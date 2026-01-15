Emelkednek az amerikai tőzsdék, szárnyalnak a befektetési bankok

Jelenleg 1,2 százalékos emelkedésben van a Mol árfolyama, a befektetők feszült figyelemmel várják a legújabb fejleményeket a NIS-ügylettel kapcsolatban - ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Molban van ma a legmagasabb forgalom a Budapesti Értéktőzsdén, az OTP-t is megelőzi az olajcég e tekintetben.

Már napok óta jelentős raliban van a részvény, a menetelést a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtja elsősorban (de az emelkedő olajárak is kedveznek).

A NIS-felvásárlás potencális hatásaival ebben az elemzésben foglalkoztunk részletesen.

Legfrissebb fejlemény az ügyben: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma Belgrádba látogatott, ahol a tárgyalás fő témája a NIS olajfinomító ügye.