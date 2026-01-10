  • Megjelenítés
Újabb narancs riasztást adtak ki több járásra, lecsap a tél
Északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, viharos szél lesz, mely hóátfúvásokat okozhatnak. Több északkeleti járásban narancsriasztást adott ki a HungaroMet.

Hófúvás, szél

Este kezdetben északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, majd

erős, illetve viharos közeli (~50-60 km/h) széllökések is előfordulhatnak, amelyek hófúvást, kiemelten északkeleten erősebb hófúvást is okozhatnak.

Az éjszaka folyamán északkeleten fokozatosan mérséklődik a légmozgás, itt várhatóan megszűnik a hófúvás. Vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos (60-65 km/h, hegyekben ennél erősebb) széllökésekre számítani, amely nagy területen okozhat továbbra is (többnyire) alacsony hófúvást. Kiemelten a Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvás is előfordulhat. Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.

Forrás: HungaroMet

Extrém hideg

Vasárnapra virradóan északkeleten (kiemelten Szabolcsban) nagyobb területen is -15 fok alatti minimum hőmérsékletek várhatók. Vasárnap estétől főként délnyugaton fordulhatnak elő -15 fok alatti hőmérsékleti értékek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

