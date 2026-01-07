  • Megjelenítés
Elesett a MÁV az ország számos pontján: mutatjuk, hol bénult meg a vasúti közlekedés
Több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a vasúti forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indulét el - derül ki a MÁV tájékoztatójából. 

Közölték azt is, az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Budapest agglomerációS21: Budapest - Lajosmizse

A lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt 10-40 perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani.

A sűrítő (Ócsáról, Táborfalváról Budapestre induló) S21-es vonatok nem közlekednek.

S71, G71: Budapest - Veresegyház - Vác

  • Az S71-es vonatok csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.
  • A vonatok nem várnak csatlakozásra, emiatt a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor Vác felé induló S70-es vonatokat javasolják Rákospalota-Újpestig. 
  • A G71-es vonatok nem közlekednek.
  • A Vácról 5:57-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S71-es (2569) végig közlekedik.

G10: Nem közlekedik

A Bicske - Budapest közötti sűrítő G10-es vonatok nem közlekednek. Az S10-es, S12-es vonatokat javasolja a MÁV.

G40: Módosított útvonal

A Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok váltóhiba miatt terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel az utasok. 

S74: Komárom - Esztergom

A Komárom - Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük az utasok a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket. 

Hatvan-Somoskőújfalu

A Somoskőújfaluból 6:14-kor Hatvanba induló személyvonat (5827) nem közlekedik.

A Tarról 6:38-kor Hatvanba induló személyvonat (5817) nem közlekedik.

Keleti országrészS820: Hatvan - Szolnok

A Hatvan - Szolnok közötti S820-as vonatoknál 10-40 perccel hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert Jászboldogháza-Jánoshidán váltóhiba lassítja a közlekedést. 

A Hatvanból 6:01-kor Szolnokra induló S820-as (5712), valamint a Szolnokról 8:21-kor Hatvanba induló S820-as (5737) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz Abonyi utat nem érinti, megállási helyei:

  • Hatvan, vasútállomás (VOLÁN)        
  • Jászfényszaru, vasútállomás (VOLÁN)          
  • Pusztamonostor, vasútállomás (VOLÁN)     
  • Jászberény, vasútállomás (VOLÁN)  
  • Meggyespele vasútállomás (főút)    
  • Portelek, vasútállomás (VOLÁN)      
  • Jászboldogháza-Jánoshida, vasútállomás (VOLÁN) 
  • Újszász, vasútállomás (VOLÁN)        
  • Zagyvarékas, vasútállomás (VOLÁN)
  • Szolnok, vasútállomás (VOLÁN, 1-es kocsiállás)      

A Hatvanból 7:01-kor Szolnokra induló S820-as (5722) csak Jászfényszarutól közlekedik. 

Miskolc - Hidasnémeti

A Miskolc - Hidasnémeti vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt az itt közlekedő személyvonatoknál, valamint a Hernád InterCityknél hosszabb menetidőre lehet számítani. 

Debrecen, Nyíregyháza térsége

A Debrecenből, Nyíregyházáról induló vonatoknál váltóhiba miatt késésekre lehet számítani. Az állomásokon áthaladó InterCityk közlekedésében nem kell jelentős fennakadásra számítani. 

A Nyíregyházáról 5:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Nyírség InterCity (IC 609) nem közlekedik.

A következő Nyírség InterCityt (IC 619), valamint a Cívis InterRégiót (IR 6139) javasolja a MÁV.

A Debrecenből 5:14-kor Érmihályfalvára induló személyvonat (6810) nem közlekedik. Utasai a 6812-es személyvonattal (6812) utazhatnak Nyírábrányig.

A Nyíregyházáról 5:40-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5139) nem közlekedik. Utasai a 6:40-kor induló személyvonattal (5169) utazhatnak.

A Mátészalkáról 6:13-kor Debrecenbe induló személyvonat (6317) nem közlekedik. Utasai Nyíradonyból a 4324/102-es Volán járattal utazhatnak Debrecenbe, amely ezért betér Nyíradony vasútállomásra. Utasai Hajdúsámsonból a 4405/768-as Volán járattal utazhatnak Debrecenbe, amely ezért betér Hajdúsámson vasútállomásra.

Záhony - Debrecen

A Nyíregyházáról 5:46-kor Záhonyba induló személyvonat (6220) nem közlekedik.

A Záhonyból 6:13-kor Debrecenbe induló személyvonat (6259) nem közlekedik.

A Záhonyból 7:03-kor Debrecenbe induló személyvonat (6217) nem közlekedik. Utasai a 8:03-kor induló személyvonattal (6227) utazhatnak.

Nyugati országrész

A Győrből 5:46-kor Bécsbe induló Euregio (9430) nem közlekedik.

A Mosonmagyaróvárról 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (19437) nem közlekedik.

A Hegyeshalomból 7:33-kor Rajkára induló személyvonat (9462) nem közlekedik.

A Rajkáról 7:52-kor Győrbe induló személyvonat (9447) csak Hegyeshalomtól közlekedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

