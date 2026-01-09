Masszívan égeti a pénzt Elon Musk mesterségesintelligencia-cége

Belső pénzügyi dokumentumok szerint az xAI nettó vesztesége az idén szeptemberrel zárult negyedévben 1,46 milliárd dollár volt, az első negyedévben jelentett 1 milliárd dollár után.
Az év első kilenc hónapjában összesen 7,8 milliárd dollár készpénzt égetett el.
A vállalat legutóbbi jelentéseiben jelezte, hogy a friss tőkebevonásokból származó forrásokat agresszíven használja fel a növekedés felgyorsítására.
Musk víziója szerint az xAI célja egy olyan, önálló mesterséges intelligencia felépítése, amely végső soron humanoid robotok agyaként szolgálhat. A cég ennek érdekében most elsősorban AI-ügynökök és más szoftveres megoldások gyors fejlesztésére koncentrál, ezek a termékek hosszabb távon az Optimus robotok irányítórendszerének alapját adhatják.
A vállalat vezetői a befektetőknek azt hangsúlyozták, hogy az xAI rendelkezik a szükséges tőkével a további, nagy volumenű beruházásokhoz.
A rendkívüli ütemű költekezés mellett a bevételek is gyorsan nőnek. Az xAI árbevétele a 2025. szeptember 30-ával záruló három hónapban elérte a 107 millió dollárt, ami közel duplája az előző negyedévnek. Az első kilenc hónap összbevétele meghaladta a 200 millió dollárt, miközben a bruttó fedezet a második negyedév 14 millió dollárjáról 63 millió dollárra emelkedett a harmadik negyedévben. A cég ugyanakkor várhatóan nem teljesíti a korábban kitűzött, 500 millió dolláros éves árbevételi célt. Ennél is beszédesebb, hogy az EBITDA továbbra is erősen negatív: szeptember végéig az xAI 2,4 milliárd dolláros EBITDA-veszteséget jelentett, miközben korábban még 2,2 milliárd dolláros egész éves mínusszal számolt.
Musk most is szorosan összefonja vállalkozásai céljait és erőforrásait. Az xAI által fejlesztett Grok chatbot teljesen integrálódott az X-be, a korábbi Twitterbe, és elérhető a Tesla járművekben is. A SpaceX már befektetett az xAI-ba, az xAI pedig több százmillió dollárt költött Tesla Megapack energiatárolókra. Bár Musk nyíltan támogatja az xAI és a Tesla szorosabb összekapcsolását, az autógyártó jelenleg még nem tulajdonosa az xAI-nak.
A Tesla részvényesei 2025 novemberében nem kötelező erejű javaslatról szavaztak arról, hogy a vállalat fektessen-e be az xAI-ba, de az indítvány nem kapott elegendő támogatást. A Tesla igazgatótanácsa azóta vizsgálja a lehetséges következő lépéseket.
Az xAI és az X anyavállalata, az xAI Holdings most elsősorban a finanszírozás biztosítására koncentrál, hogy fedezni tudja a hatalmas beruházási igényeket. A csoport nemrég 20 milliárd dolláros tőkebevonási kört zárt le, amelyet többek között az Nvidia, a Valor Equity Partners és a Katari Befektetési Hatóság finanszírozott.
A tranzakció az xAI-t 230 milliárd dollárra értékelte.
Ez az összeg várhatóan legalább egy-két évre elegendő mozgásteret ad, mivel a cég jelenleg havi szinten még 1 milliárd dollár alatti összeget költ beruházásokra.
Az xAI eddig legalább 40 milliárd dollárnyi tőkét vont be, ebbe beleértve az idei 20 milliárd dolláros kört is. A cég szeptemberig közel 160 millió dollárt fizetett részvényalapú kompenzáció formájában, ami jól mutatja, mennyire kiélezett a verseny a mesterségesintelligencia-szakértőkért. A hatalmas veszteségek így a gyors terjeszkedés és a technológiai verseny árát jelentik, miközben Musk abban bízik, hogy az xAI hosszabb távon meghatározó szereplővé válik az AI-alapú szoftverek és a humanoid robotika piacán.
Megkaphatja Trump a régóta áhított Nobel-békedíjat – De van a történetben egy csavar
Nagy esemény lesz jövő héten.
Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben
Felsővezeték hiba okoz fejfájást egy vonalon.
Extrém hideg csapott le Magyarországra: van, ahol -25 fokot mértek
A piros figyelmeztetés továbbra is érvényben van.
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Szinte nincs infláció, ami egyre jobban mérgezi a konjunktúrát.
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást
Oresnyik-rakétát is kilőttek.
Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában
Nagy bejelentést tett a kormány.
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.