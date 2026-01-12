Fordulat a kínai elektromos autók ügyében, Brüsszel bejelentette az új rendszert

Peking számára az elektromos járművekre kivetett, akár 35,3 százalékos uniós vámok jelentik az Európai Unióval fennálló legélesebb kereskedelmi konfliktust. Brüsszel ezzel az európai autóipart igyekszik megvédeni az olyan gyártók alacsonyabb árú termékeinek beáramlásától, mint a BYD, az SAIC vagy a Geely.
Az érintett felek több fordulón át tárgyaltak a vámok kiváltásának lehetőségeiről. Kína azt szorgalmazta, hogy a gyártók vállaljanak minimális értékesítési árat. A Bizottság a kínai kereskedelmi minisztériummal folytatott egyeztetések után írásos útmutatóban rögzítette, milyen feltételek mellett léphetnek a minimáláras ajánlatok a vámok helyébe.
Az uniós végrehajtó szerv elvárása szerint a felajánlott áraknak ki kell küszöbölniük a támogatások káros hatásait, a vámokkal egyenértékű védelmet kell biztosítaniuk, és a lehető legkisebbre kell csökkenteniük a keresztkompenzáció kockázatát.
Kína korábban egy széles körben alkalmazható, egységes minimálárat javasolt, az új útmutató azonban már minden egyes elektromosautó-modellre és konfigurációra külön minimálár meghatározását írja elő.
A dokumentum kitér arra is, hogy a hibrid járműveket is forgalmazó vállalatok kötelezettségvállalásait nehezebb elfogadni, mert náluk nagyobb a keresztkompenzáció lehetősége. A kínai hibridjármű-import volumene az EU-ba 2025 első három negyedévében az ötszörösére nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest.
A Bizottság múlt hónapban vizsgálatot indított a Volkswagen javaslatáról, amely a Kínában gyártott Cupra Tavascanra kivetett vámokat minimálár-vállalással és importkvóták bevezetésével váltaná ki.
Kína kereskedelmi minisztériuma üdvözölte az uniós útmutatót. Közleményük szerint a megkülönböztetésmentesség és az objektív értékelés elve azt mutatja, hogy a felek párbeszéd útján is képesek rendezni kereskedelmi vitáikat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
