Ezek a változások jönnek 2026-ban a fizetéseknél

Agentic commerce: az automatizált tranzakciók biztonsági keretei erősödnek
2025-ben a generatív mesterséges intelligencia túllépett az ajánlórendszerek szerepén: megjelentek azok a megoldások, amelyek képesek tranzakciók kezelésére a fogyasztók és a vállalkozások nevében. 2026-ban az úgynevezett agentic commerce további fejlődése várható, a hangsúly ugyanakkor azon van, hogy milyen feltételek mellett integrálható ez a működés a fizetési folyamatokba. Az iparág figyelme arra irányul, hogyan azonosítható egy automatizált tranzakciót kezdeményező szereplő, miként erősíthető a hitelesítés és a csalásmegelőzés ilyen környezetben, valamint hogyan rögzíthető és követhető vissza a felhasználói szándék, ha egy automatizált tranzakció nem a tervek szerint alakul. A technológia képes automatizálni a kereskedelmi folyamatokat, a bizalom megteremtése azonban továbbra is alapvető iparági kérdés marad.
Kripto: egyszerűsödik a digitális eszközök kapcsolódása a pénzügyi rendszerekhez
A kriptoeszközök széles körű, mindennapi használata eddig korlátozott maradt, az elmúlt időszakban ugyanakkor az Egyesült Államokban és Európában is tisztult a stablecoinokra - az állami valutákhoz kötött kriptoeszközökre - vonatkozó szabályozási környezet, ami nagyobb biztonságot teremtett a pénzügyi szektor számára. 2026-ban ennek hatására erősödhet az együttműködés a hagyományos pénzügyi szereplők és a kriptoökoszisztéma között. A fókusz elsősorban a gyakorlati felhasználáson van: a kifizetések egyszerűbb lebonyolításán stablecoin-alapú pénztárcákba, a blokkláncon végrehajtott vásárlások támogatásán, valamint a határokon és devizákon átívelő elszámolási folyamatok hatékonyabbá tételén. A cél nem új fizetőeszközök bevezetése, hanem a meglévő pénzügyi rendszerek és a digitális eszközök közötti kapcsolódás erősítése.
Digitális identitás: az online azonosítás megbízhatósága tovább nő
A digitális szolgáltatások terjedésével párhuzamosan egyre fontosabbá válik annak biztosítása, hogy a fogyasztók és a vállalkozások megbízható módon azonosíthassák egymást. A Mastercard kutatásai szerint a fogyasztók jelentős része találkozott már csalási kísérlettel, ami ráirányítja a figyelmet az erősebb, ugyanakkor egyszerűen használható identitás-ellenőrzési megoldások szerepére. 2026-ban a digitális identitás területén azok a megoldások kerülhetnek előtérbe, amelyek megkönnyítik a pénzügyi, kormányzati és egyéb digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, például életkor-ellenőrzésen vagy hitelesített digitális azonosítókon keresztül. A kriptotranzakciók esetében az ellenőrzött digitális aliasok alkalmazása csökkentheti a visszaélések kockázatát az összetett technikai azonosítók kiváltásával. A fejlődő piacokon a digitális identitásmegoldások hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy többen kapcsolódjanak be az elektronikus gazdaságba. A cél olyan digitális azonosítási környezet kialakítása, amely a felhasználók számára ugyanolyan természetes és megbízható, mint maga a fizetés.
Körforgásos fogyasztás: a fizetések támogatják az újrahasználatra épülő modelleket
A körforgásos gazdaság elveire épülő fogyasztási modellek egyre nagyobb figyelmet kapnak, különösen a fiatalabb generációk körében. Ezek a modellek az erőforrások minél hosszabb használatára építenek, az újratöltés, az újrahasználat és a visszaváltás gyakorlatán keresztül. A fizetések ebben a környezetben nem csupán a tranzakció lezárását jelentik, hanem a folyamat aktív részévé válnak. A gyakorlatban ez olyan megoldásokban jelenik meg, mint az újratöltésre épülő rendszerek, a visszaváltási- vagy visszavételi programok, illetve az újrahasználható csomagolásokhoz kapcsolódó letéti modellek. Ezek működéséhez elengedhetetlenek az egyszerűen kezelhető mikrotranzakciók és a gyors, biztonságos peer-to-peer fizetések. A fogyasztók számára ez kényelmesebb használatot jelenthet, a kereskedők számára pedig költségmegtakarítást és erősebb vásárlói lojalitást eredményezhet.
Személyre szabott fizetések: a megoldások rugalmasabban igazodnak az egyéni helyzetekhez
A fizetési és banki szolgáltatások egyre inkább a felhasználók szokásaihoz és pénzügyi céljaihoz igazodnak. Megjelennek azok a megoldások, amelyek lehetővé teszik, hogy a fizetés módja dinamikusan alkalmazkodjon az adott helyzethez, például külön szabályokkal a nagyobb értékű vásárlásokra vagy a mindennapi költésekre. A cél a kényelem növelése úgy, hogy közben a felhasználók megtartsák az irányítást pénzügyeik felett. A tranzakciós adatok elemzésére épülő megközelítések lehetővé teszik, hogy a fogyasztók és a vállalkozások relevánsabb ajánlatokkal és pontosabb kockázatkezeléssel találkozzanak. A kisvállalkozások és azok az ügyfelek, akik korábban korlátozott pénzügyi előzményekkel rendelkeztek, profitálhatnak abból, hogy a hitelezési döntések a jövőben mélyebb elemzésekre és az ügyfelek által engedélyezett pénzügyi adatokra támaszkodhatnak. Ez hozzájárulhat a hitelképesség árnyaltabb megítéléséhez, anélkül hogy a kontroll kikerülne a felhasználók kezéből.
Azonnali gazdaság: a fizetések sebessége és egyszerűsége tovább javul
A fizetési élménnyel szembeni elvárások egyre inkább az azonnaliság irányába tolódnak el, legyen szó bolti vásárlásról, online fizetésről vagy nemzetközi pénzküldésről. A fejlesztések célja, hogy a fizetés gyors, egyszerű és biztonságos legyen, miközben a háttérben működő technológia a felhasználók számára szinte láthatatlanná válik. Ebben kulcsszerepet játszik a tokenizáció globális terjedése, amely kiváltja a statikus kártyaadatok használatát, és megteremti az alapját az egyszerűbb online és offline fizetési folyamatoknak. A kereskedők oldalán egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a megoldások, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb elszámolást és a likviditás hatékonyabb kezelését. A határokon átnyúló pénzmozgások növekvő volumene szintén ösztönzi az innovációt: az alias-alapú utalások és a gyorsabb, átláthatóbb nemzetközi fizetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - könnyebben kapcsolódhassanak a globális gazdasághoz.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Zelenszkij váratlan javaslattal állt elő: ezt kellene tennie Washingtonnak Putyin hadurával
Viccelődött egy kicsit az ukrán elnök.
Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok
Csütörtök hajnalban is akadnak problémák.
A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket
Korábban hazahozhatják az űrhajósokat.
Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak
A halálos áldozatok harmada kubai.
Hihetetlen tempóra kapcsolt az amerikai hadiipar: ilyen gyorsan még soha nem készültek a szuperdrága vadászbombázók
Pedig nem gyerekjáték összerakni egy ilyen madarat.
Több tízezer kontinensbérletet osztott ki Brüsszel
A jelentkezők vonattal járhatják körbe Európát.
Kiadták a narancs figyelmeztetést: itt kell figyelni az utakon a hó miatt
A viharos szél hótorlaszokat emelhet.
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei
Hatalmas botrány lett a lövöldözésből.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.