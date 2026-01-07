  • Megjelenítés
Nincs megállás, itt az újabb történelmi rekord a magyar tőzsdén
Nincs megállás, itt az újabb történelmi rekord a magyar tőzsdén

Portfolio
Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások jellemzők ma reggel. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után hírek jelentek meg arról, hogy a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek kisebb elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be.
Iránykeresés Európában, új csúcs a magyar tőzsdén

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsot döntött, miközben a CAC 0,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van.

Eközben a magyar tőzsde a tegnapi ralit követően tovább emelkedik, a BUX 0,5 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsot döntött. Az emelkedést a blue chipek közül a Magyar Telekom vezeti, melynek árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb, míg a Mol 1,5, a Richter pedig 0,9 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama viszont stagnál.

uSkg1RP4
Óvatos mozgások

Vegyes elmozdulások látsznak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde stagnál.

ZWVPRVgL
Óvatos mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,99 százalékot esett, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,11 százalékkal került lejjebb.
  • Kisebb elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel publikálja a novemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, míg a jegybank az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját teszi közzé. Ennél azonban lényegesebb lehet az eurózóna decemberi inflációs adata, illetve a nap második felében érkező amerikai gazdasági jelentések.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 4,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 1,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 3,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 462,08 1,0% 2,3% 3,1% 2,9% 15,8% 60,4%
S&P 500 6 944,82 0,6% 0,7% 1,1% 1,5% 16,2% 85,3%
Nasdaq 25 639,71 0,9% 0,7% -0,2% 1,5% 18,9% 103,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 518,08 1,3% 4,3% 4,0% 4,3% 33,6% 94,1%
Hang Seng 26 710,45 1,4% 3,3% 2,4% 4,2% 35,7% -3,5%
CSI 300 4 790,69 1,5% 3,0% 4,5% 3,5% 27,1% -11,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 892,2 0,1% 1,6% 3,6% 1,6% 23,1% 79,2%
CAC 8 237,43 0,3% 0,8% 1,5% 1,1% 10,6% 46,3%
FTSE 10 122,73 1,2% 1,8% 4,7% 1,9% 22,7% 48,0%
FTSE MIB 45 753,43 -0,2% 1,8% 5,3% 1,8% 31,5% 101,3%
IBEX 17 647,1 0,2% 1,7% 5,7% 2,0% 49,4% 111,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 116 425,9 2,9% 4,9% 6,9% 4,9% 45,6% 170,2%
ATX 5 415,39 0,4% 1,7% 6,6% 1,7% 47,2% 88,5%
PX 2 743,35 1,1% 2,1% 8,6% 2,1% 54,5% 164,4%
Magyar blue chipek              
OTP 36 970 2,4% 5,3% 8,4% 5,3% 71,8% 170,8%
Mol 3 150 5,4% 7,1% 6,8% 7,1% 12,8% 35,3%
Richter 10 230 3,3% 3,7% 6,3% 3,7% -3,8% 37,9%
Magyar Telekom 1 818 0,4% 1,5% 4,2% 1,5% 41,1% 374,1%
Nyersanyagok              
WTI 56,97 -1,9% -1,4% -5,4% -0,5% -23,3% 12,8%
Brent 60,74 -1,7% -1,9% -4,8% -0,2% -20,8% 11,9%
Arany 4 478,95 0,7% 2,8% 6,5% 3,6% 69,8% 135,5%
Devizák              
EURHUF 384,8250 0,3% -0,2% 0,9% 0,2% -7,5% 7,2%
USDHUF 329,0227 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% -17,8% 12,6%
GBPHUF 444,2400 0,1% 0,4% 1,6% 0,8% -11,4% 12,1%
EURUSD 1,1696 -0,1% -0,5% 0,4% -0,4% 12,5% -4,8%
USDJPY 156,5750 0,0% 0,2% 0,9% -0,1% -0,6% 51,4%
GBPUSD 1,3507 0,0% 0,2% 1,2% 0,4% 8,0% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 712 -0,2% 6,0% 4,9% 5,6% -8,4% 154,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,2% 1,6% 1,2% 0,1% -9,8% 299,8%
10 éves német állampapírhozam 2,85 -1,0% 1,0% 3,0% -0,5% 16,3% -622,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 -0,3% -0,6% -1,9% -0,6% 1,0% 230,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
