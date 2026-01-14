  • Megjelenítés
Elképesztően felgyorsítja a gyógyszerkutatást a mesterséges intelligencia, léptek a hatóságok
Üzlet

Elképesztően felgyorsítja a gyógyszerkutatást a mesterséges intelligencia, léptek a hatóságok

Portfolio
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdán közös irányelveket adott ki a mesterséges intelligencia biztonságos és felelős használatáról a gyógyszerfejlesztésben, hogy felgyorsítsa az innovációt, miközben védi a betegek érdekeit. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az új irányelvek átfogó útmutatást nyújtanak arról, hogyan alkalmazható a mesterséges intelligencia a gyógyszerek teljes életciklusa során:

a korai kutatási fázistól és a klinikai vizsgálatoktól kezdve a gyártáson át egészen a biztonságossági felügyeletig.

A lépés azt követően született, hogy a szabályozó hatóságok egyre erőteljesebben ösztönzik az MI használatát a gyógyszerfejlesztésben, rövidebb fejlesztési idők és kevesebb állatkísérlet reményében. Az FDA már működtet egy "Elsa" nevű generatív MI-eszközt, amely a hatóság munkáját – többek között a tudományos felülvizsgálatok folyamatát – hivatott hatékonyabbá tenni.

A közös kezdeményezés egy 2024-es FDA–EU kétoldalú találkozót követően jött létre. Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa szerint ez az első lépése a megújuló amerikai–európai együttműködésnek, amelynek célja, hogy a felek megőrizzék vezető szerepüket a globális innovációs versenyben, miközben biztosítják a legmagasabb szintű betegbiztonságot.

Még több Üzlet

Elromlott a hangulat: esik Amerika

Lecsaptak a kiberbűnözők "fegyvertárára", kőkemény ütést vittek be a rendőrök

A 4iG leánya nyerte Észak-Macedónia 5G frekvenciapályázatát

Számos gyógyszergyártó egyre inkább fejlett MI-modellekre támaszkodik új kezelések tervezésében és felfedezésében. Az AstraZeneca a héten bejelentette, hogy felvásárolja a bostoni Modella AI-t onkológiai kutatásainak felgyorsítása érdekében, az Nvidia és az Eli Lilly pedig egymilliárd dolláros költségvetésű közös kutatólaboratóriumot hoz létre a San Francisco-öböl térségében.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Az eladók diktálták a tempót az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility