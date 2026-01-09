1 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI és a SoftBank
A megállapodás része annak az 500 milliárd dolláros Stargate-vállalásnak, amelyet az OpenAI, a SoftBank és az Oracle tavaly januárban jelentett be a Fehér Házban – derül ki a pénteken kiadott közleményből.
Az egyezség értelmében az SB Energy felépíti és üzemelteti az OpenAI 1,2 gigawattos adatközpontját a texasi Milam megyében; a beruházást szeptemberben jelentették be.
„Az SB Energyvel való együttműködés egyesíti az ő erősségeiket az adatközpont-infrastruktúra és az energiaberuházások terén az OpenAI mély szakmai tudásával az adatközpont-tervezésben” – mondta Greg Brockman, az OpenAI elnöke pénteki nyilatkozatában.
„Az eredmény egy gyors és megbízható módja annak, hogy nagyméretű, rendkívül optimalizált MI-adatközpontok révén skálázzuk a számítási kapacitást.”
Itt a vége a devizaswap történetének, visszakapta a pénzét Amerika
Magyarország is hasonlót akart magának.
Kilőtt a bankrészvény, Trump okozta ezt is
Meglátták benne a fantáziát Grönland kapcsán.
Joseph Stiglitz: az Egyesült Államok imperialista nagyhatalommá válik
Figyelmeztet a Nobel-díjas professzor.
Elkezdett befagyni a Balaton
Rámenni továbbra is életveszélyes!
Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!
Mutatjuk, mit kell tenned hozzá.
Itt egy nagyon olcsó részvény, ami a profik szerint 50 százalékkal többet érhet!
Nagyon izgalmas a helyzet.
Venezuela és az új amerikai külpolitika: kakukktojás vagy iskolapélda?
Vincze Hajnalka cikke.
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.