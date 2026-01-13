Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2026. január 13. 09:14

Extrém bizonytalanságot okozhat a tőzsdéken, hogy az amerikai jegybank elnöke ellen büntetjogi vizsgálat indult, amit Jerome Powell egyenesen nyomásgyakorlásnak és megfélemlítésnek nevezett; de az összes még élő, volt amerikai jegybankelnök is egy közös nyilatkozatban élesen bírálta az igazságügyi minisztérium vizsgálatát, kiemelve, hogy egy ilyen intézkedéssel aláássák a Fed függetlenségét. A bizonytalanság közepette tegnap nagyot raliztak a menekdékeszközként működő nemesfémek, új csúcsra tört az arany és az ezüst is.



Gazdasági információk tekintetében ma az Egyesült Államokból friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik – ezek befolyásolhatják valamelyest a befektetői hangulatot. Ázsiában volt a hangulat a piacokon, az előzetes adatok alapján hangulatú kereskedésre lehet számítani Európában.