Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

A gyenge európai hangulattal összhangban a magyar piac is kisebb eséssel indítja a napot.
A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékot esett, így jelenleg 116 417 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 0,8 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékos pluszban áll. Eközben a Mol árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 0,6 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a PannErgy és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Címlapkép: BÉT

