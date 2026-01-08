  • Megjelenítés
Brutális növekedésben a Samsung, triplázódhat a cég profitja
Brutális növekedésben a Samsung, triplázódhat a cég profitja

Portfolio
A Samsung Electronics szerint a negyedik negyedéves működési nyeresége az egy évvel korábbinak több mint a háromszorosa lehet, történelmi csúcsra emelve az eredményt a mesterségesintelligencia-kereslet növekedése és a memóriachip-hiány miatt.
A világ legnagyobb memóriachip-gyártója az október–decemberi időszakra 20 billió won működési nyereséget prognosztizált. Ez meghaladja az elemzői várakozásokat, és messze felülmúlja az egy évvel korábbi 6,49 billió wont. A vállalat ezzel új negyedéves rekordot állíthat fel, túlszárnyalva a 2018 harmadik negyedévében elért 17,6 billió wonos csúcsot.

A hagyományos memóriachipek vezető gyártói, köztük a dél-koreai SK Hynix és az amerikai Micron Technology, egyre nehezebben tudnak lépést tartani a kereslettel, ezért újabb gyárakat kell építeniük. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Las Vegas-i szórakoztatóelektronikai kiállításon arra figyelmeztetett, hogy a világnak egyre több chipgyárra lesz szüksége az úgynevezett "AI-gyárak" miatt.

A Macquarie Equity Research elemzése szerint a globális DRAM-piac 2026-ra megduplázódhat, és elérheti a 311 milliárd dollárt.

A negyedik negyedévben egy meghatározott DRAM-chiptípus szerződéses ára 313 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

A TrendForce piackutató cég a jelenlegi negyedévre további 55–60 százalékos áremelkedést vár.

A Samsung – amely egyben a világ legnagyobb okostelefon- és televíziógyártója is – bevételeit 23 százalékos növekedéssel, rekordszintű 93 billió wonra becsüli. A félvezető-üzletág adhatja a működési nyereség oroszlánrészét, mintegy 17 billió wont.

Az elemzők összességében optimisták a Samsung kilátásait illetően. Arra számítanak, hogy a memóriahiány 2026-ig fennmarad az adatközponti beruházások bővülése és a korlátozott gyártókapacitások miatt. Ugyanakkor néhányan figyelmeztetnek arra, hogy a gyorsan emelkedő memóriaárak visszafoghatják a keresletet, és csökkenthetik az adatközpontok, a PC-k és az okostelefonok haszonkulcsát.

A Samsung társvezérigazgatója, TM Roh a Reutersnek azt mondta, hogy a növekvő memóriaárak hatása "elkerülhetetlen", és nem zárta ki a termékárak emelésének lehetőségét. Az elemzők azt is kiemelik, hogy a Samsung nagy sávszélességű memória (HBM) üzletága 2026-ban jelentős növekedés előtt állhat.

A vállalat a részletes eredményeket január 29-én teszi közzé, az egyes üzletágak szerinti bontással együtt.

Forrás: Reuters

