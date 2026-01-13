Az eladók diktálják a tempót az Egyesült Államokban

Enyhe esés látszik délután az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül DAX és a FTSE 100 stagnál, míg a CAC 0,4 százalékot esett.

A magyar piac eközben relatív felülteljesítő, a BUX 0,7 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ment, köszönhetően a blue chipek erős teljesítményének. Az OTP 0,9 százalékot emelkedett, ezzel ugyancsak történelmi csúcsot ért el, míg a Mol szintén 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter pedig 0,6 százalékot erősödött.