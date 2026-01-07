Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Az esti órákban több olyan bejelentés is történt, amely a tőzsdék számára kedvezőtlen: Trump egyrészt korlátozná a vállalati lakásvásárlásokat, másrészt pedig a hadiipari osztalék-kifizetéseket és részvény-visszavásárlásokat.

A Dow Jones (-0,63%) után az S&P 500 is mínuszba fordult (-0,02%), a Nasdaq egyelőre tartja magát (0,47%).