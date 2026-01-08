  • Megjelenítés
Megváltozik a Gmail, itt vannak az újítások
A Google új mesterségesintelligencia-funkciókat vezet be a Gmailben: a Gemini összefoglalja a hosszabb levelezéseket, és a keresőből ismert AI Overviews is megjelenik a postafiókban - közölte a Cnbc.
A Gemini mostantól képes lesz a több tucatnyi válaszból álló e-mailezések automatikus összefoglalására.

Ha a felhasználó megnyit egy hosszú beszélgetést, a rendszer kiemeli és röviden összefoglalja a legfontosabb pontokat. Emellett a Google a keresőben már elérhető AI Overviews funkciót is beépíti a levelezőfelületbe.

A fejlesztések része a "Javasolt válaszok" nevű eszköz is, amely a korábbi levelezés kontextusa alapján egykattintásos válaszlehetőségeket kínál. Ez a korábban Smart Reply néven ismert funkció továbbfejlesztett változata. A nyelvhelyességi ellenőrzés szintén megújul, és nemcsak a hibák javításában, hanem a tömörebb, lényegre törő megfogalmazásban is segít.

A frissítések fokozatosan válnak elérhetővé, és egyes funkciók alapértelmezetten be lesznek kapcsolva. Akik nem szeretnék használni ezeket, manuálisan tudják majd kikapcsolni őket a beállításokban.

A Google tavaly kezdte integrálni a Geminit a Gmailbe; ekkor váltak elérhetővé többek között az üzenetek közötti intelligens keresés, a levélírási segítség és a nyelvtani javítási javaslatok. A vállalat a több mint hárommilliárd Gmail-felhasználóra támaszkodva igyekszik előnyt szerezni az OpenAI-jal és az Anthropic-kal szemben a generatív mesterséges intelligencia piacán. Az Alphabet részvényei tavaly a nagy technológiai cégek közül a legjobban teljesítettek, a vállalat piaci értéke pedig szerdán 2019 óta először meghaladta az Apple-ét.

