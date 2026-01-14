A 4iG leánya nyerte Észak-Macedónia 5G frekvenciapályázatát

A pályázati eljárás eredményeként
a One Macedonia jogosultságot szerzett 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére.
A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.
Az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását.
Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő.
