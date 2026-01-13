Az eladók diktálják a tempót az Egyesült Államokban

Esnek a vezető részvényindexek
A keddi kereskedés első felében az eladók akarata érvényesült az Egyesült Államok meghatározó részvénypiacain, a vezető részvényindexek kivétel nélkül esnek: a Nasdaq értéke 0,1 százalékot, az S&P értéke 0,3 százalékot, míg a Dow Jones értéke közel 0,8 százalékot esett a hétfői záróértékéhez képest.
Ma is csúcsot döntött a BUX
Folytatódik a magyar tőzsde menetelése, a BUX index 1,3 százalékos pluszban, újabb törtnelmi csúcson zárt.
Itt az újabb csúcs az aranynál!
Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként mintegy 4630 dollárig emelkedett, miután az amerikai inflációs adatok enyhítették az árnyomással kapcsolatos aggodalmakat. A decemberi headline fogyasztói árindex 2,7 százalékon maradt, miközben a maginfláció 2,6 százalék volt – ez a legalacsonyabb szint 2021 óta –, a havi adat mérséklődése pedig megerősítette azt a várakozást, hogy a monetáris politika nem válik szigorúbbá.
Bemutatták a várva várt kriptoszabályozási javaslatot
Amerikai szenátorok bemutatták azt az átfogó törvénytervezetet, amely először teremtene egyértelmű szabályozási kereteket az Egyesült Államok kriptovaluta-piacára, és pontosan meghatározná, mely pénzügyi hatóságok felügyelik a szektort. A jogszabály a szektor jogbiztonságának növelésével lendületet adhat a digitális eszközök elterjedésének.
Felemás mozgások az USA-ban
Óvatos elmozdulásokkal indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot esett, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalékos pluszban kezdett. Felpörögtek az események a tőzsdéken, az amerikai maginflációs adat a vártnál kedvezőbb lett, míg a headline számok megegyeztek a várttal. Közben elindultak a gyorsjelentések is, JP Morgan 1 százalékos mínuszban van annak ellenére, hogy a vállalat a vártnál kedvezőbb eredményekről számolt be. A héten jelent még a Bank of America, a Citigroup, és a Morgan Stanley is.
Miközben Európa oldalazik, a BUX és az OTP csúcsot dönt
Enyhe esés látszik délután az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül DAX és a FTSE 100 stagnál, míg a CAC 0,4 százalékot esett.
A magyar piac eközben relatív felülteljesítő, a BUX 0,7 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ment, köszönhetően a blue chipek erős teljesítményének. Az OTP 0,9 százalékot emelkedett, ezzel ugyancsak történelmi csúcsot ért el, míg a Mol szintén 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter pedig 0,6 százalékot erősödött.
Durva áremelés a világhírű csokoládégyártónál: annyira megdrágultak a termékek, hogy a vásárlók visszafogták magukat
A Lindt & Sprüngli 2025-ben 12,4 százalékos organikus növekedést ért el, ami kissé meghaladta a piaci várakozásokat, miután a cég 19 százalékkal emelte árait a dráguló kakaó miatt.
Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan
A JP Morgan gyorsjelentésével kezdetét vette az amerikai nagybankok gyorsjelentési szezonja. A legnagyobb amerikai bank a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta az elemzői várakozásokat, és jelenleg 0,3%-os pluszban van a részvény árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.
Itt a fordulat az olaj árában
Nagy emelkedésben vannak ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazták. A Brent jegyzése november közepe óta nem látott szintre kapaszkodott.
Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után
A forint árfolyama a reggeli inflációs adatok közzétételét követően kezdett erősödni, annak ellenére, hogy a decemberi 3,3 százalékos éves drágulás pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal. A piaci reakció mögött meghúzódó egyik legvalószínűbb ok a szolgáltatások inflációjának alakulása lehetett, amely 6,8 százalékos mértékével némi váratlan fordulatot hozott. Ez a részadat azért is bírt kiemelt jelentőséggel a befektetők számára, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében kifejezetten ezt a mutatót jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik meghatározó szempontjaként.
Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium
Az alumínium ára 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár, az ón pedig lendületesen drágul tovább; a befektetők világszerte a kínálat szűkülésére számítanak, ami az egész fémpiacot felfelé húzza, írja a Bloomberg.
Impulzusra várva
Európa tőzsdéin nincs markáns elmozdulás; a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százaléknál kisebb pluszban vagy mínuszban van.
Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft
Donald Trump szerint a Microsoft hamarosan úgy alakítja át adatközpontjai energiafelhasználását, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése ne emelje az amerikaiak villanyszámláját - írta a Cnbc.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
Nincsenek nagy elmozdulások a piacnyitást követően a magyar tőzsdén, a BUX index 0,1 százalékos pluszban van.
Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után
Venezuela tőzsdéje nemhogy megingott volna Nicolás Maduro elnök Donald Trump általi elfogása után, hanem történelmi csúcsra emelkedett, mert a befektetők fordulópontra számítanak a meggyötört gazdaságban - írta meg a Cnbc.
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
A chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megváltoztatja az arany-, ezüst-, platina- és palládium-határidős ügyletek letéti követelményeinek számítási módját, miután az árak megugrottak és rendkívül volatilis lett a kereskedés - írja a Bloomberg. Egyes elemzők szerint a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,73 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, miközben az Egyesült Államokból szintén friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 590,2
|0,2%
|1,3%
|2,3%
|3,2%
|18,2%
|59,6%
|S&P 500
|6 977,27
|0,2%
|1,1%
|2,2%
|1,9%
|19,7%
|83,6%
|Nasdaq
|25 787,66
|0,1%
|1,5%
|2,3%
|2,1%
|23,7%
|100,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 939,89
|0,0%
|0,2%
|2,2%
|3,2%
|32,5%
|84,4%
|Hang Seng
|26 608,48
|1,4%
|1,0%
|2,4%
|3,8%
|39,6%
|-5,9%
|CSI 300
|4 789,92
|0,7%
|1,5%
|4,6%
|3,5%
|28,3%
|-14,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 405,34
|0,6%
|2,2%
|5,0%
|3,7%
|25,7%
|82,4%
|CAC
|8 358,76
|0,0%
|1,8%
|3,6%
|2,6%
|12,5%
|47,9%
|FTSE
|10 140,7
|0,2%
|1,4%
|5,1%
|2,1%
|22,9%
|50,1%
|FTSE MIB
|45 732,2
|0,0%
|-0,3%
|5,1%
|1,8%
|30,3%
|101,9%
|IBEX
|17 673,8
|0,1%
|0,3%
|4,9%
|2,1%
|50,8%
|111,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|117 385,4
|0,8%
|3,7%
|7,1%
|5,7%
|43,6%
|165,3%
|ATX
|5 440,34
|0,7%
|0,8%
|6,6%
|2,1%
|49,0%
|83,5%
|PX
|2 741,1
|-0,3%
|1,0%
|6,7%
|2,1%
|52,1%
|154,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 250
|1,8%
|3,2%
|8,3%
|6,1%
|64,8%
|162,9%
|Mol
|3 196
|-0,1%
|6,9%
|8,7%
|8,7%
|15,8%
|32,5%
|Richter
|10 200
|-0,8%
|3,0%
|5,0%
|3,4%
|-4,0%
|37,8%
|Magyar Telekom
|1 864
|0,1%
|3,0%
|5,3%
|4,0%
|39,5%
|370,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,39
|0,7%
|2,2%
|3,1%
|3,7%
|-23,1%
|11,9%
|Brent
|63,95
|0,9%
|3,5%
|4,6%
|5,1%
|-18,9%
|12,8%
|Arany
|4 629,1
|2,8%
|4,1%
|8,0%
|7,0%
|72,0%
|150,8%
|Devizák
|EURHUF
|387,1500
|0,4%
|0,9%
|0,4%
|0,8%
|-6,3%
|7,8%
|USDHUF
|331,4074
|0,0%
|1,1%
|0,9%
|1,4%
|-17,8%
|12,2%
|GBPHUF
|446,7200
|0,6%
|0,7%
|1,9%
|1,4%
|-9,3%
|11,2%
|EURUSD
|1,1682
|0,4%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,5%
|14,0%
|-3,9%
|USDJPY
|157,8750
|0,0%
|0,8%
|1,3%
|0,7%
|0,2%
|51,5%
|GBPUSD
|1,3476
|0,4%
|-0,2%
|0,9%
|0,2%
|10,2%
|-1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 195
|0,8%
|-2,9%
|1,0%
|2,8%
|-3,7%
|167,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|0,5%
|0,7%
|0,4%
|0,6%
|-12,2%
|268,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|-1,0%
|-2,6%
|-1,1%
|-2,1%
|9,1%
|-661,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,69
|-1,0%
|-2,3%
|-5,1%
|-2,6%
|-3,7%
|190,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: WINEXA
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megtudtuk, miért halaszthatták el váratlanul az energiatárolós pályázatot
Jóval alacsonyabb az érdeklődés egy ok miatt.
Trump ezt nem teszi zsebre: keményen elutasították a nagy tervét a kulcsfontosságú találkozó előtt
Nem enged az európai ország vezetője.
Jelentős beruházás: a BMW-nek gyárt majd a német autóipari multi Magyarországon
230 új munkahely jön létre.
Megszólalt Moszkva Amerika lépése után: ez elfogadhatatlan!
Forradalom szítása a vád.
Itt van 6 részvény, amiben most bőven van fantázia a profik szerint
Mutatunk néhány igencsak vonzó befektetést.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
A második világháború óta nem történt ilyen Franciaországban – Elindult a menetelés a szakadék felé?
Az európai népesedési trendek elérték az eddig ellenállónak tűnő országot is.
Megszólalt Lázár János: országszerte latyakosak az utak, kilenc települést nem tud megközelíteni buszjárat
Késésekre figyelmeztet a miniszter.
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?