Az eladók diktálják a tempót az Egyesült Államokban
Az eladók diktálják a tempót az Egyesült Államokban

Ázsiában remek volt a hangulat a tőzsdéken, Európában iránykeresés zajlott, a magyar tőzsde viszont felülteljesített; az OTP és a Mol is nagyot emelkedett, előbbi új történelmi csúcsra került, utóbbi pedig fontos ellenállást tört át. Eközben egyre feljebb kerülnek ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazzák. A tengerentúlon egyelőre esés látszik; elindult ma a gyorsjelentési szezon, a JP Morgan egyre nagyobb mínuszban van annak ellenére, hogy a vállalat a vártnál kedvezőbb eredményekről számolt be. A héten jelent még a Bank of America, a Citigroup, és a Morgan Stanley is.
Esnek a vezető részvényindexek

A keddi kereskedés első felében az eladók akarata érvényesült az Egyesült Államok meghatározó részvénypiacain, a vezető részvényindexek kivétel nélkül esnek: a Nasdaq értéke 0,1 százalékot, az S&P értéke 0,3 százalékot, míg a Dow Jones értéke közel 0,8 százalékot esett a hétfői záróértékéhez képest.

dowjones0113koraeste
Ma is csúcsot döntött a BUX

Folytatódik a magyar tőzsde menetelése, a BUX index 1,3 százalékos pluszban, újabb törtnelmi csúcson zárt.

Itt az újabb csúcs az aranynál!

Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként mintegy 4630 dollárig emelkedett, miután az amerikai inflációs adatok enyhítették az árnyomással kapcsolatos aggodalmakat. A decemberi headline fogyasztói árindex 2,7 százalékon maradt, miközben a maginfláció 2,6 százalék volt – ez a legalacsonyabb szint 2021 óta –, a havi adat mérséklődése pedig megerősítette azt a várakozást, hogy a monetáris politika nem válik szigorúbbá.

Bemutatták a várva várt kriptoszabályozási javaslatot

Amerikai szenátorok bemutatták azt az átfogó törvénytervezetet, amely először teremtene egyértelmű szabályozási kereteket az Egyesült Államok kriptovaluta-piacára, és pontosan meghatározná, mely pénzügyi hatóságok felügyelik a szektort. A jogszabály a szektor jogbiztonságának növelésével lendületet adhat a digitális eszközök elterjedésének.

Bemutatták a várva várt kriptoszabályozási javaslatot
Felemás mozgások az USA-ban

Óvatos elmozdulásokkal indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot esett, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,1 százalékos pluszban kezdett. Felpörögtek az események a tőzsdéken, az amerikai maginflációs adat a vártnál kedvezőbb lett, míg a headline számok megegyeztek a várttal. Közben elindultak a gyorsjelentések is, JP Morgan 1 százalékos mínuszban van annak ellenére, hogy a vállalat a vártnál kedvezőbb eredményekről számolt be. A héten jelent még a Bank of America, a Citigroup, és a Morgan Stanley is.

jusHvm2Y
Miközben Európa oldalazik, a BUX és az OTP csúcsot dönt

Enyhe esés látszik délután az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül DAX és a FTSE 100 stagnál, míg a CAC 0,4 százalékot esett.

d7eFcjUO

A magyar piac eközben relatív felülteljesítő, a BUX 0,7 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ment, köszönhetően a blue chipek erős teljesítményének. Az OTP 0,9 százalékot emelkedett, ezzel ugyancsak történelmi csúcsot ért el, míg a Mol szintén 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter pedig 0,6 százalékot erősödött.

jKLxHd4e
Durva áremelés a világhírű csokoládégyártónál: annyira megdrágultak a termékek, hogy a vásárlók visszafogták magukat

A Lindt & Sprüngli 2025-ben 12,4 százalékos organikus növekedést ért el, ami kissé meghaladta a piaci várakozásokat, miután a cég 19 százalékkal emelte árait a dráguló kakaó miatt.

Tovább a cikkhez
Durva áremelés a világhírű csokoládégyártónál: annyira megdrágultak a termékek, hogy a vásárlók visszafogták magukat
Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan

A JP Morgan gyorsjelentésével kezdetét vette az amerikai nagybankok gyorsjelentési szezonja. A legnagyobb amerikai bank a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta az elemzői várakozásokat, és jelenleg 0,3%-os pluszban van a részvény árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.

Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Itt a fordulat az olaj árában

Nagy emelkedésben vannak ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazták. A Brent jegyzése november közepe óta nem látott szintre kapaszkodott.

Itt a fordulat az olaj árában
Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után

A forint árfolyama a reggeli inflációs adatok közzétételét követően kezdett erősödni, annak ellenére, hogy a decemberi 3,3 százalékos éves drágulás pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal. A piaci reakció mögött meghúzódó egyik legvalószínűbb ok a szolgáltatások inflációjának alakulása lehetett, amely 6,8 százalékos mértékével némi váratlan fordulatot hozott. Ez a részadat azért is bírt kiemelt jelentőséggel a befektetők számára, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében kifejezetten ezt a mutatót jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik meghatározó szempontjaként.

Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után
Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium

Az alumínium ára 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár, az ón pedig lendületesen drágul tovább; a befektetők világszerte a kínálat szűkülésére számítanak, ami az egész fémpiacot felfelé húzza, írja a Bloomberg.

Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium
Impulzusra várva

Európa tőzsdéin nincs markáns elmozdulás; a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százaléknál kisebb pluszban vagy mínuszban van.

Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft

Donald Trump szerint a Microsoft hamarosan úgy alakítja át adatközpontjai energiafelhasználását, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése ne emelje az amerikaiak villanyszámláját - írta a Cnbc.

Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft
Kisebb pluszban a magyar tőzsde

Nincsenek nagy elmozdulások a piacnyitást követően a magyar tőzsdén, a BUX index 0,1 százalékos pluszban van.

Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után

Venezuela tőzsdéje nemhogy megingott volna Nicolás Maduro elnök Donald Trump általi elfogása után, hanem történelmi csúcsra emelkedett, mert a befektetők fordulópontra számítanak a meggyötört gazdaságban - írta meg a Cnbc.

Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben

A chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megváltoztatja az arany-, ezüst-, platina- és palládium-határidős ügyletek letéti követelményeinek számítási módját, miután az árak megugrottak és rendkívül volatilis lett a kereskedés - írja a Bloomberg. Egyes elemzők szerint a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.

Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,73 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, miközben az Egyesült Államokból szintén friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 590,2 0,2% 1,3% 2,3% 3,2% 18,2% 59,6%
S&P 500 6 977,27 0,2% 1,1% 2,2% 1,9% 19,7% 83,6%
Nasdaq 25 787,66 0,1% 1,5% 2,3% 2,1% 23,7% 100,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 939,89 0,0% 0,2% 2,2% 3,2% 32,5% 84,4%
Hang Seng 26 608,48 1,4% 1,0% 2,4% 3,8% 39,6% -5,9%
CSI 300 4 789,92 0,7% 1,5% 4,6% 3,5% 28,3% -14,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 405,34 0,6% 2,2% 5,0% 3,7% 25,7% 82,4%
CAC 8 358,76 0,0% 1,8% 3,6% 2,6% 12,5% 47,9%
FTSE 10 140,7 0,2% 1,4% 5,1% 2,1% 22,9% 50,1%
FTSE MIB 45 732,2 0,0% -0,3% 5,1% 1,8% 30,3% 101,9%
IBEX 17 673,8 0,1% 0,3% 4,9% 2,1% 50,8% 111,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 117 385,4 0,8% 3,7% 7,1% 5,7% 43,6% 165,3%
ATX 5 440,34 0,7% 0,8% 6,6% 2,1% 49,0% 83,5%
PX 2 741,1 -0,3% 1,0% 6,7% 2,1% 52,1% 154,7%
Magyar blue chipek              
OTP 37 250 1,8% 3,2% 8,3% 6,1% 64,8% 162,9%
Mol 3 196 -0,1% 6,9% 8,7% 8,7% 15,8% 32,5%
Richter 10 200 -0,8% 3,0% 5,0% 3,4% -4,0% 37,8%
Magyar Telekom 1 864 0,1% 3,0% 5,3% 4,0% 39,5% 370,1%
Nyersanyagok              
WTI 59,39 0,7% 2,2% 3,1% 3,7% -23,1% 11,9%
Brent 63,95 0,9% 3,5% 4,6% 5,1% -18,9% 12,8%
Arany 4 629,1 2,8% 4,1% 8,0% 7,0% 72,0% 150,8%
Devizák              
EURHUF 387,1500 0,4% 0,9% 0,4% 0,8% -6,3% 7,8%
USDHUF 331,4074 0,0% 1,1% 0,9% 1,4% -17,8% 12,2%
GBPHUF 446,7200 0,6% 0,7% 1,9% 1,4% -9,3% 11,2%
EURUSD 1,1682 0,4% -0,2% -0,5% -0,5% 14,0% -3,9%
USDJPY 157,8750 0,0% 0,8% 1,3% 0,7% 0,2% 51,5%
GBPUSD 1,3476 0,4% -0,2% 0,9% 0,2% 10,2% -1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 195 0,8% -2,9% 1,0% 2,8% -3,7% 167,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 0,5% 0,7% 0,4% 0,6% -12,2% 268,1%
10 éves német állampapírhozam 2,8 -1,0% -2,6% -1,1% -2,1% 9,1% -661,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,69 -1,0% -2,3% -5,1% -2,6% -3,7% 190,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
