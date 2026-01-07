Új lendületet kaptak idén a sztárpapírok - Mutatjuk, melyik az elemzők kedvence most

Az elmúlt napokban friss lendületet kaptak a védelmi részvények az európai tőzsdéken, miután az Egyesült Államok átvette az irányítást Venezuelában, majd ismét terítékre került Grönland sorsa is, ami az erősödő geopolitikai kockázatok közepette előtérbe helyezte a védelmi cégek növekedési lehetőségeit. Megnéztük, hogy mit gondolnak most az elemzők az európai védelmi papírokról, melyikben van még fantázia és melyik a kedvenc részvényük a szektorból.

Jól indítja 2026-ot a tavalyi év egyik sztárszektora

Az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt időszak egyik nagy befektetési sztoriját jelentették az európai védelmi részvények. Bár az év vége felé a nagy menetelést egy szemmel látható korrekció követte, ahogy az orosz-ukrán békébe vetett hit erősödött, az elmúlt napokban azonban ismét lendületet kaptak a papírok: míg a Stoxx 600 index 2,2 százalékot emelkedett, addig

a Stoxx védelmi ipari alindexe (Stoxx Aero/Defense) több mint 8 százalékot szárnyalt.

Az elmúlt egy év felülteljesítése pedig még az évvégi korrekció ellenére is masszív volt: