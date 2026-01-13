  • Megjelenítés
Durva áremelés a világhírű csokoládégyártónál: annyira megdrágultak a termékek, hogy a vásárlók visszafogták magukat
A Lindt & Sprüngli 2025-ben 12,4 százalékos organikus növekedést ért el, ami kissé meghaladta a piaci várakozásokat, miután a cég 19 százalékkal emelte árait a dráguló kakaó miatt.

A svájci Lindt & Sprüngli csokoládégyártó kedden közölte, hogy 2025-ben 12,4 százalékos organikus árbevétel-növekedést ért el, ezzel valamelyest felülmúlta a piaci várakozásokat.

A vállalat 19 százalékkal emelte árait, hogy ellensúlyozza a meredeken emelkedő kakaóárakat.

A cég 5,92 milliárd svájci frank árbevételt ért el, szemben az elemzők által várt 5,90 milliárd frankkal. Az értékesített mennyiség ugyanakkor éves szinten nagyjából 6 százalékkal csökkent, mivel az áremelkedés miatt egyes vásárlók visszafogták a prémium édességekre fordított kiadásaikat.

A Zürcher Kantonalbank elemzői szerint 2026-ban is fennáll a kockázata annak, hogy a volumenek tovább csökkennek, vagy az áremelkedés elmarad a várakozásoktól. Hozzátették ugyanakkor, hogy a Lindt az áremelések döntő részét már végrehajtotta.

A március 10-én teljes éves eredményeit közzétevő vállalat az üzemi marzs esetében a célsáv alsó felére számít.

A Bernstein elemzői rámutattak, hogy Európában 2025 második félévében 13,6 százalékos organikus növekedést mértek, ami jóval meghaladja a kasszaszkennerek által rögzített, mindössze nagyjából 2 százalékos bővülést. Felvetették, hogy ez a különbség készletfelhalmozódásra utalhat, ami 2026-ban visszaüthet.

A Lindt ugyanakkor cáfolta ezeket az aggodalmakat: a vállalat szóvivője közölte, hogy a szokásos szezonális ingadozáson túl nem látnak kockázatot a készletek túlzott növekedésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

