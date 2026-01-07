Nincs megállás, itt az újabb történelmi rekord a magyar tőzsdén

Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos pluszban van, ezzel új történelmi csúcsot döntött, miközben a CAC 0,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van.

Eközben a magyar tőzsde a tegnapi ralit követően tovább emelkedik, a BUX 0,5 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsot döntött. Az emelkedést a blue chipek közül a Magyar Telekom vezeti, melynek árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb, míg a Mol 1,5, a Richter pedig 0,9 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama viszont stagnál.