Ugrik az olaj, nagy a bizonytalanság a tőzsdéken
Ugrik az olaj, nagy a bizonytalanság a tőzsdéken

Extrém bizonytalanságot okozhat a tőzsdéken, hogy az amerikai jegybank elnöke ellen büntetőjogi vizsgálat indult, amit Jerome Powell egyenesen nyomásgyakorlásnak és megfélemlítésnek nevezett; de az összes még élő, volt amerikai jegybankelnök is egy közös nyilatkozatban élesen bírálta az igazságügyi minisztérium vizsgálatát, kiemelve, hogy egy ilyen intézkedéssel aláássák a Fed függetlenségét. A bizonytalanság közepette tegnap nagyot raliztak a menekdékeszközként működő nemesfémek, új csúcsra tört az arany és az ezüst is.

Ázsiában remek volt a hangulat a tőzsdéken, Európában egyelőre iránykeresés zajlik. Eközben nagy emelkedésben vannak ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazzák.
Itt a fordulat az olaj árában

Nagy emelkedésben vannak ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazták. A Brent jegyzése november közepe óta nem látott szintre kapaszkodott.

Itt a fordulat az olaj árában
Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után

A forint árfolyama a reggeli inflációs adatok közzétételét követően kezdett erősödni, annak ellenére, hogy a decemberi 3,3 százalékos éves drágulás pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal. A piaci reakció mögött meghúzódó egyik legvalószínűbb ok a szolgáltatások inflációjának alakulása lehetett, amely 6,8 százalékos mértékével némi váratlan fordulatot hozott. Ez a részadat azért is bírt kiemelt jelentőséggel a befektetők számára, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében kifejezetten ezt a mutatót jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik meghatározó szempontjaként.

Durva fordulat a forintnál az inflációs adat után
Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium

Az alumínium ára 2022 eleje óta nem látott magasságokban jár, az ón pedig lendületesen drágul tovább; a befektetők világszerte a kínálat szűkülésére számítanak, ami az egész fémpiacot felfelé húzza, írja a Bloomberg.

Nagyon rég nem volt ilyen drága az alumínium
Impulzusra várva

Európa tőzsdéin nincs markáns elmozdulás; a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,1 százaléknál kisebb pluszban vagy mínuszban van.

Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft

Donald Trump szerint a Microsoft hamarosan úgy alakítja át adatközpontjai energiafelhasználását, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése ne emelje az amerikaiak villanyszámláját - írta a Cnbc.

Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft
Kisebb pluszban a magyar tőzsde

Nincsenek nagy elmozdulások a piacnyitást követően a magyar tőzsdén, a BUX index 0,1 százalékos pluszban van.

Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után

Venezuela tőzsdéje nemhogy megingott volna Nicolás Maduro elnök Donald Trump általi elfogása után, hanem történelmi csúcsra emelkedett, mert a befektetők fordulópontra számítanak a meggyötört gazdaságban - írta meg a Cnbc.

Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben

A chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megváltoztatja az arany-, ezüst-, platina- és palládium-határidős ügyletek letéti követelményeinek számítási módját, miután az árak megugrottak és rendkívül volatilis lett a kereskedés - írja a Bloomberg. Egyes elemzők szerint a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.

Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 3,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,73 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,06 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,15 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a decemberi inflációs adat jelenik meg, miközben az Egyesült Államokból szintén friss fogyasztóiár-index érkezik, valamint a decemberi költségvetési egyenleg alakulását is közzéteszik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 8,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 590,2 0,2% 1,3% 2,3% 3,2% 18,2% 59,6%
S&P 500 6 977,27 0,2% 1,1% 2,2% 1,9% 19,7% 83,6%
Nasdaq 25 787,66 0,1% 1,5% 2,3% 2,1% 23,7% 100,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 939,89 0,0% 0,2% 2,2% 3,2% 32,5% 84,4%
Hang Seng 26 608,48 1,4% 1,0% 2,4% 3,8% 39,6% -5,9%
CSI 300 4 789,92 0,7% 1,5% 4,6% 3,5% 28,3% -14,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 405,34 0,6% 2,2% 5,0% 3,7% 25,7% 82,4%
CAC 8 358,76 0,0% 1,8% 3,6% 2,6% 12,5% 47,9%
FTSE 10 140,7 0,2% 1,4% 5,1% 2,1% 22,9% 50,1%
FTSE MIB 45 732,2 0,0% -0,3% 5,1% 1,8% 30,3% 101,9%
IBEX 17 673,8 0,1% 0,3% 4,9% 2,1% 50,8% 111,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 117 385,4 0,8% 3,7% 7,1% 5,7% 43,6% 165,3%
ATX 5 440,34 0,7% 0,8% 6,6% 2,1% 49,0% 83,5%
PX 2 741,1 -0,3% 1,0% 6,7% 2,1% 52,1% 154,7%
Magyar blue chipek              
OTP 37 250 1,8% 3,2% 8,3% 6,1% 64,8% 162,9%
Mol 3 196 -0,1% 6,9% 8,7% 8,7% 15,8% 32,5%
Richter 10 200 -0,8% 3,0% 5,0% 3,4% -4,0% 37,8%
Magyar Telekom 1 864 0,1% 3,0% 5,3% 4,0% 39,5% 370,1%
Nyersanyagok              
WTI 59,39 0,7% 2,2% 3,1% 3,7% -23,1% 11,9%
Brent 63,95 0,9% 3,5% 4,6% 5,1% -18,9% 12,8%
Arany 4 629,1 2,8% 4,1% 8,0% 7,0% 72,0% 150,8%
Devizák              
EURHUF 387,1500 0,4% 0,9% 0,4% 0,8% -6,3% 7,8%
USDHUF 331,4074 0,0% 1,1% 0,9% 1,4% -17,8% 12,2%
GBPHUF 446,7200 0,6% 0,7% 1,9% 1,4% -9,3% 11,2%
EURUSD 1,1682 0,4% -0,2% -0,5% -0,5% 14,0% -3,9%
USDJPY 157,8750 0,0% 0,8% 1,3% 0,7% 0,2% 51,5%
GBPUSD 1,3476 0,4% -0,2% 0,9% 0,2% 10,2% -1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 195 0,8% -2,9% 1,0% 2,8% -3,7% 167,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 0,5% 0,7% 0,4% 0,6% -12,2% 268,1%
10 éves német állampapírhozam 2,8 -1,0% -2,6% -1,1% -2,1% 9,1% -661,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,69 -1,0% -2,3% -5,1% -2,6% -3,7% 190,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
