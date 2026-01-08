Balesetek a havas időben: drámai számokat közölt a magyar biztosító

A gépjárműkárok száma mintegy 30 százalékkal emelkedett egy átlagos naphoz képest, a személyi sérüléses balesetek száma pedig másfélszerese a tavalyi év ugyanezen időszakában tapasztaltnak – közölte saját adatait az Allianz Hungária Biztosító.

A HungaroMet adatai szerint eddig a Dunántúlon, a Duna-Tisza közében, Budapesten és Pest vármegyében hullott a legtöbb hó, ezzel összhangban az Allianzhoz is elsősorban Budapestről és Pest vármegyéből, Győr-Moson-Sopron vármegyéből, valamint Veszprémből érkeztek a legnagyobb számban kárbejelentések.

Az Allianz Hungária Zrt.-nél az elmúlt napokban a bejelentett

gépjárműkárok száma kb. 30 százalékkal emelkedett egy átlagos naphoz képest, ésa lakásbiztosítások esetében is számos kárbejelentés érkezett.

Gépjárműbiztosítások esetében a csúszós utak okozta balesetek és a hó súlya alatt megsérült járművek jelentik a fő problémát. Várhatóan az ország több részén a havazás mellett erősebb szélre lehet számítani, amely jelentős hóátfúvásokat is okozhat, továbbra is érdemes a veszélyes útviszonyokra felkészülni az autóvezetőknek, és továbbra is csak a legszükségesebb esetekben ajánlott útnak indulni.

A lakásbiztosítások tekintetében a hónyomás okozta kár a legjellemzőbb, de a későbbiekben a hóolvadás is komoly kockázatokat rejthet magában. A jégcsapok kialakulása, illetve a tetőkről lezúduló hótömeg nemcsak az épületekben tehet kárt, hanem a gyalogosok és az ott parkoló járművek biztonságát is veszélyeztetheti, ezért ezekre kiemelt figyelmet érdemes fordítani.

Előfordulhatnak személyi sérülések is, az Allianznál az idei év első hét napján bejelentett ilyen jellegű balesetek száma másfélszerese a tavalyi év ugyanezen időszakának. Gyakori eset, hogy a járda tisztításának elmulasztása okozza a gondot, fontos tudni, hogy ezekben az esetekben a tulajdonos felelős a háza előtti járdaszakaszon (közterületen) keletkező károkért.

Az Allianz a gyors kárrendezés érdekében azt javasolják ügyfeleinek, hogy éljenek az online kárjelentés és a kárrendezéshez általában szükséges kárfotók, dokumentumok feltöltésének lehetőségével, így, az elbíráláshoz szükséges adatok birtokában, a kárrendezés akár 2 órán belül megtörténhet.