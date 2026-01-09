  • Megjelenítés
Új igazgatóságot kap a Rába
Új igazgatóságot kap a Rába

Rendkívüli közgyűlést hívott össze január 26-ra a Rába, amelyen többek között új igazgatósági tagokról dönthetnek – derül ki a BÉT-en közzétett közleményből.

A Rába 2026. január 26-án rendkívüli közgyűlést tart a többségi tulajdonos, a 4iG SDT EGY Zrt. kezdeményezésére. (Mint ismeretes, hétfőn lezárta a 4iG a Rába felvásárlását, így a cég 74 százaléka a 4iG SDT EGY tulajdonába került.)

A közgyűlést 10 órára hirdette meg a cég, helyszíne ETO Park Hotel, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.

A közgyűlésen döntés születhet a társaság alapszabályának módosításáról, a Rába vezető tisztségviselőinek (az igazgatóság elnöke és tagjai) visszahívásáról, új tisztségviselők megválasztásáról és a felügyelőbizottságba is új tagokat választhatnak. A napirendi pontok között szerepel az igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására.

Az előterjesztésekből kiderül, hogy a társaság igazgatóságának jelenlegi elnöke, Hetzmann Béla és az igazgatóság tagjai, Lang-Péli Éva, Csüllög Nóra, Majoros Csaba, Mráz Dániel Emánuel, Szász Károly Péter és Szabó-Szombati Tibor István igazgatósági elnöki és tagi tisztségükből történő visszahívásukról dönthet a közgyűlés.

A 4iG SDT EGY javasolja Hetzmann Béla újraválasztását igazgatósági tagként, tekintettel kiemelkedő szakmai felkészültségére, stratégiai szemléletére és vezetői tapasztalatára.

Az új igazgatóság tagjai a javaslat szerint: Sántha Gergely, Földi Orsolya, Hetzmann Béla, Szabó Tamás, Várnai Balázs, az igazgatóság elnöke pedig Sárhegyi István.

