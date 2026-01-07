Itt a lista, ezeket a villanyautókat vették a magyarok 2025-ben

Az elektromos személygépkocsik piacán továbbra is
a Tesla Model Y a legkelendőbb típus Magyarországon.
Az 1188 eladott példány a teljes, 406 típust felvonultató hazai újautó-rangsorban a 23. helyre volt elegendő, így olyan népszerű modelleket is maga mögé utasított, mint a Toyota Yaris vagy a RAV4.
A rangsor második helyezettje a Kia EV3 lett, amely gyakorlatilag újoncnak számít a piacon. Bár a típus forgalmazása technikailag már 2024 végén megkezdődött, akkor mindössze 26 példányt regisztráltak, így 2025 számít az első teljes értékesítési évnek. A koreai gyártó ezzel megismételte korábbi sikerét, amelyet az e-Niro modellel ért el.
A dobogó harmadik fokára a Tesla Model 3 került, amely azonban az elmúlt évben jelentős vásárlóvesztést szenvedett el. Az adatok alapján nem valószínű, hogy Elon Musk politikai szerepvállalása állna a visszaesés mögött, hiszen a Model Y értékesítése stabil maradt. Valószínűbb, hogy az indexkar hiánya, a konkurencia erősödése, illetve az SUV-változat kedvezőbb árazása gyengítette a szedán iránti keresletet.
Egyes, korábban ismertebb modellek szintén komoly visszaesést produkáltak.
Az elektromos Opel Astra mindössze 2, a Mokka 11, a Peugeot e-2008 csupán 1, a Peugeot e-208 pedig 2 példányban kelt el. A Renault elektromos Megane-változatából 5, a Scenicből pedig 15 darab talált gazdára. Jelentős vevőkört veszített a korábban népszerű BMW iX3, a Volvo EX30, valamint a BYD Dolphin és az Atto 3 is, részben a vámok, részben a márkán belüli konkurencia erősödése miatt.
Akadtak ugyanakkor kimondott sikertörténetek is. A legalább 100 példányban értékesített és minimum 50 százalékos növekedést elérő modellek között három BMW-típus is szerepel: az iX1, az iX2 és az i5. Kiemelkedően teljesített továbbá a Ford Explorer és a Volkswagen ID.4 testvérpárosa, valamint a Hyundai Ioniq 5 is. Az MEB-platformra épülő modelleknél egyértelműen pozitívan hatott a 13–14 millió forintos belépőverziók megjelenése.
A márkák rangsorában a Tesla végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a BYD-t. Az év során kiélezett verseny zajlott a harmadik helyért; végül a BMW bizonyult jobbnak a Kiánál.
A legalább 50 járművet értékesítő gyártók közül a Nissan, az MG, a Volvo és a Tesla veszített vevőket az előző évhez képest. A 100 autó feletti értékesítéssel rendelkező márkák közül a piac 28 százalékos átlagos növekedését meghaladó bővülést a Citroën és a Renault érte el, százalékos alapon még a Kiát is megelőzve.
Konszernszinten a Hyundai–Kia páros mindössze 27 autóval előzte meg a Teslát. A BYD is szorosan felzárkózott a harmadik helyen: a dobogó legfelső és legalsó foka között összesen csupán 90 járműnyi különbség volt.
A teljes hazai személyautó-piac 2025-ben 129 440 új jármű értékesítésével zárt, ami 6 százalékos emelkedést jelent 2024-hez képest. Az elektromos meghajtású személygépkocsik piaci részesedése decemberben megközelítette a 10 százalékot, éves átlagban pedig 7-ről 8,5 százalékra nőtt. Ez a vállalati támogatások fényében visszafogottnak mondható, különösen annak tükrében, hogy az európai átlag várhatóan 20 százalék körül alakul.
A nem tölthető hibrid járművek aránya 0,4, a dízelmotorosok részesedése pedig 0,8 százalékponttal mérséklődött. Utóbbi kategóriában nominálisan is kevesebb autó talált gazdára, mint 2024-ben.
Címlapkép forrása: Anindito Mukherjee/Bloomberg via Getty Images
