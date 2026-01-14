Elképesztően felgyorsítja a gyógyszerkutatást a mesterséges intelligencia, léptek a hatóságok

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az új irányelvek átfogó útmutatást nyújtanak arról, hogyan alkalmazható a mesterséges intelligencia a gyógyszerek teljes életciklusa során:

a korai kutatási fázistól és a klinikai vizsgálatoktól kezdve a gyártáson át egészen a biztonságossági felügyeletig.

A lépés azt követően született, hogy a szabályozó hatóságok egyre erőteljesebben ösztönzik az MI használatát a gyógyszerfejlesztésben, rövidebb fejlesztési idők és kevesebb állatkísérlet reményében. Az FDA már működtet egy "Elsa" nevű generatív MI-eszközt, amely a hatóság munkáját – többek között a tudományos felülvizsgálatok folyamatát – hivatott hatékonyabbá tenni.

A közös kezdeményezés egy 2024-es FDA–EU kétoldalú találkozót követően jött létre. Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa szerint ez az első lépése a megújuló amerikai–európai együttműködésnek, amelynek célja, hogy a felek megőrizzék vezető szerepüket a globális innovációs versenyben, miközben biztosítják a legmagasabb szintű betegbiztonságot.

Számos gyógyszergyártó egyre inkább fejlett MI-modellekre támaszkodik új kezelések tervezésében és felfedezésében. Az AstraZeneca a héten bejelentette, hogy felvásárolja a bostoni Modella AI-t onkológiai kutatásainak felgyorsítása érdekében, az Nvidia és az Eli Lilly pedig egymilliárd dolláros költségvetésű közös kutatólaboratóriumot hoz létre a San Francisco-öböl térségében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images