Újabb narancs riasztást adtak ki több járásra, lecsap a tél

Hófúvás, szél
Este kezdetben északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, majd
erős, illetve viharos közeli (~50-60 km/h) széllökések is előfordulhatnak, amelyek hófúvást, kiemelten északkeleten erősebb hófúvást is okozhatnak.
Az éjszaka folyamán északkeleten fokozatosan mérséklődik a légmozgás, itt várhatóan megszűnik a hófúvás. Vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos (60-65 km/h, hegyekben ennél erősebb) széllökésekre számítani, amely nagy területen okozhat továbbra is (többnyire) alacsony hófúvást. Kiemelten a Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvás is előfordulhat. Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik légmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.
Extrém hideg
Vasárnapra virradóan északkeleten (kiemelten Szabolcsban) nagyobb területen is -15 fok alatti minimum hőmérsékletek várhatók. Vasárnap estétől főként délnyugaton fordulhatnak elő -15 fok alatti hőmérsékleti értékek.
