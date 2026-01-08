  • Megjelenítés
Havazás: fennakadások vannak két fontos vasútvonaton
Havazás: fennakadások vannak két fontos vasútvonaton

Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.

A Mávinform azt írta, Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, emiatt

a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon hosszabb a menetidő.

A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a szerelvények. A Mecsek InterCity-k, valamint a Pécs-Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart.

