  • Megjelenítés
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Üzlet

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Portfolio
Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.
Megosztás

Havazás: mutatjuk, hol kell veszélyes hófúvásokra számítani!

Az északkeleti, valamint a nyugati, északnyugati tájakon lehet hófúvásra számítani, írja a HungaroMet.

Tovább a cikkhez
Havazás: mutatjuk, hol kell veszélyes hófúvásokra számítani!
Megosztás

Elesett a MÁV az ország számos pontján: mutatjuk, hol bénult meg a vasúti közlekedés

Több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a vasúti forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indulét el - derül ki a MÁV tájékoztatójából.  Közölték azt is, az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Tovább a cikkhez
Elesett a MÁV az ország számos pontján: mutatjuk, hol bénult meg a vasúti közlekedés
Megosztás

Hóhelyzet Magyarországon: az M1-es autópályán rendkívüli intézkedést kell bevezetni

Az elmúlt években szokatlanul télies időjárás komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Ahogyan azt előre jelezték a meteorológusok, valóban több hullámban érkezett az évek óta nem látott kemény havazás Magyarországra. A legfrissebb kilátások szerint szerdán is tombolhat a valódi tél, mutatjuk a részleteket.

Tovább a cikkhez
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility