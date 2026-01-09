1 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI és a SoftBank

  • Megjelenítés
Az OpenAI és a SoftBank Group bejelentette, hogy stratégiai partnerség keretében 1 milliárd dollárt fektetnek be az SB Energybe, a cél pedig az OpenAI mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának bővítése, írja a CNBC.
A megállapodás része annak az 500 milliárd dolláros Stargate-vállalásnak, amelyet az OpenAI, a SoftBank és az Oracle tavaly januárban jelentett be a Fehér Házban – derül ki a pénteken kiadott közleményből.

Az egyezség értelmében az SB Energy felépíti és üzemelteti az OpenAI 1,2 gigawattos adatközpontját a texasi Milam megyében; a beruházást szeptemberben jelentették be.

„Az SB Energyvel való együttműködés egyesíti az ő erősségeiket az adatközpont-infrastruktúra és az energiaberuházások terén az OpenAI mély szakmai tudásával az adatközpont-tervezésben” – mondta Greg Brockman, az OpenAI elnöke pénteki nyilatkozatában.

„Az eredmény egy gyors és megbízható módja annak, hogy nagyméretű, rendkívül optimalizált MI-adatközpontok révén skálázzuk a számítási kapacitást.”

