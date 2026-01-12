  • Megjelenítés
A Mol lehet a befutó a NIS felvásárlásában - Mutatjuk az okokat
A Mol lehet a befutó a NIS felvásárlásában - Mutatjuk az okokat

Portfolio
Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője írt részletes kommentárt a kibontakozóban lévő Mol-NIS sztoriról. Az elemző szerint egyértelműen a Mol most az esélyes a szerb olajipari cég felvásárlására, de az ügylet befektetői megítélését nagy mértékben meghatározza, hogy milyen áron tudják nyélbe ütni az üzletet. Persze az sem mindegy, hogy mennyi idei húzódik még a NIS kálváriája, illetve az sem, hogy sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással.

A legfrissebb hírek arra utalnak, hogy a Mol a legesélyesebb befutó, hogy felvásárolja a déli szomszédunk vezető olajipari cégét

- hangsúlyozza az Erste Marketen közzétett írásában Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője. Hozzáteszi: bár mindkét ország politikusai megerősítették a tárgyalások hírét, de se a magyar, se a szerb vállalat nem nyilatkozott, hogy elkezdődött volna az átvilágítási folyamat vagy a konkrét tárgyalás. Ezzel együtt Pletser szerint szinte biztos, hogy a háttérben elindult egy komoly felvásárlási akció.

Ráadásul Szerbia és Aleksander Vucic elnök számára létkérdés, hogy hamar megoldás találjanak a NIS problémájára.

A cég 56,15%-ban orosz tulajdonban van, a kontroll a Gazpromnyeft nevű orosz vállalatóriásé. A szerb cég ellen az orosz tulajdonlás miatt az amerikai kormány 2025. január 10-én szankciókat vezetett be, tehát még Joe Biden kormányzása alatt indult a folyamat. Ezek az amerikai szankciók többszöri halasztás után tavaly október 2-án életbe léptek. És mivel a horvát Janaf, a NIS fő kőolaj szállítója nem kívánt szembemenni az amerikai kormányzati akarattal, a szerb vállalat nyersolaj ellátás nélkül maradt ettől az időponttól kezdve.

Decemberben a szerbek kénytelenek voltak lekapcsolni a NIS egyetlen működő finomítóját a Belgrád melletti Pancsevóban. A szakértő rámutat: ez az üzem a nyersolaj szükségletének 80%-át importálja, míg a NIS napi 17-18 ezer hordó kőolajat termel az ország északi, vajdasági részén. A pancsevói finomító névleges kapacitása 90 ezer hordó/nap. A nemzetközi piacon vásárolt napi 70-73 ezer hordó kőolaját kizárólag a Janaf által működtetett Adria rendszeren keresztül lehet beszállítani Szerbiába.

A szankciós nyomás hatására a szerb kormány és az orosz tulajdonos is hajlandóságot kezdett mutatni a NIS eladására - az amerikai hivatal, az OFAC emiatt ideiglenesen enyhített a szankciókon, írja Pletser. A NIS december utolsó napjaiban 2026. január 23-ig tartó mentességet kapott a szankciók alól, ami azt jelenti, hogy a szerb vállalat ebben az egy hónapnál is rövidebb időszakban ismét nyersolajhoz juthat. A társaság a hírek szerint már egy 85 ezer tonnás iraki szállítmányt be is hajózott a horvát Omisalj kikötőjébe, illetve egy líbiai szállítmány is úton van Szerbia felé. Vucic elnök szerint a pancsevói finomító január 17-én vagy 18-án újraindul, így a társaság január 25-én vagy 26-án már piacra tudja dobni az első készlet finomított termékét. Kiemeli az elemző: "Az persze nyitott kérdés, hogy mennyi nyersolajat sikerül összevásárolni és beszállítani ezen rövid időszak alatt,

de valószínű, hogy március elejéig üzemelni fog Pancsevo.

Pletser szerint a fentinél fontosabb fejlemény, hogy az OFAC március 24-ig jóváhagyta, hogy a NIS tulajdonlásáról szóló tárgyalások folytatódjanak. A hírek szerint a Mol mellett az Egyesült Arab Emirátusok olajcége, az ADNOC is érdeklődik a NIS iránt, de a politikai nyilatkozatokból az jön le, hogy a szerb kormánynak a MOL lenne a leginkább elfogadható vevő.

Mi is a Molt tartjuk az esélyesnek. Ennek három oka van

- írja Pletser.

  • Egyrészt a két cég között jelentős a szinergia a közös piacok és a logisztikai kapcsolat miatt. A Mol komoly tapasztalatokkal rendelkezik a szénhidrogén termelés, a finomítás és a kiskereskedelem területén, ami a NIS számára is érték lehet.

    Ennek a szinergikus hatásnak a jelenértéke akár milliárdos tétel is lehet dollárban.

  • Másrészt a két cég, melyek alapvetően tengerparttal nem rendelkező piacokon működik, közösen nagyobb erőt képvisel az olajbeszerzés területén az őket alapanyaggal ellátó Janaffal szemben. A horvát vállalat árbevételének 90%-a ettől a két csoporttól származik. Tervek születtek a Mol és a NIS olajvezetékeinek összekapcsolásáról is, ami lehetővé teszi, hogy a NIS közvetlenül orosz kőolajat vegyen, vagy ha ez nem elérhető, akkor Ukrajnán keresztül vásároljon kazah vagy azeri nyersolajat, amit az Odessza-Brody, illetve a Barátság rendszeren keresztül lehetne eljuttatni Magyarországon át Szerbiába.
  • Végül ki kell emelni, hogy a Gazpromnyeft összességében nem végzett rossz munkát a szerb cég modernizációjában az elmúlt 15 évben. A Gazpromnyeft 2008 decemberében vette meg a NIS 51%-át 400 millió euróért, azóta ez az érték egyértelműen nőtt a NIS értékteremtő finomítói, energetikai és kiskereskedelmi beruházásainak köszönhetően.

Az ügylet nyélbe ütése ezzel együtt nem lesz egyszerű, emeli ki a szakértő. Egyrészt az orosz tulajdonos láthatóan nem igazán kívánja eladni a szerbiai vállalatot, még úgy sem, hogy ez a huzavona a testvéri Szerbiát nagyon nehéz helyzetbe hozza. Másrészt nem biztos, hogy sikerül a vételárról megállapodni.

Mi a 56,15%-os részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksáljuk, a könyv szerinti érték arányosan egy kicsit magasabb ennél. De lehet, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem elegendő.

Szükség van még a szerb kormány és az amerikai hatóságok rábólintására is, illetve az is nagy kérdés, hogy kinek fizetheti ki a Mol a NIS ellenértékét. Nem, nem arról van szó, hogy erre a Molnak nincs pénze – a magyar olajipari vállalat a jelenlegi eladósodottsága mellett 3-4 milliárd eurót gyorsan kapna a finanszírozóitól Pletser szerint, hanem, hogy eljuthat-e az összeg a Gazpromnyeft számlájára. A hírek szerint az OFAC nagyon nem támogatja, hogy újabb pénz jusson az oroszok zsebébe. Ez akár megint egy akadályozó tényező lehet, ami hosszabbíthatja a NIS kálváriáját.

A Mol egy sikeres felvásárlás esetén várhatóan vételi ajánlatot tesz a közkézen lévő mintegy 13%-nyi NIS részvényre, a szerb szabályok szerint minimum azon az áron, amennyiért a Gazpromnyeft részvényeit is megveszi - teszi hozzá az elemző. A szerb kormány nem kívánja a kezében lévő 29,87%-os pakettet eladni, sőt, felmerült az a lehetőség is, hogy 5%-kal még növelnék is a részesedésüket. Ennek a PR szempontontokon kívül sok jelentősége nincs, a szerb kormány jelenlegi részesedése is számos minősített kisebbségi jogot biztosít. Például stratégiai döntésekhez, mondjuk a finomító bezárásához vagy nagy értékű eszközök eladáshoz a szerb kormány jóváhagyása is szükséges. Ez a jog 35%-os részesedés esetén is azonos, mint a mostani helyzetben.

Végezetül még egy kérdés: hogyan reagálhatnak erre a Mol részvények?

Úgy gondolom, hogy az általam becsült 1,4 milliárd vagy ennél kedvezőbb vételár mellett a Mol részvények kedvezően reagálnának, vagyis áremelkedés lenne a papírokban. Ennél magasabb árazás mellett inkább stagnálás, vagy akár esés is jöhet rövid távon.

Nem egyértelmű tehát a tőkepiaci hatás. Hosszabb távon pedig attól is függ a NIS akvizíció megítélése, hogy

sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással.

A Mol történelme során láttunk példát mindenre, elég csak az egyértelműen sikeres Slovnaft akvizícióra vagy a kevésbe sikeres INA felvásárlása gondolni - zárja sorait Pletser Tamás.

Címlapkép forrása: Portfolio

