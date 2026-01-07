  • Megjelenítés
Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika
Üzlet

Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Portfolio
Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-bana Nasdaq tudott csak nagyon enyhe pluszban zárni, a másik két index mínuszosan tért nyugovóra, megtörve ezzel az év eleje óta tartó lendületet.
Megosztás

Egyelőre úgy néz ki, megpihen a 2026-os rali

A remek évkezdés után szerdán pihenőre vették a formát a piacok: diadalmenetnek egyelőre vége, egyedül a Nasdaq tudott enyhe, 0,16%-os pluszban zárni.

A Dow Jones 0,96%-os, az S&P 500 0,34%-os mínuszban végezte a kereskedést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Az S&P mínuszba fordult

Az esti órákban több olyan bejelentés is történt, amely a tőzsdék számára kedvezőtlen: Trump egyrészt korlátozná a vállalati lakásvásárlásokat, másrészt pedig a hadiipari osztalék-kifizetéseket és részvény-visszavásárlásokat.

A Dow Jones (-0,63%) után az S&P 500 is mínuszba fordult (-0,02%), a Nasdaq egyelőre tartja magát (0,47%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe

Donald Trump amerikai elnök megtiltaná a védelmi ipari cégeknek az osztalékfizetést és a részvény-visszavásárlást, amíg nem gyorsítják fel a hadiipari eszközök gyártását - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Hatalmas fordulat: hiába Amerika elsöprő győzelme, páros lábbal rúgott bele Trump a hadiipari cégekbe
Megosztás

Túl drágák a házak: rendkívüli lépést jelentett be Donald Trump - Drasztikusan csökkenhetnek az ingatlanárak

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megtiltaná a nagy intézményi befektetőknek a családi házak vásárlását, mert szerinte a vállalati tulajdonlás az egyik fő oka annak, hogy olyan drágák lettek az ingatlanok, hogy egy átlagos család számára immáron megfizethetetlenek - jelentette a CNBC.

Tovább a cikkhez
Túl drágák a házak: rendkívüli lépést jelentett be Donald Trump - Drasztikusan csökkenhetnek az ingatlanárak
Megosztás

Odavert Trump az ingatlanos cégeknek

Magyar idő szerint este 7 óra körül nincsenek nagy mozgások az indexekben: a Dow enyhe, 0,43%-os mínuszban áll, az S&P 500 0,14%-os, a Nasdaq 0,63%-os pluszban van.

Trump elnök épp most jelentette be, hogy megtiltja a nagybefektetőknek, hogy lakásokat vegyenek, erre az ingatlancégek árfolyama összeomlott. A NextPoint 16,03%-os, az Apogee 13,49%-ot zuhant - egyik pillanatról a másikra ezek lettek a nap legrosszabbul teljesítő amerikai részvényei.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Vegyes a hangulat Amerikában

Egyelőre iránytalan kereskedést láthatunk az Egyesült Államok tőkepiacain, a Dow enyhe mínuszban, a Nasdaq és az S&P 500 pluszban van. A techrészvényeket többnyire veszik, az Intel, Plantir markáns pluszban van, de a ritkaföldfémeket bányászó MP Materials is jól teljesít.

A mai kereskedésben eddig

  • 0,17%-os mínuszban van az S&P,
  • az S&P 500 viszont 0,26%,
  • a Nasdaq pedig 0,69% pluszban van.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Történelmi csúcsot döntött ma a magyar tőzsde

Minimális elmozdulással zárt ma a magyar tőzsde, ami beleillett az európai képbe. A BUX index viszont még így is beállította ma mindenkori csúcsát még délelőtt, innen jött aztán egy folyamatos lecsorgás a bizonytalan nemzetközi hangulattal összehangban.

Tovább a cikkhez
Történelmi csúcsot döntött ma a magyar tőzsde
Megosztás

Nincs határozott irány az USA-ban

Határozatlan mozgásokkal indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, miközben az S&P 500 és a Nasdaq is stagnál. A minimális emelkedés a Dow számára még így is új történelmi csúcsot hozott.

HehmbanI
Megosztás

Bírósági győzelmet aratott az Alteo

Sikert aratott az Alteo leányvállalata abban a választottbírósági perben, amelyet a DAB Pumps Hungary Kft. indított ellene egy villamosenergia-adásvételi szerződéssel összefüggésben: a testület nemcsak a felperes 433 ezer eurós követelését utasította el, hanem az ALTEO viszontkeresetének is helyt adott - közölte a BÉT.

Tovább a cikkhez
Bírósági győzelmet aratott az Alteo
Megosztás

A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság

A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa ismét egyhangúlag arra kérte a részvényeseket, hogy utasítsák el a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatát, mert azt továbbra is gyengébbnek tartja a Netflixszel kötött, 72 milliárd dolláros megállapodásnál - számolt be a Cnbc.

Tovább a cikkhez
A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság
Megosztás

Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából

Egy amerikai ETF-szolgáltató engedélyt kért az első, venezuelai kitettségű vállalatok papírjait lekövető tőzsdén kereskedett alap (ETF) elindítására, miután Nicolás Maduro elnök hétvégi amerikai elfogása ralit indított a helyi eszközökben.

Tovább a cikkhez
Jön a vadonatúj befektetés, amivel bárki profitálhat Venezuela szárnyalásából
Megosztás

Itthon elolvadt az emelkedés

Elolvadt a magyar tőzsde emelkedése a délutáni órákra, a BUX jelenleg stagnál, miközben az OTP és a Richter is a tegnapi záróárfolyamától néhány forintra van. A Mol és a Magyar Telekom továbbra is pluszban van, előbbi 0,2 százalékot, utóbbi pedig 1 százalékot emelkedett.

4KhKqFfa
Megosztás

Gigantikus mennyiségű olaj érkezhet az USA-ba, esnek az árak

Tovább estek az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok akár 2 milliárd dollár értékben importálhat venezuelai nyersolajat, ami növeli a kínálati nyomást a világ legnagyobb olajfogyasztó piacán.

Tovább a cikkhez
Gigantikus mennyiségű olaj érkezhet az USA-ba, esnek az árak
Megosztás

A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától

A Portfolio Checklist keddi adásában Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk. Szóba került a mesterséges intelligencia szerepe a befektetési döntésekben, a BUX történelmi csúcsa és a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának egyik legnagyobb vakfoltja is.

Tovább a cikkhez
A BÉT vezére elárulta, kérne-e befektetési tanácsot a mesterséges intelligenciától
Megosztás

Iránykeresés Európában, új csúcs a magyar tőzsdén

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsot döntött, miközben a CAC 0,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van.

Eközben a magyar tőzsde a tegnapi ralit követően tovább emelkedik, a BUX 0,5 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsot döntött. Az emelkedést a blue chipek közül a Magyar Telekom vezeti, melynek árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb, míg a Mol 1,5, a Richter pedig 0,9 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama viszont stagnál.

uSkg1RP4
Megosztás

Itt egy magyar prémium kategóriás részvény, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén

Jól indul az év a nemzetközi tőkepiacokon és a magyar tőzsdén, sorra dőlnek a történelmi csúcsok, de van egy magyar prémium kategóriás részvény, ami még így is kiemelkedően teljesít. Mutatjuk, hogy mi történik a papírnál, és hogy mi a befektetési sztori.

Tovább a cikkhez
Itt egy magyar prémium kategóriás részvény, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén
Megosztás

Rengetegen dőltek be a csalásának, 160 millió forintos bírságot szabott ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank 160 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy jogosulatlanul pénzügyi szolgáltatást végezzen, visszafizetendő pénzeket fogadjon el. A tevékenységre engedéllyel nem rendelkező magánszemély közel százhatvan embertől gyűjtött pénzeszközöket, „szabad tőzsdei kereskedést” vagy „fix lekötést” ígérve nekik. A valóságban az átvett összeg töredékével végzett – veszteségesen – forex típusú, azaz devizapárokkal történő kereskedést.

Tovább a cikkhez
Rengetegen dőltek be a csalásának, 160 millió forintos bírságot szabott ki az MNB
Megosztás

Az Nvidia miatt felrobbant Hyundai árfolyama

A Hyundai Motor részvényei szerdán 15 százalékkal emelkedtek, és történelmi csúcsot döntöttek. Ez messze felülmúlta a dél-koreai KOSPI részvényindex 1,2 százalékos erősödését. A rali mögött az Nvidiával kialakuló szorosabb együttműködés lehetősége állhat.

Tovább a cikkhez
Az Nvidia miatt felrobbant Hyundai árfolyama
Megosztás

Óvatos mozgások

Vegyes elmozdulások látsznak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde stagnál.

ZWVPRVgL
Megosztás

Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde

A tegnapi jelentős rali után ma reggel kisebb korrekcióval indul a kereskedés a magyar tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde
Megosztás

Gigantikus üzlet körvonalazódik: az egyik legnagyobb olajcég is beszállt a Lukoil eszközeiért folyó versenybe

A Chevron amerikai olajipari óriás és a Quantum Capital Group magántőke-befektetési cég közös ajánlatot tett a szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeire, amelyek értékét a vállalat mintegy 22 milliárd dollárra becsüli - közölte a FT.

Tovább a cikkhez
Gigantikus üzlet körvonalazódik: az egyik legnagyobb olajcég is beszállt a Lukoil eszközeiért folyó versenybe
Megosztás

Óvatos mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,99 százalékot esett, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
  • Kisebb elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel publikálja a novemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, míg a jegybank az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját teszi közzé. Ennél azonban lényegesebb lehet az eurózóna decemberi inflációs adata, illetve a nap második felében érkező amerikai gazdasági jelentések.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 462,08 1,0% 2,3% 3,1% 2,9% 15,8% 60,4%
S&P 500 6 944,82 0,6% 0,7% 1,1% 1,5% 16,2% 85,3%
Nasdaq 25 639,71 0,9% 0,7% -0,2% 1,5% 18,9% 103,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 518,08 1,3% 4,3% 4,0% 4,3% 33,6% 94,1%
Hang Seng 26 710,45 1,4% 3,3% 2,4% 4,2% 35,7% -3,5%
CSI 300 4 790,69 1,5% 3,0% 4,5% 3,5% 27,1% -11,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 892,2 0,1% 1,6% 3,6% 1,6% 23,1% 79,2%
CAC 8 237,43 0,3% 0,8% 1,5% 1,1% 10,6% 46,3%
FTSE 10 122,73 1,2% 1,8% 4,7% 1,9% 22,7% 48,0%
FTSE MIB 45 753,43 -0,2% 1,8% 5,3% 1,8% 31,5% 101,3%
IBEX 17 647,1 0,2% 1,7% 5,7% 2,0% 49,4% 111,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 116 425,9 2,9% 4,9% 6,9% 4,9% 45,6% 170,2%
ATX 5 415,39 0,4% 1,7% 6,6% 1,7% 47,2% 88,5%
PX 2 743,35 1,1% 2,1% 8,6% 2,1% 54,5% 164,4%
Magyar blue chipek              
OTP 36 970 2,4% 5,3% 8,4% 5,3% 71,8% 170,8%
Mol 3 150 5,4% 7,1% 6,8% 7,1% 12,8% 35,3%
Richter 10 230 3,3% 3,7% 6,3% 3,7% -3,8% 37,9%
Magyar Telekom 1 818 0,4% 1,5% 4,2% 1,5% 41,1% 374,1%
Nyersanyagok              
WTI 56,97 -1,9% -1,4% -5,4% -0,5% -23,3% 12,8%
Brent 60,74 -1,7% -1,9% -4,8% -0,2% -20,8% 11,9%
Arany 4 478,95 0,7% 2,8% 6,5% 3,6% 69,8% 135,5%
Devizák              
EURHUF 384,8250 0,3% -0,2% 0,9% 0,2% -7,5% 7,2%
USDHUF 329,0227 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% -17,8% 12,6%
GBPHUF 444,2400 0,1% 0,4% 1,6% 0,8% -11,4% 12,1%
EURUSD 1,1696 -0,1% -0,5% 0,4% -0,4% 12,5% -4,8%
USDJPY 156,5750 0,0% 0,2% 0,9% -0,1% -0,6% 51,4%
GBPUSD 1,3507 0,0% 0,2% 1,2% 0,4% 8,0% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 712 -0,2% 6,0% 4,9% 5,6% -8,4% 154,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,2% 1,6% 1,2% 0,1% -9,8% 299,8%
10 éves német állampapírhozam 2,85 -1,0% 1,0% 3,0% -0,5% 16,3% -622,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 -0,3% -0,6% -1,9% -0,6% 1,0% 230,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Nagy dobásnak indultak, csúnyán besültek ezek a befektetések

Ralizik a Mol részvénye!

Címlapkép forrása: chanakon laorob

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Alakul a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility