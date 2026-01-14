  • Megjelenítés
Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst
Üzlet

Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Portfolio
Tegnap esést láthattunk Amerikában, ezt követően azonban már Ázsiában az emelkedésé a főszerep ma reggel, illetve az európai tőzsdék is felfelé vehetik az irányt. A nemesfém piacon továbbra is dőlnek a történelmi csúcsok: az arany és az ezüst is soha nem látott magasságokba emelkedett.

Piacmozgató gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak izgalmakat, emellett érdemes lesz figyelni Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos potenciális bejelentéseit, ugyanis rendkívül feszült a helyzet.

Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés itt.
Megosztás

Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.

Tovább a cikkhez
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Megosztás

Mi a helyzet a vezető börzéken?

Mérsékelt emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést a vezető európai részvényindexek.

Az angol FTSE és a francia CAC egyaránt 0,4-0,4, a német DAX index pedig 0,1 százalékos pluszban nyitott.

DAX_2026-01-14_09-26-59
Megosztás

Repülőrajtot vett a Mol!

A hazai nagypapírok közül a Mol kezdte a legerősebben a napot, az olajcég részvényei már több mint 2 százalékos pluszban vannak. A mai emelkedéssel ráadásul már közel 7 éves csúcson van az árfolyam. 

Tovább a cikkhez
Repülőrajtot vett a Mol!
Megosztás

Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája

A Honda bejelentette, hogy megújítja logóját. A Honda autóit jelképező ikonikus H-jel 1963-ban került bevezetésre, az évek során azonban többször is dizájnváltáson esett át.

Tovább a cikkhez
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája
Megosztás

Nagyot esett a JP Morgan, de "ez a részvény mindig visszapattan", gyors korrekció jöhet

A JPMorgan Chase rövid időn belül talpra állhat a gyorsjelentés utáni, 4,2%-os árfolyameséséből - vélik a CNBC-nél.

Tovább a cikkhez
Nagyot esett a JP Morgan, de
Megosztás

Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat

A Trump-kormányzat kedden hivatalosan engedélyezte, hogy az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjét, a H200-ast Kínába értékesítsék. A döntés várhatóan beindítja a szállításokat, noha Washingtonban több politikus is keményebb fellépést sürget Pekinggel szemben, és súlyos nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.

Tovább a cikkhez
Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat
Megosztás

Mit csinál az olaj?

Az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak hatására egy hét alatt 8 százalékot emelkedett a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára. Szerda reggel azonban nem látszik nagyobb elmozdulás.

BRENT_2026-01-14_07-26-31
Megosztás

Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét

A hétfői alulteljesítés után újabb eséssel zárták a keddi kereskedést az amerikai kártyatársaságok és bankok részvényei, miután a pénzügyi szektort különösen rosszan érintené Donald Trump hitelkártya-kamatplafonra vonatkozó javaslata.

Tovább a cikkhez
Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét
Megosztás

Történelmi csúcsok a nemesfémpiacon

Az arany 1 százalékos pluszban van ma reggel, az éjjeli órákban 4640 dollárnál újabb történelmi csúcsot ért ez az árfolyam.

XAUUSD_2026-01-14_07-23-19

Az ezüst eközben már 4 százalékot emelkedett, történelme során pedig először a 90 dollárt is átlépte az árfolyam.

SILVER_2026-01-14_07-23-27
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,58 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai oldalon az MNB a novemberi havi fizetési mérleget, a KSH pedig a decemberi építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton az USA-ban érkeznek a jelzáloghitel-igénylések, a termelői infláció, a kiskereskedelmi forgalom és a harmadik negyedéves folyó fizetési mérleg számai, este pedig megjelenik a Fed Bézs könyve.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 7,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 10,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 7,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 191,99 -0,8% -0,5% 1,5% 2,3% 16,3% 58,4%
S&P 500 6 963,74 -0,2% 0,3% 2,0% 1,7% 19,3% 82,8%
Nasdaq 25 741,95 -0,2% 0,4% 2,2% 1,9% 23,9% 98,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 549,16 3,1% 2,0% 5,3% 6,4% 36,6% 88,2%
Hang Seng 26 848,47 0,9% 0,5% 3,4% 4,8% 42,3% -4,9%
CSI 300 4 761,03 -0,6% -0,6% 3,9% 2,8% 27,9% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 420,66 0,1% 2,1% 5,1% 3,8% 26,3% 82,4%
CAC 8 347,2 -0,1% 1,3% 3,5% 2,4% 12,7% 47,4%
FTSE 10 137,35 0,0% 0,1% 5,1% 2,1% 23,3% 50,3%
FTSE MIB 45 525,1 -0,5% -0,5% 4,6% 1,3% 30,8% 100,2%
IBEX 17 687,1 0,1% 0,2% 4,9% 2,2% 51,3% 111,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 118 863,1 1,3% 2,1% 8,4% 7,1% 43,9% 166,0%
ATX 5 410,3 -0,6% -0,1% 6,0% 1,6% 47,7% 82,4%
PX 2 743,44 0,1% 0,0% 6,8% 2,2% 52,9% 154,8%
Magyar blue chipek              
OTP 37 920 1,8% 2,6% 10,2% 8,0% 65,2% 170,1%
Mol 3 250 1,7% 3,2% 10,5% 10,5% 15,7% 34,3%
Richter 10 290 0,9% 0,6% 6,0% 4,3% -3,6% 31,4%
Magyar Telekom 1 850 -0,8% 1,8% 4,5% 3,2% 40,6% 365,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,85 2,5% 6,8% 5,6% 6,3% -23,5% 15,3%
Brent 65,54 2,5% 7,9% 7,2% 7,7% -19,3% 16,7%
Arany 4 612,5 -0,4% 3,0% 7,6% 6,7% 73,0% 148,2%
Devizák              
EURHUF 386,2750 -0,2% 0,4% 0,2% 0,6% -6,5% 7,2%
USDHUF 331,5381 0,0% 0,8% 1,0% 1,4% -18,2% 11,9%
GBPHUF 445,4050 -0,3% 0,3% 1,6% 1,1% -9,4% 10,1%
EURUSD 1,1651 -0,3% -0,4% -0,7% -0,8% 14,3% -4,2%
USDJPY 157,9700 0,0% 0,9% 1,3% 0,8% 0,3% 52,0%
GBPUSD 1,3437 -0,3% -0,5% 0,6% -0,1% 10,6% -1,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 95 366 4,6% 1,8% 5,6% 7,5% 0,9% 155,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 -0,3% 0,1% 0,0% 0,2% -12,9% 283,4%
10 éves német állampapírhozam 2,81 0,5% -1,2% -0,6% -1,7% 8,5% -608,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,73 0,6% -1,5% -4,5% -2,0% -5,7% 184,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

A dotkom után AI lufi is kipukkan? - Jöhet a kijózanodás a tőzsdéken (TOP 10 sztori - 2.)

Címlapkép forrása: Namthip Muanthongthae

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Korrigál a forint
Az eladók diktálták a tempót az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility