Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Piacmozgató gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak izgalmakat, emellett érdemes lesz figyelni Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos potenciális bejelentéseit, ugyanis rendkívül feszült a helyzet.
Van egy magyar részvény, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárja volt. A tavalyi év második felében azonban elkezdtek tőle elfordulni a befektetők. Januárban azonban friss lendületet kapott a részvény, a következő hónapok pedig nagyon erősen alakulhatnak az árfolyam szempontjából is.
Mi a helyzet a vezető börzéken?
Mérsékelt emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést a vezető európai részvényindexek.
Az angol FTSE és a francia CAC egyaránt 0,4-0,4, a német DAX index pedig 0,1 százalékos pluszban nyitott.
Repülőrajtot vett a Mol!
A hazai nagypapírok közül a Mol kezdte a legerősebben a napot, az olajcég részvényei már több mint 2 százalékos pluszban vannak. A mai emelkedéssel ráadásul már közel 7 éves csúcson van az árfolyam.
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája
A Honda bejelentette, hogy megújítja logóját. A Honda autóit jelképező ikonikus H-jel 1963-ban került bevezetésre, az évek során azonban többször is dizájnváltáson esett át.
Nagyot esett a JP Morgan, de "ez a részvény mindig visszapattan", gyors korrekció jöhet
A JPMorgan Chase rövid időn belül talpra állhat a gyorsjelentés utáni, 4,2%-os árfolyameséséből - vélik a CNBC-nél.
Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat
A Trump-kormányzat kedden hivatalosan engedélyezte, hogy az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjét, a H200-ast Kínába értékesítsék. A döntés várhatóan beindítja a szállításokat, noha Washingtonban több politikus is keményebb fellépést sürget Pekinggel szemben, és súlyos nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.
Mit csinál az olaj?
Az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak hatására egy hét alatt 8 százalékot emelkedett a globális benchmarkank számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára. Szerda reggel azonban nem látszik nagyobb elmozdulás.
Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét
A hétfői alulteljesítés után újabb eséssel zárták a keddi kereskedést az amerikai kártyatársaságok és bankok részvényei, miután a pénzügyi szektort különösen rosszan érintené Donald Trump hitelkártya-kamatplafonra vonatkozó javaslata.
Történelmi csúcsok a nemesfémpiacon
Az arany 1 százalékos pluszban van ma reggel, az éjjeli órákban 4640 dollárnál újabb történelmi csúcsot ért ez az árfolyam.
Az ezüst eközben már 4 százalékot emelkedett, történelme során pedig először a 90 dollárt is átlépte az árfolyam.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,58 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,35 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,28 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,22 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai oldalon az MNB a novemberi havi fizetési mérleget, a KSH pedig a decemberi építőipari adatokat publikálja. Nemzetközi fronton az USA-ban érkeznek a jelzáloghitel-igénylések, a termelői infláció, a kiskereskedelmi forgalom és a harmadik negyedéves folyó fizetési mérleg számai, este pedig megjelenik a Fed Bézs könyve.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 7,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos emelkedéssel a FTSE MIB index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 10,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 3,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 7,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 191,99
|-0,8%
|-0,5%
|1,5%
|2,3%
|16,3%
|58,4%
|S&P 500
|6 963,74
|-0,2%
|0,3%
|2,0%
|1,7%
|19,3%
|82,8%
|Nasdaq
|25 741,95
|-0,2%
|0,4%
|2,2%
|1,9%
|23,9%
|98,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 549,16
|3,1%
|2,0%
|5,3%
|6,4%
|36,6%
|88,2%
|Hang Seng
|26 848,47
|0,9%
|0,5%
|3,4%
|4,8%
|42,3%
|-4,9%
|CSI 300
|4 761,03
|-0,6%
|-0,6%
|3,9%
|2,8%
|27,9%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 420,66
|0,1%
|2,1%
|5,1%
|3,8%
|26,3%
|82,4%
|CAC
|8 347,2
|-0,1%
|1,3%
|3,5%
|2,4%
|12,7%
|47,4%
|FTSE
|10 137,35
|0,0%
|0,1%
|5,1%
|2,1%
|23,3%
|50,3%
|FTSE MIB
|45 525,1
|-0,5%
|-0,5%
|4,6%
|1,3%
|30,8%
|100,2%
|IBEX
|17 687,1
|0,1%
|0,2%
|4,9%
|2,2%
|51,3%
|111,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|118 863,1
|1,3%
|2,1%
|8,4%
|7,1%
|43,9%
|166,0%
|ATX
|5 410,3
|-0,6%
|-0,1%
|6,0%
|1,6%
|47,7%
|82,4%
|PX
|2 743,44
|0,1%
|0,0%
|6,8%
|2,2%
|52,9%
|154,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 920
|1,8%
|2,6%
|10,2%
|8,0%
|65,2%
|170,1%
|Mol
|3 250
|1,7%
|3,2%
|10,5%
|10,5%
|15,7%
|34,3%
|Richter
|10 290
|0,9%
|0,6%
|6,0%
|4,3%
|-3,6%
|31,4%
|Magyar Telekom
|1 850
|-0,8%
|1,8%
|4,5%
|3,2%
|40,6%
|365,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,85
|2,5%
|6,8%
|5,6%
|6,3%
|-23,5%
|15,3%
|Brent
|65,54
|2,5%
|7,9%
|7,2%
|7,7%
|-19,3%
|16,7%
|Arany
|4 612,5
|-0,4%
|3,0%
|7,6%
|6,7%
|73,0%
|148,2%
|Devizák
|EURHUF
|386,2750
|-0,2%
|0,4%
|0,2%
|0,6%
|-6,5%
|7,2%
|USDHUF
|331,5381
|0,0%
|0,8%
|1,0%
|1,4%
|-18,2%
|11,9%
|GBPHUF
|445,4050
|-0,3%
|0,3%
|1,6%
|1,1%
|-9,4%
|10,1%
|EURUSD
|1,1651
|-0,3%
|-0,4%
|-0,7%
|-0,8%
|14,3%
|-4,2%
|USDJPY
|157,9700
|0,0%
|0,9%
|1,3%
|0,8%
|0,3%
|52,0%
|GBPUSD
|1,3437
|-0,3%
|-0,5%
|0,6%
|-0,1%
|10,6%
|-1,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|95 366
|4,6%
|1,8%
|5,6%
|7,5%
|0,9%
|155,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|-0,3%
|0,1%
|0,0%
|0,2%
|-12,9%
|283,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|0,5%
|-1,2%
|-0,6%
|-1,7%
|8,5%
|-608,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,73
|0,6%
|-1,5%
|-4,5%
|-2,0%
|-5,7%
|184,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Namthip Muanthongthae
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
