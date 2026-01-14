A 4iG leánya nyerte Észak-Macedónia 5G frekvenciapályázatát

A macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia. A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt.

A pályázati eljárás eredményeként

a One Macedonia jogosultságot szerzett 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére.

A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio