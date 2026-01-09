  • Megjelenítés
Az Intel vezetőjét dicsérte Trump, ugrik is az árfolyam
Az Intel vezetőjét dicsérte Trump, ugrik is az árfolyam

Portfolio
Emelkedtek a félvezetőipari részvények pénteken, miután Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában méltatta az Intelt és vezérigazgatóját, Lip-Bu Tant - tudósított a Cnbc.
A félvezetőipari részvények pénteken emelkedéssel reagáltak, miután

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan dicsérte az Intelt és vezérigazgatóját.

Az Intel papírjai a nyitás előtti kereskedésben 3%-kal drágultak, miután Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy

nagyszerű találkozója volt a rendkívül sikeres Intel-vezérigazgatóval, Lip-Bu Tannal.

Trump azt írta, hogy "az Egyesült Államok kormánya büszke Intel-részvényes, és amerikai tulajdonosi pozíciója révén máris több tízmilliárd dollárt keresett az amerikai népnek – alig négy hónap alatt". Hozzátette: "Remek üzletet kötöttünk, és az Intel is. Országunk eltökélt abban, hogy visszahozza a csúcstechnológiás chipgyártást Amerikába, és ez pontosan az, ami most történik."

Az amerikai kormány 10%-os részesedést szerzett az Intelben augusztusban, a CHIPS és Tudomány Törvény keretében nyújtott 8,9 milliárd dolláros befektetéssel, miután a vállalat korábban nehézségekkel küzdött. Az Intel részvényei azóta 75%-kal emelkedtek a bejelentést megelőző szinthez képest.

Trump bejegyzése más, chip- és mesterségesintelligencia-fókuszú vállalatok részvényeit is felfelé húzta, a Broadcom árfolyama 1,1%-kal, a Microné 1,8%-kal emelkedett a nyitás előtt, míg az AMD 0,5%-os pluszban állt.

Európában is emelkednek a chipgyártók, az ASML, amely az előrehaladott chipek gyártásához szükséges berendezéseket szállít, 5,6%-kal drágult. A memóriachip-gyártók szintén erős évet kezdtek, mivel termékeik kulcsszerepet játszanak a mesterségesintelligencia-rendszerek betanításában és működtetésében. A tajvani TSMC ma reggeli, várakozásokat fleülmúló negyedéves gyorsjelentése is segíti a pozitív hangulatot a szektorban.

Jó híreket közölt az Nvidia és az Apple partnere

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

