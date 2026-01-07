Rég nem látott roham indult a szánkókért – Van, aki hatalmas bizniszt lát a havazásban

A sportruházati és barkácsboltokat szinte teljesen kifosztották, már ami a téli (sport)eszközöket és ruházatot illeti.

Szánkó, hólapát és hótaposó szinte egyáltalán nem kapható, a téli ruházatból sem maradt nagy választék.

Egyesek nagy bizniszt látnak a rég nem tapasztalt méretű időjárási jelenségben:

az internetes hirdetőoldalakon a korábbiaknál akár jóval nagyobb összegeket is elkérnek a mostani hiánycikkekért:

használt szánkó 15 ezer forintért, használt hólapát 9000 forintért is kapható.

Herczeg Lilla, a Decathlon Hungary marketingigazgatója elmondta: több mint 8000 szánkót adtak el, ami 700 százalékos mennyiségi növekedést jelent.

