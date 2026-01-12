  • Megjelenítés
Fordulat a kínai elektromos autók ügyében, Brüsszel bejelentette az új rendszert
Üzlet

Fordulat a kínai elektromos autók ügyében, Brüsszel bejelentette az új rendszert

Portfolio
Az Európai Bizottság hétfőn közzétette azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a kínai székhelyű elektromosautó-gyártók minimálár-vállalással válthatják ki az ellenük bevezetett uniós vámokat.

Peking számára az elektromos járművekre kivetett, akár 35,3 százalékos uniós vámok jelentik az Európai Unióval fennálló legélesebb kereskedelmi konfliktust. Brüsszel ezzel az európai autóipart igyekszik megvédeni az olyan gyártók alacsonyabb árú termékeinek beáramlásától, mint a BYD, az SAIC vagy a Geely.

Az érintett felek több fordulón át tárgyaltak a vámok kiváltásának lehetőségeiről. Kína azt szorgalmazta, hogy a gyártók vállaljanak minimális értékesítési árat. A Bizottság a kínai kereskedelmi minisztériummal folytatott egyeztetések után írásos útmutatóban rögzítette, milyen feltételek mellett léphetnek a minimáláras ajánlatok a vámok helyébe.

Az uniós végrehajtó szerv elvárása szerint a felajánlott áraknak ki kell küszöbölniük a támogatások káros hatásait, a vámokkal egyenértékű védelmet kell biztosítaniuk, és a lehető legkisebbre kell csökkenteniük a keresztkompenzáció kockázatát.

Kína korábban egy széles körben alkalmazható, egységes minimálárat javasolt, az új útmutató azonban már minden egyes elektromosautó-modellre és konfigurációra külön minimálár meghatározását írja elő.

Még több Üzlet

Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

A Mol lehet a befutó a NIS felvásárlásában - Mutatjuk az okokat

Trumpnak nem tetszett a válasz, ezért kizárná az egyik legnagyobb amerikai olajcéget Venezuela mesés olajkincseiből

A dokumentum kitér arra is, hogy a hibrid járműveket is forgalmazó vállalatok kötelezettségvállalásait nehezebb elfogadni, mert náluk nagyobb a keresztkompenzáció lehetősége. A kínai hibridjármű-import volumene az EU-ba 2025 első három negyedévében az ötszörösére nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest.

A Bizottság múlt hónapban vizsgálatot indított a Volkswagen javaslatáról, amely a Kínában gyártott Cupra Tavascanra kivetett vámokat minimálár-vállalással és importkvóták bevezetésével váltaná ki.

Kína kereskedelmi minisztériuma üdvözölte az uniós útmutatót. Közleményük szerint a megkülönböztetésmentesség és az objektív értékelés elve azt mutatja, hogy a felek párbeszéd útján is képesek rendezni kereskedelmi vitáikat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Az AI végre degeszre tömheti a kincseskamrákat, de van egy jókora csavar a történetben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility