A magyar-izraeli védelmi ipari együttműködésről tárgyalt Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, valamint Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete izraeli látogatása során több magas szintű egyeztetést folytatott a magyar-izraeli kapcsolatok további erősítése érdekében. A tárgyalásokon a magyar kormány képviseletében részt vett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, olvasható a 4iG közleményében.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke izraeli látogatása során több magas szintű egyeztetést folytatott a magyar-izraeli kapcsolatok további erősítése érdekében, a magyar küldöttség egyeztetést folytatott Nir Barkat gazdasági miniszterrel. A tárgyalások középpontjában a magyar-izraeli gazdasági együttműködés, az export-import lehetőségek bővítése, valamint az innovatív startup vállalatok közötti partnerségek álltak, különös tekintettel a

gyógyszeriparra, a kettős felhasználású technológiákra és az élelmiszeriparra.

A Shlomo Karhi kommunikációs miniszterrel folytatott megbeszélésen a felek áttekintették a távközlési együttműködés lehetőségeit, az űrkommunikáció területét, valamint a nemzetközi szakmai szervezetekben történő koordináció kérdéseit.

Haim Katz turisztikai miniszterrel a tárgyalások a turizmushoz kapcsolódó együttműködésre, továbbá az egészségügyi és ingatlanfejlesztési területeken rejlő közös lehetőségekre terjedtek ki.

A látogatás egyik kiemelt eseménye volt a találkozó Israel Katz védelmi miniszterrel,

amelyen a magyar-izraeli védelmi ipari együttműködés került fókuszba.

A megbeszélések során külön hangsúlyt kaptak a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelenlegi és jövőbeni együttműködései az izraeli űr- és védelmi ipar szereplőivel.

A védelmi minisztériumi egyeztetést követően a delegáció meglátogatta az Aeronautics Group gyártóüzemét is. A 4iG SDT-vel korábban aláírt együttműködési megállapodás nyomán a felek áttekintették a vállalat technológiai és gyártási képességeit. A tervek szerint ezek a kapacitások a közeljövőben egy magyarországi központból szolgálják majd ki az európai piacokat, kamikaze- és felderítő drónok szállításával.

