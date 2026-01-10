Lassul a kínai autópiac, három éve nem történt ilyen

A szervezet kimutatása szerint Kínában tavaly először fordult elő, hogy több elektromos járművet adtak el, mint benzinüzeműt. Az új energiával működő autók kiskereskedelmi eladásai, amelyek magukban foglalják az akkumulátoros elektromos járműveket és a plug-in hibrideket is, a személygépkocsi-eladások mintegy 57 százalékát tették ki 2025-ben. Az ilyen járművek eladása egy év alatt 17,6 százalékkal, 12,8 millió darabra nőtt.
Kína autóexportja tavaly 19,4 százalékkal, 5,79 millió darabra nőtt. Az elektromos járművek exportja 48,8 százalékkal, 1,52 millió darabra emelkedett a CPCA adatai szerint. A CPCA előrejelzése szerint Kína autóeladásai a belföldi piacon nagyjából stagnálnak az idén, az elektromos járművek exportjának növekedési üteme pedig lassul tavalyhoz képest, de 10 százalék fölötti lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
