Emelkednek az amerikai tőzsdék, szárnyalnak a befektetési bankok
Emelkednek az amerikai tőzsdék, szárnyalnak a befektetési bankok

Portfolio
A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. A befektetők eközben szoros figyelemmel kísérik, hogy milyen hírek érkeznek az amerikai-dán egyeztetésekről, hiszen Donald Trump továbbra sem mondott le Grönland megszerzéséről, viszont Iránnal kapcsolatban mintha valamelyest enyhült volna az elnök álláspontja, legalábbis a tegnap esti kijelentései erre utalnak – részben emiatt korrigál az arany, az ezüst, és az olaj ára a korábbi emelkedés után. Közben a chiprészvények a tajvani TSMC erős negyedéves jelentése után kaptak egy lökést. Részvénypiacokon összességében pozitív a hangulat, emelkednek az európai és az amerikai részvények is, köztük a ma jelentő befektetési bankok. Itthon a Mol árfolyama ma is jelentős pluszban van, miután Szijjártó Péter arról beszélt, hogy közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról.
Szárnyalnak a befektetési bankok

Szárnyal a gyorsjelentését ma közzétevő két befektetési bank: a Morgan Stanley 5,7%-os, a Goldman 4,3%-os plusz van, miután a vártnál jobb negyedik negyedéves számokat tettek közzé. A befektetési bankok nagyon jó évet zártak, és akár még jobb is lehet a tavalyinál az idei üzleti évük, itt írtunk erről részletesen. Az óriásbankok teljesítménye azonban "semmi" a szintén ebben az iparágban utazó BRC Group Holdingshoz képest, amely 39%-os pluszban van, miután még szerdán nagyon erős harmadik negyedéves számokat tett közzé.

BRC
Erős számokat közölt a Morgan Stanley, tetszik a befektetőknek a gyorsjelentés

Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

Ma is új történelmi csúcsra ment a BUX

Napközben új történelmi csúcsra ment a BUX index, de a kereskedést végül tegnapi záróértékén fejezte be. Nagyot emelkedett a Mol a blue chipek közül a NIS szerb olajvállalattal kapcsolatos hírekre, esett viszont az OTP és a Telekom.

Ma is új történelmi csúcsra ment a BUX
Felpattanás az USA-ban

Jó hangulatban indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos pluszban kezdett. Az emelkedés részben a chipgyártók részvényeinek köszönhető, miután a Taiwan Semiconductor újabb rekord negyedévet zárt, 35%-os profitnövekedést jelentve, ami újjáélesztette a befektetők bizalmát a mesterséges intelligenciában. Donald Trump szerdán aláírta a bizonyos félvezetőkre 25%-os vámot kivető rendeletet, azonban ez nem vonatkozik azokra a chipekre, amelyeket az Egyesült Államok technológiai ellátási láncának kiépítéséhez importálnak.

6jHreyjB (1)
Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő

A mai napon közzétett amerikai makrogazdasági adatok alaposan átrendezték a gazdasági várakozásokat. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott.

Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő
Bemondta a Bank of America, milyen európai befektetésen lehet idén sokat keresni

A Bank of America elemzői szerint az európai ingatlanrészvények előtt ritkán látott hozampotenciál áll, amit a kamatkörnyezet stabilizálódása és a történelmi átlagnál jóval alacsonyabb értékeltség alapoz meg - jelentette a Bloomberg.

Bemondta a Bank of America, milyen európai befektetésen lehet idén sokat keresni
Erős számokat közölt a Morgan Stanley, tetszik a befektetőknek a gyorsjelentés

Egyre nagyobb, jelenleg 0,75% körüli emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben a Morgan Stanley részvényárfolyama, miután a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta a társaság az elemzői várakozásokat a negyedik negyedévben. A Morgan Stanley befektetési bankárai kiemelkedő eredményeket értek el az üzletkötések terén.

Erős számokat közölt a Morgan Stanley, tetszik a befektetőknek a gyorsjelentés
Mutatunk egy meglepően olcsó magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!

Bőven van miből válogatnia azoknak, akik idén is a magyar tőzsdén helyeznék el a pénzüket. Az OTP mellett a Mol látványos kitörése, a Nyomda erős évkezdése, illetve a 4iG-Rába sztori is bőven tartogat ígéretes lehetőségeket. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy rendkívül olcsó, de éppen kitörés előtt áll, így különösen jól járhat az, aki időben lép.

Mutatunk egy meglepően olcsó magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!
Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

Közzétette tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a Goldman Sachs, az amerikai nagybank az elemzői várakozásnál jóval magasabb eredményről, de alacsonyabb bevételről jelentett. Több egyszeri tétel is javította a negyedév eredményét. A bank részvényeinek árfolyama  a tőzsdenyitás előtti kereskedésben fél százalék körüli pluszba ugrott, ám nbem sokkal később már 1 százalék feletti mínuszba került.

Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank
Tovább emelkedik a Mol

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. Megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat nem fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.

A bejelentést követően 2 százalékos pluszba került a Mol árfolyama.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén

Az amerikai gazdaság gyorsul, a Fed befejezte a szigorítást, az inflációs adatok megnyugtatóak – a tőzsdék mégsem tudnak új lendületet venni, hiszen például a Nasdaq 100 sem emelkedett hónapok óta új csúcsra. Miért fullad ki minden ralikísérlet, amikor a hírek látszólag tökéletesek? A válasz nem a kamatokban és nem is a vállalati jelentésekben rejlik, hanem a pénzügyi rendszer "gépházában", ahol csendben, de radikálisan átrajzolódtak az erőviszonyok. Egy kritikus védőháló épp most foszlott semmivé, és a Fed kénytelen volt a színfalak mögött beavatkozni - de az eredmény egészen más lehet, mint amire a piac számít.

Tovább a cikkhez
Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén
Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. Megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat nem fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.

Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!
A Molban van ma a legnagyobb forgalom a magyar tőzsdén

Jelenleg 1,2 százalékos emelkedésben van a Mol árfolyama, a befektetők feszült figyelemmel várják a legújabb fejleményeket a NIS-ügylettel kapcsolatban - ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Molban van ma a legmagasabb forgalom a Budapesti Értéktőzsdén, az OTP-t is megelőzi az olajcég e tekintetben.

Már napok óta jelentős raliban van a részvény, a menetelést a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtja elsősorban (de az emelkedő olajárak is kedveznek).

A NIS-felvásárlás potencális hatásaival ebben az elemzésben foglalkoztunk részletesen.

Legfrissebb fejlemény az ügyben: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma Belgrádba látogatott, ahol a tárgyalás fő témája a NIS olajfinomító ügye.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok

A Keurig Dr Pepper hivatalosan is elindította 18 milliárd dolláros készpénzes felvásárlási ajánlatát a JDE Peet's megszerzésére, amellyel a Nestlének komoly kihívót jelentő globális kávéipari óriás jöhet létre.

Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok
Jó hír érkezett a mesterséges intelligenciáról, kilőtt Európa legértékesebb vállalatának árfolyama

Rekordmagasságba emelkedtek csütörtökön az ASML Holding részvényei Amszterdamban, a holland chipgyártó berendezéseket gyártó vállalat piaci értéke ezzel átlépte az 500 milliárd dollárt - tudósított a Bloomberg.

Jó hír érkezett a mesterséges intelligenciáról, kilőtt Európa legértékesebb vállalatának árfolyama
Ralizik tovább a Mol

Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a Mol árfolyama, ezzel sikerült kitörnie 2022 óta tartó oldalazásból, ráadásul ezzel olyan területre ért el az árfolyam, ahol már 2019 óta nem járt. Miközben a magyar piacon alapvetően korrekcióval indult a nap, az olajtársaság részvénye nem áll meg, a tegnapi 4,6 százalékos rali után ma további 0,8 százalékkal emelkedik.

qFPSL9ys
Kis emelkedés Európában

Emelkedés látható a nyitás után az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb. A vezető indexeknél azért differenciált a kép, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett,a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,3 százalékos pluszban van, a spanyol piac 0,2 százalékot esett.

rShO2acb
Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén

A tegnapi csúcsdöntés után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdére, a nagyot emelkedő papírok közül a Magyar Telekom esik, de a Mol folytatja a ralit.

Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat

Az olajárak csütörtökön több mint 3 százalékot estek, miután Donald Trump azt mondta, hogy az iráni tüntetések elleni kormányzati fellépés alábbhagyni látszik. Nyilatkozata mérsékelte az Irán ellen esetlegesen indított katonai akciótól és az ezzel járó kínálati zavaroktól való piaci félelmeket.

Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat
Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég

Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis Csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Jelentősen, közel 12 százalékkal, 54 ezer darab fölé nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az elmúlt évben: a bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi Üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a Nagykereskedelmi Üzletág eladásai közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. A vállalat értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.

Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég
Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára

Csütörtökön korrigált az arany árfolyama, miután a befektetők realizálták a szerdai történelmi csúcson elért nyereségeiket, miközben Donald Trump enyhébb hangnemet ütött meg a Fed elnökével és Iránnal kapcsolatban, mérsékelve a menekülőeszközök iránti keresletet.

Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára
Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata

A világ legnagyobb fejlett chipgyártója, a tajvani TSMC a negyedik negyedévben 35 százalékkal növelte profitját, jelentősen felülmúlva a piaci várakozásokat.

Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata
Újabb vámot vetett ki Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos importvámot rendelt el bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia H200 és az AMD MI325X típusokra, nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva; az intézkedés célja az amerikai félvezetőgyártás ösztönzése és a külföldi - elsősorban tajvani - függőség csökkentése.

Újabb vámot vetett ki Donald Trump
Európában emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,41 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB a decemberi statisztikai mérleget, a KSH pedig a novemberi ipari termelés második becslését teszi közzé. Külföldön az euróövezet ipari termelési adata lát napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 149,63 -0,1% 0,3% 1,4% 2,3% 15,6% 58,6%
S&P 500 6 926,6 -0,5% 0,1% 1,5% 1,2% 18,5% 82,5%
Nasdaq 25 465,94 -1,1% -0,7% 1,1% 0,9% 22,7% 97,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 341,23 1,5% 4,6% 6,9% 7,9% 41,2% 89,4%
Hang Seng 26 999,81 0,6% 2,0% 3,9% 5,3% 40,5% -5,3%
CSI 300 4 741,93 -0,4% -0,7% 3,5% 2,4% 24,1% -13,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 286,24 -0,5% 0,7% 4,5% 3,2% 24,7% 80,8%
CAC 8 330,97 -0,2% 1,2% 3,3% 2,2% 12,2% 46,6%
FTSE 10 184,35 0,5% 1,4% 5,5% 2,5% 24,2% 49,7%
FTSE MIB 45 647,4 0,3% 0,2% 4,9% 1,6% 30,0% 101,6%
IBEX 17 695,7 0,0% 0,6% 5,0% 2,2% 50,6% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 651,6 1,5% 3,5% 10,1% 8,7% 45,2% 168,9%
ATX 5 431,4 0,4% 0,4% 6,4% 2,0% 47,8% 81,4%
PX 2 734,99 -0,3% -0,4% 6,5% 1,8% 51,7% 154,3%
Magyar blue chipek              
OTP 38 150 0,6% 3,0% 10,9% 8,7% 64,4% 172,5%
Mol 3 400 4,6% 7,3% 15,6% 15,6% 21,0% 40,8%
Richter 10 300 0,1% 1,0% 6,1% 4,4% -3,3% 28,0%
Magyar Telekom 1 916 3,6% 4,2% 8,2% 6,9% 44,3% 385,1%
Nyersanyagok              
WTI 61,84 1,6% 10,4% 7,3% 8,0% -20,9% 15,7%
Brent 66,57 1,6% 10,9% 8,8% 9,4% -17,2% 17,8%
Arany 4 617,92 0,1% 3,8% 7,7% 6,8% 72,8% 149,7%
Devizák              
EURHUF 386,5 0,1% 0,4% 0,3% 0,7% -6,2% 7,5%
USDHUF 331,4752 0,0% 0,7% 0,9% 1,4% -17,2% 11,9%
GBPHUF 445,4299 0,0% 0,4% 1,6% 1,1% -8,8% 10,1%
EURUSD 1,1660 0,1% -0,3% -0,7% -0,7% 13,3% -3,9%
USDJPY 158,9250 0,0% 1,4% 2,0% 1,4% 0,6% 53,3%
GBPUSD 1,3457 0,1% -0,2% 0,8% 0,0% 10,3% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 96 942 1,7% 6,2% 7,4% 9,3% 0,4% 147,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 -0,7% 0,0% -0,7% -0,5% -13,5% 267,0%
10 éves német állampapírhozam 2,78 -1,1% -0,9% -1,7% -2,8% 6,0% -579,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,74 0,1% -0,6% -4,4% -1,9% -5,7% 183,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
