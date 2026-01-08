  • Megjelenítés
Nagyot ment a Tesco a karácsonyi időszakban
A Tesco, Nagy-Britannia legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánca közölte, hogy éves nyeresége várhatóan eléri korábbi előrejelzésének felső határát, miután a kulcsfontosságú karácsonyi időszakban 3,2 százalékos növekedést ért el a brit piacon, tovább növelve előnyét versenytársaival szemben.
A csoport októberben 2,9–3,1 milliárd fontos korrigált működési nyereséget jelzett előre,

mostanra azonban a sáv felső értékével számol.

A 2024/25-ös pénzügyi évben 3,13 milliárd fontos eredményt könyveltek el.

A Tesco a visszafogott fogyasztói bizalom, a magas infláció és a gyengülő foglalkoztatottság ellenére is felülteljesítette a brit kiskereskedelmi piac átlagát, elsősorban az alacsony árakra helyezett hangsúlynak köszönhetően. A kedden közzétett iparági adatok szerint a lánc 28,7 százalékos piaci részesedéssel zárta az évet, ami 2015 márciusa óta a legmagasabb érték.

Ken Murphy vezérigazgató szerint az értékarányos árazásba, a minőségbe és az ügyfélszolgálatba történő beruházások növelték a vásárlói elégedettséget, és különösen erős növekedést hoztak a friss élelmiszerek kategóriájában.

Elemzők úgy látják, hogy a Tesco sikerének kulcsa az Aldi diszkontlánc árainak követése több mint 650 termékkategóriában, valamint a Clubcard hűségprogram, amely kedvezményes árakat biztosít a tagoknak. A vállalat hétfőn bejelentette, hogy több mint 3000 márkás termék árát befagyasztja.

A Tesco részvényei az elmúlt egy évben 22 százalékkal drágultak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

