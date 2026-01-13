Bemutatták a várva várt kriptoszabályozási javaslatot

Amerikai szenátorok bemutatták azt az átfogó törvénytervezetet, amely először teremtene egyértelmű szabályozási kereteket az Egyesült Államok kriptovaluta-piacára, és pontosan meghatározná, mely pénzügyi hatóságok felügyelik a szektort. A jogszabály a szektor jogbiztonságának növelésével lendületet adhat a digitális eszközök elterjedésének.

A kriptoipar régóta szorgalmazza az ilyen jellegű jogalkotást, amelyet a digitális eszközök amerikai jövője szempontjából kulcsfontosságúnak tart. Az ágazat szereplői szerint a szabályozás a cégek évek óta húzódó bizonytalanságait is rendezné. A tervezet többek között meghatározná,

hogy a kriptotokenek mikor minősülnek értékpapírnak, mikor árunak, és mikor egyéb pénzügyi eszköznek.

A jogszabály az árupiaci felügyeletet ellátó CFTC-t ruházná fel a spot kriptopiacok ellenőrzésének jogkörével az értékpapír-felügyelet, a SEC helyett. Ez az iparág megítélése szerint kedvezőbb megoldás, mert egyértelműbb, kiszámíthatóbb felügyeleti környezetet teremthet a kriptoeszközök számára.

A tervezet a stablecoinokra vonatkozó tavalyi törvény egyik legvitatottabb pontját is módosítaná. A bankszektor lobbistái azt kifogásolták, hogy a közvetítők kamatot fizethetnek a dollárhoz kötött stablecoinok után, ami szerintük a betétek kiáramlásához vezethet a betétbiztosítással védett bankrendszerből. A mostani javaslat megtiltaná, hogy a kriptocégek kamatot fizessenek a stablecoinok puszta tartásáért, ugyanakkor engedélyezné jutalmak nyújtását bizonyos tevékenységekért, például fizetések küldéséért vagy hűségprogramokban való részvételért.

A Szenátus bankügyi bizottsága csütörtökön tárgyalja a javaslatot. A Képviselőház már júliusban elfogadta a saját változatát, a Szenátusban azonban tavaly elakadtak a tárgyalások. A vita főként a pénzmosás elleni előírások körül, valamint a decentralizált pénzügyi platformokra vonatkozó követeléseknél mérgesedett el.

Donald Trump a kampányában "kriptoelnökként" pozicionálta magát, családja kriptobefektetései pedig a figyelem középpontjába állították az ágazatot. Az iparág jelentős összegeket költött a 2024-es választások során a kriptobarát jelöltek támogatására, abban bízva, hogy így kedvezőbb szabályozási környezetet harcolhat ki.

Mivel a Kongresszus figyelme már a 2026-os félidős választásokra irányul, ahol a demokraták visszaszerezhetik a képviselőházi többséget, egyes lobbisták kételkednek abban, hogy a törvényjavaslat valaha hatályba lép. Ha nem születik törvény, a kriptocégek továbbra is csak olyan szabályozói iránymutatásokra támaszkodhatnak, amelyeket egy későbbi kormányzat bármikor felülírhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images