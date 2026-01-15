Emelkedtek az amerikai tőzsdék, szárnyaltak a befektetési bankok

Itt a vége
A Dow 0,60%-on zárta a csütörtöki kereskedést, és tartani tudta magát az utolsó órákban is, az S&P 500 és a Nasdaq viszont napon belüli mélypontja közelében, 0,26%-os, illetve 0,25%-os emelkedéssel zárt. A nap sztárjának számító befektetési bankok közül a Morgan Stanley 5,8%-kal, a Goldman Sachs 4,6%-kal került feljebb a gyorsjelentés után, és az chippiaci szereplőknak is jó napjuk volt, az Nvidia például 2,1%-ot erősödött.
Nagy bejelentés a chipháborúban: gigantikus összegű ázsiai befektetés landolhat Amerikában
Az Egyesült Államok és Tajvan megállapodást kötött arról, hogy tajvani chipgyártók nagyszabású beruházások keretében félvezetőüzemeket építenek amerikai területen. Az egyezség értelmében tajvani chip- és technológiai vállalatok legalább 250 milliárd dollárt fektetnek be amerikai gyártókapacitásba.
Kissé megfáradtak a részvények, azért még menetel az Nvidia
Némileg veszítettek lendületükből a kereskedés utolsó órájára az amerikai részvényindexek, így jelenleg a Dow 0,7%, a Nasdaq és az S&P 500 0,4% körüli emelkedést mutat szerdai záróértékéhez képest. A technológiai részvények kissé elfáradtak, de az Nvidia még így is 2,8%-os emelkedést mutat.
Szárnyalnak a befektetési bankok
Szárnyal a gyorsjelentését ma közzétevő két befektetési bank: a Morgan Stanley 5,7%-os, a Goldman 4,3%-os plusz van, miután a vártnál jobb negyedik negyedéves számokat tettek közzé. A befektetési bankok nagyon jó évet zártak, és akár még jobb is lehet a tavalyinál az idei üzleti évük, itt írtunk erről részletesen. Az óriásbankok teljesítménye azonban "semmi" a szintén ebben az iparágban utazó BRC Group Holdingshoz képest, amely 39%-os pluszban van, miután még szerdán nagyon erős harmadik negyedéves számokat tett közzé.
Sziporkáznak a befektetési bankárok: még a 2025-ös aranyévüknél is jobb lehet az idei
A Wall Street befektetési bankárai idén is mozgalmas évre számítanak, miután 2025-ben a nagyszabású tranzakcióknak és tőzsdei bevezetéseknek köszönhetően jelentős, a szekor egészében 100 milliárd dollár feletti bevételekre tettek szert - írja a Reuters.
Ma is új történelmi csúcsra ment a BUX
Napközben új történelmi csúcsra ment a BUX index, de a kereskedést végül tegnapi záróértékén fejezte be. Nagyot emelkedett a Mol a blue chipek közül a NIS szerb olajvállalattal kapcsolatos hírekre, esett viszont az OTP és a Telekom.
Felpattanás az USA-ban
Jó hangulatban indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos pluszban kezdett. Az emelkedés részben a chipgyártók részvényeinek köszönhető, miután a Taiwan Semiconductor újabb rekord negyedévet zárt, 35%-os profitnövekedést jelentve, ami újjáélesztette a befektetők bizalmát a mesterséges intelligenciában. Donald Trump szerdán aláírta a bizonyos félvezetőkre 25%-os vámot kivető rendeletet, azonban ez nem vonatkozik azokra a chipekre, amelyeket az Egyesült Államok technológiai ellátási láncának kiépítéséhez importálnak.
Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő
A mai napon közzétett amerikai makrogazdasági adatok alaposan átrendezték a gazdasági várakozásokat. Miközben a munkaerőpiac továbbra is a lassulás jeleit mutatja, a feldolgozóipar váratlanul egy nagyobbat ugrott.
Bemondta a Bank of America, milyen európai befektetésen lehet idén sokat keresni
A Bank of America elemzői szerint az európai ingatlanrészvények előtt ritkán látott hozampotenciál áll, amit a kamatkörnyezet stabilizálódása és a történelmi átlagnál jóval alacsonyabb értékeltség alapoz meg - jelentette a Bloomberg.
Erős számokat közölt a Morgan Stanley, tetszik a befektetőknek a gyorsjelentés
Egyre nagyobb, jelenleg 0,75% körüli emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben a Morgan Stanley részvényárfolyama, miután a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta a társaság az elemzői várakozásokat a negyedik negyedévben. A Morgan Stanley befektetési bankárai kiemelkedő eredményeket értek el az üzletkötések terén.
Mutatunk egy meglepően olcsó magyar részvényt, amiben most bőven van fantázia!
Bőven van miből válogatnia azoknak, akik idén is a magyar tőzsdén helyeznék el a pénzüket. Az OTP mellett a Mol látványos kitörése, a Nyomda erős évkezdése, illetve a 4iG-Rába sztori is bőven tartogat ígéretes lehetőségeket. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy rendkívül olcsó, de éppen kitörés előtt áll, így különösen jól járhat az, aki időben lép.
Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank
Közzétette tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a Goldman Sachs, az amerikai nagybank az elemzői várakozásnál jóval magasabb eredményről, de alacsonyabb bevételről jelentett. Több egyszeri tétel is javította a negyedév eredményét. A bank részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben fél százalék körüli pluszba ugrott, ám nbem sokkal később már 1 százalék feletti mínuszba került.
Tovább emelkedik a Mol
Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. Megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat nem fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.
A bejelentést követően 2 százalékos pluszba került a Mol árfolyama.
Ezért lesz nehezebb idén pénzt keresni a tőzsdén
Az amerikai gazdaság gyorsul, a Fed befejezte a szigorítást, az inflációs adatok megnyugtatóak – a tőzsdék mégsem tudnak új lendületet venni, hiszen például a Nasdaq 100 sem emelkedett hónapok óta új csúcsra. Miért fullad ki minden ralikísérlet, amikor a hírek látszólag tökéletesek? A válasz nem a kamatokban és nem is a vállalati jelentésekben rejlik, hanem a pénzügyi rendszer "gépházában", ahol csendben, de radikálisan átrajzolódtak az erőviszonyok. Egy kritikus védőháló épp most foszlott semmivé, és a Fed kénytelen volt a színfalak mögött beavatkozni - de az eredmény egészen más lehet, mint amire a piac számít.
Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!
Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. Megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat nem fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.
A Molban van ma a legnagyobb forgalom a magyar tőzsdén
Jelenleg 1,2 százalékos emelkedésben van a Mol árfolyama, a befektetők feszült figyelemmel várják a legújabb fejleményeket a NIS-ügylettel kapcsolatban - ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Molban van ma a legmagasabb forgalom a Budapesti Értéktőzsdén, az OTP-t is megelőzi az olajcég e tekintetben.
Már napok óta jelentős raliban van a részvény, a menetelést a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtja elsősorban (de az emelkedő olajárak is kedveznek).
A NIS-felvásárlás potencális hatásaival ebben az elemzésben foglalkoztunk részletesen.
Legfrissebb fejlemény az ügyben: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma Belgrádba látogatott, ahol a tárgyalás fő témája a NIS olajfinomító ügye.
Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok
A Keurig Dr Pepper hivatalosan is elindította 18 milliárd dolláros készpénzes felvásárlási ajánlatát a JDE Peet's megszerzésére, amellyel a Nestlének komoly kihívót jelentő globális kávéipari óriás jöhet létre.
Jó hír érkezett a mesterséges intelligenciáról, kilőtt Európa legértékesebb vállalatának árfolyama
Rekordmagasságba emelkedtek csütörtökön az ASML Holding részvényei Amszterdamban, a holland chipgyártó berendezéseket gyártó vállalat piaci értéke ezzel átlépte az 500 milliárd dollárt - tudósított a Bloomberg.
Ralizik tovább a Mol
Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a Mol árfolyama, ezzel sikerült kitörnie 2022 óta tartó oldalazásból, ráadásul ezzel olyan területre ért el az árfolyam, ahol már 2019 óta nem járt. Miközben a magyar piacon alapvetően korrekcióval indult a nap, az olajtársaság részvénye nem áll meg, a tegnapi 4,6 százalékos rali után ma további 0,8 százalékkal emelkedik.
Kis emelkedés Európában
Emelkedés látható a nyitás után az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb. A vezető indexeknél azért differenciált a kép, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett,a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,3 százalékos pluszban van, a spanyol piac 0,2 százalékot esett.
Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén
A tegnapi csúcsdöntés után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdére, a nagyot emelkedő papírok közül a Magyar Telekom esik, de a Mol folytatja a ralit.
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat
Az olajárak csütörtökön több mint 3 százalékot estek, miután Donald Trump azt mondta, hogy az iráni tüntetések elleni kormányzati fellépés alábbhagyni látszik. Nyilatkozata mérsékelte az Irán ellen esetlegesen indított katonai akciótól és az ezzel járó kínálati zavaroktól való piaci félelmeket.
Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég
Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis Csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Jelentősen, közel 12 százalékkal, 54 ezer darab fölé nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az elmúlt évben: a bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi Üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a Nagykereskedelmi Üzletág eladásai közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. A vállalat értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.
Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára
Csütörtökön korrigált az arany árfolyama, miután a befektetők realizálták a szerdai történelmi csúcson elért nyereségeiket, miközben Donald Trump enyhébb hangnemet ütött meg a Fed elnökével és Iránnal kapcsolatban, mérsékelve a menekülőeszközök iránti keresletet.
Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata
A világ legnagyobb fejlett chipgyártója, a tajvani TSMC a negyedik negyedévben 35 százalékkal növelte profitját, jelentősen felülmúlva a piaci várakozásokat.
Újabb vámot vetett ki Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos importvámot rendelt el bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia H200 és az AMD MI325X típusokra, nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva; az intézkedés célja az amerikai félvezetőgyártás ösztönzése és a külföldi - elsősorban tajvani - függőség csökkentése.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,41 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB a decemberi statisztikai mérleget, a KSH pedig a novemberi ipari termelés második becslését teszi közzé. Külföldön az euróövezet ipari termelési adata lát napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 149,63
|-0,1%
|0,3%
|1,4%
|2,3%
|15,6%
|58,6%
|S&P 500
|6 926,6
|-0,5%
|0,1%
|1,5%
|1,2%
|18,5%
|82,5%
|Nasdaq
|25 465,94
|-1,1%
|-0,7%
|1,1%
|0,9%
|22,7%
|97,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 341,23
|1,5%
|4,6%
|6,9%
|7,9%
|41,2%
|89,4%
|Hang Seng
|26 999,81
|0,6%
|2,0%
|3,9%
|5,3%
|40,5%
|-5,3%
|CSI 300
|4 741,93
|-0,4%
|-0,7%
|3,5%
|2,4%
|24,1%
|-13,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 286,24
|-0,5%
|0,7%
|4,5%
|3,2%
|24,7%
|80,8%
|CAC
|8 330,97
|-0,2%
|1,2%
|3,3%
|2,2%
|12,2%
|46,6%
|FTSE
|10 184,35
|0,5%
|1,4%
|5,5%
|2,5%
|24,2%
|49,7%
|FTSE MIB
|45 647,4
|0,3%
|0,2%
|4,9%
|1,6%
|30,0%
|101,6%
|IBEX
|17 695,7
|0,0%
|0,6%
|5,0%
|2,2%
|50,6%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 651,6
|1,5%
|3,5%
|10,1%
|8,7%
|45,2%
|168,9%
|ATX
|5 431,4
|0,4%
|0,4%
|6,4%
|2,0%
|47,8%
|81,4%
|PX
|2 734,99
|-0,3%
|-0,4%
|6,5%
|1,8%
|51,7%
|154,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 150
|0,6%
|3,0%
|10,9%
|8,7%
|64,4%
|172,5%
|Mol
|3 400
|4,6%
|7,3%
|15,6%
|15,6%
|21,0%
|40,8%
|Richter
|10 300
|0,1%
|1,0%
|6,1%
|4,4%
|-3,3%
|28,0%
|Magyar Telekom
|1 916
|3,6%
|4,2%
|8,2%
|6,9%
|44,3%
|385,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,84
|1,6%
|10,4%
|7,3%
|8,0%
|-20,9%
|15,7%
|Brent
|66,57
|1,6%
|10,9%
|8,8%
|9,4%
|-17,2%
|17,8%
|Arany
|4 617,92
|0,1%
|3,8%
|7,7%
|6,8%
|72,8%
|149,7%
|Devizák
|EURHUF
|386,5
|0,1%
|0,4%
|0,3%
|0,7%
|-6,2%
|7,5%
|USDHUF
|331,4752
|0,0%
|0,7%
|0,9%
|1,4%
|-17,2%
|11,9%
|GBPHUF
|445,4299
|0,0%
|0,4%
|1,6%
|1,1%
|-8,8%
|10,1%
|EURUSD
|1,1660
|0,1%
|-0,3%
|-0,7%
|-0,7%
|13,3%
|-3,9%
|USDJPY
|158,9250
|0,0%
|1,4%
|2,0%
|1,4%
|0,6%
|53,3%
|GBPUSD
|1,3457
|0,1%
|-0,2%
|0,8%
|0,0%
|10,3%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|96 942
|1,7%
|6,2%
|7,4%
|9,3%
|0,4%
|147,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|-0,7%
|0,0%
|-0,7%
|-0,5%
|-13,5%
|267,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,78
|-1,1%
|-0,9%
|-1,7%
|-2,8%
|6,0%
|-579,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,74
|0,1%
|-0,6%
|-4,4%
|-1,9%
|-5,7%
|183,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
