Árat emel a Spotify

A Spotify egy dollárral, 12,99 dollárra emeli prémium előfizetésének havi díját az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban februártól.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Spotify csütörtökön jelentette be, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli prémium előfizetésének havi díját

az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban.

Az új ár februártól lép életbe, a változásról az előfizetők e-mailben kapnak értesítést.

A svéd streamingszolgáltató az elmúlt években sorozatos áremelésekre támaszkodott a növekedés fenntartása érdekében. Christian Luiga pénzügyi igazgató tavaly közölte: bár több mint 150 országban emeltek árat, nem tapasztaltak jelentős lemorzsolódást az ügyfelek körében.

A vállalat szerint az áremelésből származó többletbevételt a platform fejlesztésére és az alkotók támogatására fordítják.

A Spotify a harmadik negyedévben 281 millió prémium előfizetővel rendelkezett, ami 12 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A havi aktív felhasználók száma elérte a 713 milliót.

A cég a fejlődő piacokon történő terjeszkedésre és a kínálat bővítésére összpontosít, különös tekintettel a podcastekre, videókra és hangoskönyvekre. A hónap elején új bevételszerzési lehetőségeket vezetett be az alkotók számára, és új eszközöket kínál a videós podcastok készítőinek egy olyan piacon, ahol a YouTube-bal és a Netflixszel is versenyez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ