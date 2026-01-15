  • Megjelenítés
Nagy Márton: a kormány úgy látja, meg kell segíteni az éttermeket
Árat emel a Spotify
Árat emel a Spotify

Portfolio
A Spotify egy dollárral, 12,99 dollárra emeli prémium előfizetésének havi díját az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban februártól.
A Spotify csütörtökön jelentette be, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli prémium előfizetésének havi díját

az Egyesült Államokban, Észtországban és Lettországban.

Az új ár februártól lép életbe, a változásról az előfizetők e-mailben kapnak értesítést.

A svéd streamingszolgáltató az elmúlt években sorozatos áremelésekre támaszkodott a növekedés fenntartása érdekében. Christian Luiga pénzügyi igazgató tavaly közölte: bár több mint 150 országban emeltek árat, nem tapasztaltak jelentős lemorzsolódást az ügyfelek körében.

A vállalat szerint az áremelésből származó többletbevételt a platform fejlesztésére és az alkotók támogatására fordítják.

A Spotify a harmadik negyedévben 281 millió prémium előfizetővel rendelkezett, ami 12 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A havi aktív felhasználók száma elérte a 713 milliót.

A cég a fejlődő piacokon történő terjeszkedésre és a kínálat bővítésére összpontosít, különös tekintettel a podcastekre, videókra és hangoskönyvekre. A hónap elején új bevételszerzési lehetőségeket vezetett be az alkotók számára, és új eszközöket kínál a videós podcastok készítőinek egy olyan piacon, ahol a YouTube-bal és a Netflixszel is versenyez.

