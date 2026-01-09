Masszívan égeti a pénzt Elon Musk mesterségesintelligencia-cége

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Belső pénzügyi dokumentumok szerint az xAI nettó vesztesége az idén szeptemberrel zárult negyedévben 1,46 milliárd dollár volt, az első negyedévben jelentett 1 milliárd dollár után.

Az év első kilenc hónapjában összesen 7,8 milliárd dollár készpénzt égetett el.

A vállalat legutóbbi jelentéseiben jelezte, hogy a friss tőkebevonásokból származó forrásokat agresszíven használja fel a növekedés felgyorsítására.

Musk víziója szerint az xAI célja egy olyan, önálló mesterséges intelligencia felépítése, amely végső soron humanoid robotok agyaként szolgálhat. A cég ennek érdekében most elsősorban AI-ügynökök és más szoftveres megoldások gyors fejlesztésére koncentrál, ezek a termékek hosszabb távon az Optimus robotok irányítórendszerének alapját adhatják.

A vállalat vezetői a befektetőknek azt hangsúlyozták, hogy az xAI rendelkezik a szükséges tőkével a további, nagy volumenű beruházásokhoz.

A rendkívüli ütemű költekezés mellett a bevételek is gyorsan nőnek. Az xAI árbevétele a 2025. szeptember 30-ával záruló három hónapban elérte a 107 millió dollárt, ami közel duplája az előző negyedévnek. Az első kilenc hónap összbevétele meghaladta a 200 millió dollárt, miközben a bruttó fedezet a második negyedév 14 millió dollárjáról 63 millió dollárra emelkedett a harmadik negyedévben. A cég ugyanakkor várhatóan nem teljesíti a korábban kitűzött, 500 millió dolláros éves árbevételi célt. Ennél is beszédesebb, hogy az EBITDA továbbra is erősen negatív: szeptember végéig az xAI 2,4 milliárd dolláros EBITDA-veszteséget jelentett, miközben korábban még 2,2 milliárd dolláros egész éves mínusszal számolt.

Musk most is szorosan összefonja vállalkozásai céljait és erőforrásait. Az xAI által fejlesztett Grok chatbot teljesen integrálódott az X-be, a korábbi Twitterbe, és elérhető a Tesla járművekben is. A SpaceX már befektetett az xAI-ba, az xAI pedig több százmillió dollárt költött Tesla Megapack energiatárolókra. Bár Musk nyíltan támogatja az xAI és a Tesla szorosabb összekapcsolását, az autógyártó jelenleg még nem tulajdonosa az xAI-nak.

A Tesla részvényesei 2025 novemberében nem kötelező erejű javaslatról szavaztak arról, hogy a vállalat fektessen-e be az xAI-ba, de az indítvány nem kapott elegendő támogatást. A Tesla igazgatótanácsa azóta vizsgálja a lehetséges következő lépéseket.

Az xAI és az X anyavállalata, az xAI Holdings most elsősorban a finanszírozás biztosítására koncentrál, hogy fedezni tudja a hatalmas beruházási igényeket. A csoport nemrég 20 milliárd dolláros tőkebevonási kört zárt le, amelyet többek között az Nvidia, a Valor Equity Partners és a Katari Befektetési Hatóság finanszírozott.

A tranzakció az xAI-t 230 milliárd dollárra értékelte.

Ez az összeg várhatóan legalább egy-két évre elegendő mozgásteret ad, mivel a cég jelenleg havi szinten még 1 milliárd dollár alatti összeget költ beruházásokra.

Az xAI eddig legalább 40 milliárd dollárnyi tőkét vont be, ebbe beleértve az idei 20 milliárd dolláros kört is. A cég szeptemberig közel 160 millió dollárt fizetett részvényalapú kompenzáció formájában, ami jól mutatja, mennyire kiélezett a verseny a mesterségesintelligencia-szakértőkért. A hatalmas veszteségek így a gyors terjeszkedés és a technológiai verseny árát jelentik, miközben Musk abban bízik, hogy az xAI hosszabb távon meghatározó szereplővé válik az AI-alapú szoftverek és a humanoid robotika piacán.