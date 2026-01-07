Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Egyelőre úgy néz ki, megpihen a 2026-os rali
A remek évkezdés után szerdán pihenőre vették a formát a piacok: diadalmenetnek egyelőre vége, egyedül a Nasdaq tudott enyhe, 0,16%-os pluszban zárni.
A Dow Jones 0,96%-os, az S&P 500 0,34%-os mínuszban végezte a kereskedést.
Az S&P mínuszba fordult
Az esti órákban több olyan bejelentés is történt, amely a tőzsdék számára kedvezőtlen: Trump egyrészt korlátozná a vállalati lakásvásárlásokat, másrészt pedig a hadiipari osztalék-kifizetéseket és részvény-visszavásárlásokat.
A Dow Jones (-0,63%) után az S&P 500 is mínuszba fordult (-0,02%), a Nasdaq egyelőre tartja magát (0,47%).
Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe
Donald Trump amerikai elnök megtiltaná a védelmi ipari cégeknek az osztalékfizetést és a részvény-visszavásárlást, amíg nem gyorsítják fel a hadiipari eszközök gyártását - jelentette a Cnbc.
Túl drágák a házak: rendkívüli lépést jelentett be Donald Trump - Drasztikusan csökkenhetnek az ingatlanárak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megtiltaná a nagy intézményi befektetőknek a családi házak vásárlását, mert szerinte a vállalati tulajdonlás az egyik fő oka annak, hogy olyan drágák lettek az ingatlanok, hogy egy átlagos család számára immáron megfizethetetlenek - jelentette a CNBC.
Odavert Trump az ingatlanos cégeknek
Magyar idő szerint este 7 óra körül nincsenek nagy mozgások az indexekben: a Dow enyhe, 0,43%-os mínuszban áll, az S&P 500 0,14%-os, a Nasdaq 0,63%-os pluszban van.
Trump elnök épp most jelentette be, hogy megtiltja a nagybefektetőknek, hogy lakásokat vegyenek, erre az ingatlancégek árfolyama összeomlott. A NextPoint 16,03%-os, az Apogee 13,49%-ot zuhant - egyik pillanatról a másikra ezek lettek a nap legrosszabbul teljesítő amerikai részvényei.
Vegyes a hangulat Amerikában
Egyelőre iránytalan kereskedést láthatunk az Egyesült Államok tőkepiacain, a Dow enyhe mínuszban, a Nasdaq és az S&P 500 pluszban van. A techrészvényeket többnyire veszik, az Intel, Plantir markáns pluszban van, de a ritkaföldfémeket bányászó MP Materials is jól teljesít.
A mai kereskedésben eddig
- 0,17%-os mínuszban van az S&P,
- az S&P 500 viszont 0,26%,
- a Nasdaq pedig 0,69% pluszban van.
Történelmi csúcsot döntött ma a magyar tőzsde
Minimális elmozdulással zárt ma a magyar tőzsde, ami beleillett az európai képbe. A BUX index viszont még így is beállította ma mindenkori csúcsát még délelőtt, innen jött aztán egy folyamatos lecsorgás a bizonytalan nemzetközi hangulattal összehangban.
Nincs határozott irány az USA-ban
Határozatlan mozgásokkal indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, miközben az S&P 500 és a Nasdaq is stagnál. A minimális emelkedés a Dow számára még így is új történelmi csúcsot hozott.
Bírósági győzelmet aratott az Alteo
Sikert aratott az Alteo leányvállalata abban a választottbírósági perben, amelyet a DAB Pumps Hungary Kft. indított ellene egy villamosenergia-adásvételi szerződéssel összefüggésben: a testület nemcsak a felperes 433 ezer eurós követelését utasította el, hanem az ALTEO viszontkeresetének is helyt adott - közölte a BÉT.
A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság
A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa ismét egyhangúlag arra kérte a részvényeseket, hogy utasítsák el a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatát, mert azt továbbra is gyengébbnek tartja a Netflixszel kötött, 72 milliárd dolláros megállapodásnál - számolt be a Cnbc.
Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából
Egy amerikai ETF-szolgáltató engedélyt kért az első, venezuelai kitettségű vállalatok papírjait lekövető tőzsdén kereskedett alap (ETF) elindítására, miután Nicolás Maduro elnök hétvégi amerikai elfogása ralit indított a helyi eszközökben.
Itthon elolvadt az emelkedés
Elolvadt a magyar tőzsde emelkedése a délutáni órákra, a BUX jelenleg stagnál, miközben az OTP és a Richter is a tegnapi záróárfolyamától néhány forintra van. A Mol és a Magyar Telekom továbbra is pluszban van, előbbi 0,2 százalékot, utóbbi pedig 1 százalékot emelkedett.
Gigantikus mennyiségű olaj érkezhet az USA-ba, esnek az árak
Tovább estek az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok akár 2 milliárd dollár értékben importálhat venezuelai nyersolajat, ami növeli a kínálati nyomást a világ legnagyobb olajfogyasztó piacán.
A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától
A Portfolio Checklist keddi adásában Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk. Szóba került a mesterséges intelligencia szerepe a befektetési döntésekben, a BUX történelmi csúcsa és a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának egyik legnagyobb vakfoltja is.
Iránykeresés Európában, új csúcs a magyar tőzsdén
Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsot döntött, miközben a CAC 0,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van.
Eközben a magyar tőzsde a tegnapi ralit követően tovább emelkedik, a BUX 0,5 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsot döntött. Az emelkedést a blue chipek közül a Magyar Telekom vezeti, melynek árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb, míg a Mol 1,5, a Richter pedig 0,9 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama viszont stagnál.
Itt egy magyar prémium kategóriás részvény, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén
Jól indul az év a nemzetközi tőkepiacokon és a magyar tőzsdén, sorra dőlnek a történelmi csúcsok, de van egy magyar prémium kategóriás részvény, ami még így is kiemelkedően teljesít. Mutatjuk, hogy mi történik a papírnál, és hogy mi a befektetési sztori.
Rengetegen dőltek be a csalásának, 160 millió forintos bírságot szabott ki az MNB
A Magyar Nemzeti Bank 160 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy jogosulatlanul pénzügyi szolgáltatást végezzen, visszafizetendő pénzeket fogadjon el. A tevékenységre engedéllyel nem rendelkező magánszemély közel százhatvan embertől gyűjtött pénzeszközöket, „szabad tőzsdei kereskedést” vagy „fix lekötést” ígérve nekik. A valóságban az átvett összeg töredékével végzett – veszteségesen – forex típusú, azaz devizapárokkal történő kereskedést.
Az Nvidia miatt felrobbant Hyundai árfolyama
A Hyundai Motor részvényei szerdán 15 százalékkal emelkedtek, és történelmi csúcsot döntöttek. Ez messze felülmúlta a dél-koreai KOSPI részvényindex 1,2 százalékos erősödését. A rali mögött az Nvidiával kialakuló szorosabb együttműködés lehetősége állhat.
Óvatos mozgások
Vegyes elmozdulások látsznak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde stagnál.
Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde
A tegnapi jelentős rali után ma reggel kisebb korrekcióval indul a kereskedés a magyar tőzsdén.
Gigantikus üzlet körvonalazódik: az egyik legnagyobb olajcég is beszállt a Lukoil eszközeiért folyó versenybe
A Chevron amerikai olajipari óriás és a Quantum Capital Group magántőke-befektetési cég közös ajánlatot tett a szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeire, amelyek értékét a vállalat mintegy 22 milliárd dollárra becsüli - közölte a FT.
Óvatos mozgások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,99 százalékot esett, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
- Kisebb elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH ma reggel publikálja a novemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, míg a jegybank az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját teszi közzé. Ennél azonban lényegesebb lehet az eurózóna decemberi inflációs adata, illetve a nap második felében érkező amerikai gazdasági jelentések.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 462,08
|1,0%
|2,3%
|3,1%
|2,9%
|15,8%
|60,4%
|S&P 500
|6 944,82
|0,6%
|0,7%
|1,1%
|1,5%
|16,2%
|85,3%
|Nasdaq
|25 639,71
|0,9%
|0,7%
|-0,2%
|1,5%
|18,9%
|103,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 518,08
|1,3%
|4,3%
|4,0%
|4,3%
|33,6%
|94,1%
|Hang Seng
|26 710,45
|1,4%
|3,3%
|2,4%
|4,2%
|35,7%
|-3,5%
|CSI 300
|4 790,69
|1,5%
|3,0%
|4,5%
|3,5%
|27,1%
|-11,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 892,2
|0,1%
|1,6%
|3,6%
|1,6%
|23,1%
|79,2%
|CAC
|8 237,43
|0,3%
|0,8%
|1,5%
|1,1%
|10,6%
|46,3%
|FTSE
|10 122,73
|1,2%
|1,8%
|4,7%
|1,9%
|22,7%
|48,0%
|FTSE MIB
|45 753,43
|-0,2%
|1,8%
|5,3%
|1,8%
|31,5%
|101,3%
|IBEX
|17 647,1
|0,2%
|1,7%
|5,7%
|2,0%
|49,4%
|111,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|116 425,9
|2,9%
|4,9%
|6,9%
|4,9%
|45,6%
|170,2%
|ATX
|5 415,39
|0,4%
|1,7%
|6,6%
|1,7%
|47,2%
|88,5%
|PX
|2 743,35
|1,1%
|2,1%
|8,6%
|2,1%
|54,5%
|164,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 970
|2,4%
|5,3%
|8,4%
|5,3%
|71,8%
|170,8%
|Mol
|3 150
|5,4%
|7,1%
|6,8%
|7,1%
|12,8%
|35,3%
|Richter
|10 230
|3,3%
|3,7%
|6,3%
|3,7%
|-3,8%
|37,9%
|Magyar Telekom
|1 818
|0,4%
|1,5%
|4,2%
|1,5%
|41,1%
|374,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,97
|-1,9%
|-1,4%
|-5,4%
|-0,5%
|-23,3%
|12,8%
|Brent
|60,74
|-1,7%
|-1,9%
|-4,8%
|-0,2%
|-20,8%
|11,9%
|Arany
|4 478,95
|0,7%
|2,8%
|6,5%
|3,6%
|69,8%
|135,5%
|Devizák
|EURHUF
|384,8250
|0,3%
|-0,2%
|0,9%
|0,2%
|-7,5%
|7,2%
|USDHUF
|329,0227
|0,4%
|0,3%
|0,4%
|0,6%
|-17,8%
|12,6%
|GBPHUF
|444,2400
|0,1%
|0,4%
|1,6%
|0,8%
|-11,4%
|12,1%
|EURUSD
|1,1696
|-0,1%
|-0,5%
|0,4%
|-0,4%
|12,5%
|-4,8%
|USDJPY
|156,5750
|0,0%
|0,2%
|0,9%
|-0,1%
|-0,6%
|51,4%
|GBPUSD
|1,3507
|0,0%
|0,2%
|1,2%
|0,4%
|8,0%
|-0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|93 712
|-0,2%
|6,0%
|4,9%
|5,6%
|-8,4%
|154,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|0,2%
|1,6%
|1,2%
|0,1%
|-9,8%
|299,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,85
|-1,0%
|1,0%
|3,0%
|-0,5%
|16,3%
|-622,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|-0,3%
|-0,6%
|-1,9%
|-0,6%
|1,0%
|230,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
