Bejelzett a több mint 100 éves tőzsdei indikátor - Mit jelent ez?
Üzlet

Bejelzett a több mint 100 éves tőzsdei indikátor - Mit jelent ez?

Portfolio
Több mint száz éve használt tőzsdei jelzés villant fel kedden: a Dow Jones Industrial Average és a Dow Jones Transportation Average is történelmi csúcson zárt, ami megerősítést jelenthet arra nézve, hogy a 2022 végén indult bikapiac továbbra is stabil lábakon áll - írta meg a MarketWatch.
Kedden a Dow Jones Industrial Average (DJIA) és a Dow Jones Transportation Average (DJT) egyaránt rekord záróértéket ért el.

Ilyen egybeesésre több mint egy éve nem volt példa.

sSrTz5SY

Az úgynevezett "Dow-elmélet" szerint mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a 2022 végén kezdődött bikapiac továbbra is szilárd lábakon áll, még annak ellenére is, hogy egyes, mesterséges intelligenciához köthető részvények az utóbbi időben gyengélkedtek.

A Dow-elmélet azon a feltételezésen alapul, hogy az ipari és a szállítmányozási cégek szimbiózisban működnek: a szállítmányozók viszik és kézbesítik, amit az ipari vállalatok gyártanak. Az elméletet Charles Dow, a két index megalkotója dolgozta ki a 19. század végén.

A bullish jelzéshez mindkét indexnek "meg kell erősítenie" a másik rekordját.

A két csúcsnak nem feltétlenül ugyanazon a napon kell bekövetkeznie, de időben közel kell esniük egymáshoz.

Ez megerősíti, hogy a szekuláris bikapiac él és virul

– mondta Ralph Acampora, a CMT Association társalapítója.

Az elmúlt két hónapban rotáció zajlott az amerikai részvénypiacokon. A felkapott technológiai papírokból, például az Nvidiából és a Broadcomból kiáramlott a pénz, miközben az értékalapú, ciklikus részvények és a kisebb cégek papírjai erősödtek. Különösen a szállítmányozási részvények profitáltak ebből a trendből.

Craig Johnson, a Piper Sandler vezető piaci technikai elemzője szerint a befektetők optimisták az amerikai gazdaság kilátásaival kapcsolatban. A Fed várható kamatcsökkentése és a széles körű profitnövekedési várakozások mellett sokan arra számítanak, hogy a mesterségesintelligencia-lázból kimaradó részvények is jól teljesíthetnek 2026-ban.

Szerintem egyértelmű, hogy a gazdaság jó irányba halad

– tette hozzá Johnson.

Bár mindkét index jelentősen átalakult az évtizedek során – az ipari átlag ma már pénzügyi és technológiai cégeket is tartalmaz, a szállítmányozási index pedig olyan vállalatokat, mint az Uber vagy az Avis –, az indikátor mögötti logika továbbra is érvényes. A szállítmányozási index még mindig olyan cégekre fókuszál, amelyek árukat és embereket szállítanak szerte az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

