 6:01-kor Szolnokra induló S820-as (5712), valamint a Szolnokról 8:21-kor Hatvanba induló S820-as (5737) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz Abonyi utat nem érinti, megállási helyei:
- Hatvan, vasútállomás (VOLÁN)
- Jászfényszaru, vasútállomás (VOLÁN)
- Pusztamonostor, vasútállomás (VOLÁN)
- Jászberény, vasútállomás (VOLÁN)
- Meggyespele vasútállomás (főút)
- Portelek, vasútállomás (VOLÁN)
- Jászboldogháza-Jánoshida, vasútállomás (VOLÁN)
- Újszász, vasútállomás (VOLÁN)
- Zagyvarékas, vasútállomás (VOLÁN)
- Szolnok, vasútállomás (VOLÁN, 1-es kocsiállás)
A Hatvanból 7:01-kor Szolnokra induló S820-as (5722) csak Jászfényszarutól közlekedik.
Miskolc - Hidasnémeti
A Miskolc - Hidasnémeti vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt az itt közlekedő személyvonatoknál, valamint a Hernád InterCityknél hosszabb menetidőre lehet számítani.
Debrecen, Nyíregyháza térsége
A Debrecenből, Nyíregyházáról induló vonatoknál váltóhiba miatt késésekre lehet számítani. Az állomásokon áthaladó InterCityk közlekedésében nem kell jelentős fennakadásra számítani.
A Nyíregyházáról 5:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Nyírség InterCity (IC 609) nem közlekedik.
A következő Nyírség InterCityt (IC 619), valamint a Cívis InterRégiót (IR 6139) javasolja a MÁV.
A Debrecenből 5:14-kor Érmihályfalvára induló személyvonat (6810) nem közlekedik. Utasai a 6812-es személyvonattal (6812) utazhatnak Nyírábrányig.
A Nyíregyházáról 5:40-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5139) nem közlekedik. Utasai a 6:40-kor induló személyvonattal (5169) utazhatnak.
A Mátészalkáról 6:13-kor Debrecenbe induló személyvonat (6317) nem közlekedik. Utasai Nyíradonyból a 4324/102-es Volán járattal utazhatnak Debrecenbe, amely ezért betér Nyíradony vasútállomásra. Utasai Hajdúsámsonból a 4405/768-as Volán járattal utazhatnak Debrecenbe, amely ezért betér Hajdúsámson vasútállomásra.
Záhony - Debrecen
A Nyíregyházáról 5:46-kor Záhonyba induló személyvonat (6220) nem közlekedik.
A Záhonyból 6:13-kor Debrecenbe induló személyvonat (6259) nem közlekedik.
A Záhonyból 7:03-kor Debrecenbe induló személyvonat (6217) nem közlekedik. Utasai a 8:03-kor induló személyvonattal (6227) utazhatnak.
Nyugati országrész
A Győrből 5:46-kor Bécsbe induló Euregio (9430) nem közlekedik.
A Mosonmagyaróvárról 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (19437) nem közlekedik.
A Hegyeshalomból 7:33-kor Rajkára induló személyvonat (9462) nem közlekedik.
A Rajkáról 7:52-kor Győrbe induló személyvonat (9447) csak Hegyeshalomtól közlekedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elszánta magát a NATO hatalma: Gripen vadászgépeket kaphat Ukrajna, de van egy feltétel
Több vállalást is tesz az északi ország.
Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra
Lehet jó és rossz végük is ezeknek a forgatókönyveknek.
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Összesen több tíz centi hó esik le a héten.
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Kamionok akadtak el.
Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére
Kínának főhet a feje.
Kimondta a Fehér Ház: Amerika katonai erővel szerezheti meg Grönlandot
Ezt is mérlegeli Trump stábja.
Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen
Szerinte Amerikához kell tartoznia a térségnek.
A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől
Személygépkocsival továbbra igénybe lehet venni őket.
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.