Peking bejelentése megrengette a piacokat, zuhanással reagáltak Kína legnagyobb akkumulátorgyártói

A világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorgyártójának számító CATL részvényeinek ára 4,8 százalékkal estek hétfőre. Eközben a kisebb versenytársai, az Eve Energy és a Gotion High-Tech árjegyzései szintén több mint 4 százalékkal csökkentek.
A mínusz annak köszönhető, hogy Kína
áprilistól több száz exporttermék áfakedvezményét alakítja át
- 22 akkumulátorhoz kapcsolódó termék esetében az áfa-visszatérítés mértéke 9-ről 6 százalékra csökken, majd 2027-től teljesen megszűnik.
"Az esés túlzott piaci reakciónak tűnik" – mondta Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliókezelője. "A befektetők ezt a külföldi akkumulátorszállítások szigorodó felügyeletének korai jeleként értékelik, miközben ez volt a tavalyi kereslet egyik fő hajtóereje."
Az intézkedés akkor érkezik, amikor Peking igyekszik visszafogni egyes termékek, köztük az akkumulátorok exportját, miközben a kereskedelmi feszültségek az Európai Unióval továbbra is élesek.
A lépés tovább nehezítheti az ágazat helyzetét, hiszen Kína már most is arra ösztönzi az ipart, hogy
fékezze a túlzott kapacitásbővítést, és elkerülje a kiélezett árversenyt.
Egyes szakértők szerint a CATL-t viszonylag kevéssé érinti az adóváltozás, erősebb alkupozíciója és méretgazdaságossági előnyei miatt. A második vonalbeli gyártók számára azonban az új szabályok jóval nagyobb kihívást jelenthetnek.
A kisebb szereplők korábban a magasabb áfavisszatérítést kihasználva agresszív árpolitikával szereztek energiatárolási megrendeléseket
– írták a Morgan Stanley elemzői. Az alacsonyabb kedvezmény most árrésszűkülésnek és erősödő versenynek teszi ki őket. A Citigroup szerint az iparág számított erre a lépésre, amely felgyorsíthatja a konszolidációt azáltal, hogy kiszorítja a kevésbé hatékony szereplőket, és végső soron az iparági éllovasoknak kedvez.
A lítium ára eközben tovább emelkedik, amit az áprilisi változások előtti várható exportroham is támogat. A helyi tőzsdén a lítium-karbonát határidős jegyzése elérte a napi, 9 százalékos árfolyamlimitet, és 156 060 jüanra (mintegy 22 372 dollárra) emelkedett tonnánként. A termelők, köztük a Tianqi Lithium és a Ganfeng Lithium részvényei akár 6 százalékkal is erősödtek Sencsenben. "Az új intézkedés politika lehetőséget teremthet az év közbeni előrehozott exportra" – írták a Citigroup elemzői.
