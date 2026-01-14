Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?

Ahogy ígértük korábban, Signature előfizetőink számára mindig bemutatjuk és feltárjuk a
legfontosabb és legaktuálisabb piaci fejleményeket, amelyek alapjaiban határozzák meg a befektetések értékét
és ezt nemcsak unikális, máshol nem elérhető elemzéseinkben tesszük meg, hanem exkluzív rendezvényeinken is.
A 2026. január 27-ére meghirdetett Portfolio Signature Online Klub eseménye éppen ezért kiváló lehetőséget nyújt az érdeklődő befektetőknek, hogy első kézből értesüljenek a legmeghatározóbb piaci trendekről. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia térhódítása lesz, annak technológiai és befektetési aspektusai.
Kiemelt témáink lesznek:
- Mitől különleges a mesterséges intelligencia a jelenlegi állása szerint?
- Mennyiben változtatja meg a különböző szektorok, gazdaságok működését?
- Mennyiben hozott hatékonyság növelést, illetve mi várható ettől az eszköztől?
- Globális trendek, régiós folyamatokMiért érezzük azt, hogy az AI téma mára inkább hype, mint valódi előrelépés?
- Mennyiben megalapozott ez az érzés, állítás?
- Mire képes most a mesterséges intelligencia és mire lesz később a következő években
- Begyorsulhat még jobban ez a folyamat?
- Az AI-trendek meglovaglása a befektetéseken keresztül: piacok, részvények, deviazaárfolyamok
- Hogyan viszonyulnak ehhez a területhez a profi befektetők?
- Az AI sztori és annak mellékszálai: energetikai szektor, szoftverfejlesztők, hardvergyártók, adatközpontok
Kaszab Balázs, a Portfolio részvénypiaci elemzőjének megnyitója után előadást tart a mesterséges intelligencia fejlődéséről és a technológia kilátásairól Kiss Gergely, az Attrecto elnöke. Ezt követően érkezik 50 percben a profi befektetők, portfóliómenedzserek kerekasztalbeszélgetése, majd a közönségkérdések.
A panelbeszélgetés résztvevői Kaszab Balázs, a Portfolio elemzőjének moderálása mellett:
- Halas Zoltán CFA, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő
- Loncsák András, befektetési igazgató, igazgatósági tag, VIG Alapkezelő
- Pleschinger Gyula Márk, Head of Private Wealth Management, WOOD & Co.
Érdemes velünk tartani az online befektetői klubra, amely Signature PRO előfizetőink számára díjmentes. Akik rendelkeznek már Signature PRO előfizetéssel, ők ide kattintva regisztrálhatnak könnyedén. Akik még nem előfizetőink, azoknak ajánljuk szolgáltatásainkat.
Részvételi feltételek
A rendezvény január 27-én 17:30-kor kezdődik online, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.
Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. Az éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza az online klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal: most éri meg igazán Signature PRO előfizetésre váltani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Így árasztják el a kínai autók az egész világot
Idén várhatóan tovább bővül az export.
Nagy változás jön a Teslánál!
Alig pár hét múlva élesedik is.
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot
Az OECD egy meglepő tervvel mentené meg a költségvetéseket.
A világ történelmének egyik legforróbb éve lett 2025
A mostani szokatlan hideg ellenére aggasztó számok érkeztek a tavalyi évről.
Máris itt a fordulat a lakáspiacon: újra drágulnak az albérletek
Szűkül a kínálat, mutatjuk a kerületenkénti és nagyvárosonkénti átlagárakat.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Hidegpárna ül az országra.
Nagyot ralizik a Mol!
Tovább száguld az árfolyam.
A vöröszóna kapujába került Macron gazdasága
A súlyosbodó hiány miatt egyre inkább fogy a bizalom Franciaországgal szemben.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?