Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Gazdasági információk tekintetében ma az Egyesült Államokból friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik – ezek befolyásolhatják valamelyest a befektetői hangulatot. Ázsiában volt a hangulat a piacokon, az előzetes adatok alapján hangulatú kereskedésre lehet számítani Európában.
Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft
Donald Trump szerint a Microsoft hamarosan úgy alakítja át adatközpontjai energiafelhasználását, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése ne emelje az amerikaiak villanyszámláját - írta a Cnbc.
Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után
Venezuela tőzsdéje nemhogy megingott volna Nicolás Maduro elnök Donald Trump általi elfogása után, hanem történelmi csúcsra emelkedett, mert a befektetők fordulópontra számítanak a meggyötört gazdaságban - írta meg a Cnbc.
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
A chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megváltoztatja az arany-, ezüst-, platina- és palládium-határidős ügyletek letéti követelményeinek számítási módját, miután az árak megugrottak és rendkívül volatilis lett a kereskedés - írja a Bloomberg. Egyes elemzők szerint a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,73 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, miközben az Egyesült Államokból szintén friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 590,2
|0,2%
|1,3%
|2,3%
|3,2%
|18,2%
|59,6%
|S&P 500
|6 977,27
|0,2%
|1,1%
|2,2%
|1,9%
|19,7%
|83,6%
|Nasdaq
|25 787,66
|0,1%
|1,5%
|2,3%
|2,1%
|23,7%
|100,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 939,89
|0,0%
|0,2%
|2,2%
|3,2%
|32,5%
|84,4%
|Hang Seng
|26 608,48
|1,4%
|1,0%
|2,4%
|3,8%
|39,6%
|-5,9%
|CSI 300
|4 789,92
|0,7%
|1,5%
|4,6%
|3,5%
|28,3%
|-14,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 405,34
|0,6%
|2,2%
|5,0%
|3,7%
|25,7%
|82,4%
|CAC
|8 358,76
|0,0%
|1,8%
|3,6%
|2,6%
|12,5%
|47,9%
|FTSE
|10 140,7
|0,2%
|1,4%
|5,1%
|2,1%
|22,9%
|50,1%
|FTSE MIB
|45 732,2
|0,0%
|-0,3%
|5,1%
|1,8%
|30,3%
|101,9%
|IBEX
|17 673,8
|0,1%
|0,3%
|4,9%
|2,1%
|50,8%
|111,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|117 385,4
|0,8%
|3,7%
|7,1%
|5,7%
|43,6%
|165,3%
|ATX
|5 440,34
|0,7%
|0,8%
|6,6%
|2,1%
|49,0%
|83,5%
|PX
|2 741,1
|-0,3%
|1,0%
|6,7%
|2,1%
|52,1%
|154,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 250
|1,8%
|3,2%
|8,3%
|6,1%
|64,8%
|162,9%
|Mol
|3 196
|-0,1%
|6,9%
|8,7%
|8,7%
|15,8%
|32,5%
|Richter
|10 200
|-0,8%
|3,0%
|5,0%
|3,4%
|-4,0%
|37,8%
|Magyar Telekom
|1 864
|0,1%
|3,0%
|5,3%
|4,0%
|39,5%
|370,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,39
|0,7%
|2,2%
|3,1%
|3,7%
|-23,1%
|11,9%
|Brent
|63,95
|0,9%
|3,5%
|4,6%
|5,1%
|-18,9%
|12,8%
|Arany
|4 629,1
|2,8%
|4,1%
|8,0%
|7,0%
|72,0%
|150,8%
|Devizák
|EURHUF
|387,1500
|0,4%
|0,9%
|0,4%
|0,8%
|-6,3%
|7,8%
|USDHUF
|331,4074
|0,0%
|1,1%
|0,9%
|1,4%
|-17,8%
|12,2%
|GBPHUF
|446,7200
|0,6%
|0,7%
|1,9%
|1,4%
|-9,3%
|11,2%
|EURUSD
|1,1682
|0,4%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,5%
|14,0%
|-3,9%
|USDJPY
|157,8750
|0,0%
|0,8%
|1,3%
|0,7%
|0,2%
|51,5%
|GBPUSD
|1,3476
|0,4%
|-0,2%
|0,9%
|0,2%
|10,2%
|-1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 195
|0,8%
|-2,9%
|1,0%
|2,8%
|-3,7%
|167,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|0,5%
|0,7%
|0,4%
|0,6%
|-12,2%
|268,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|-1,0%
|-2,6%
|-1,1%
|-2,1%
|9,1%
|-661,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,69
|-1,0%
|-2,3%
|-5,1%
|-2,6%
|-3,7%
|190,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
