Rég nem látott roham indult a szánkókért – Van, aki hatalmas bizniszt lát a havazásban
Hiánycikk lett a szánkó, a műanyag hócsúszka, a hólapát és a hótaposó a hatalmas, napok óta tartó havazás miatt, az ügyeskedők pedig borsos árakon igyekeznek megválni használt téli eszközeiktől – derül ki az RTL Híradó tudósításából.

A sportruházati és barkácsboltokat szinte teljesen kifosztották, már ami a téli (sport)eszközöket és ruházatot illeti.

Szánkó, hólapát és hótaposó szinte egyáltalán nem kapható, a téli ruházatból sem maradt nagy választék.

Egyesek nagy bizniszt látnak a rég nem tapasztalt méretű időjárási jelenségben:

az internetes hirdetőoldalakon a korábbiaknál akár jóval nagyobb összegeket is elkérnek a mostani hiánycikkekért:

használt szánkó 15 ezer forintért, használt hólapát 9000 forintért is kapható.

Herczeg Lilla, a Decathlon Hungary marketingigazgatója elmondta: több mint 8000 szánkót adtak el, ami 700 százalékos mennyiségi növekedést jelent.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Oláh Tamás

