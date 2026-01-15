  • Megjelenítés
Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?
Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, ez már zsinórban a második olyan kereskedési nap volt, amikor mindhárom vezető amerikai index mínuszban fejezte napot. A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. A befektetők eközben szoros figyelemmel kísérik, hogy milyen hírek érkeznek az amerikai-dán egyeztetésekről, hiszen Donald Trump továbbra sem mondott le Grönland megszerzéséről, viszont Iránnal kapcsolatban mintha valamelyest enyhült volna az elnök álláspontja, legalábbis a tegnap esti kijelentései erre utalnak – részben emiatt korrigál az arany, az ezüst, és az olaj ára a korábbi emelkedés után. Az amerikai esést lekövetve, az ázsiai piacokon ugyancsak negatív elmozdulások voltak jellemzők, viszont Európában pozitívabb a kép. Itthon közben megérkezett a korrekció, de a Mol árfolyama tovább emelkedik.
Ralizik tovább a Mol

Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a Mol árfolyama, ezzel sikerült kitörnie 2022 óta tartó oldalazásból, ráadásul ezzel olyan területre ért el az árfolyam, ahol már 2019 óta nem járt. Miközben a magyar piacon alapvetően korrekcióval indult a nap, az olajtársaság részvénye nem áll meg, a tegnapi 4,6 százalékos rali után ma további 0,8 százalékkal emelkedik.

qFPSL9ys
Kis emelkedés Európában

Emelkedés látható a nyitás után az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb. A vezető indexeknél azért differenciált a kép, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett,a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,3 százalékos pluszban van, a spanyol piac 0,2 százalékot esett.

rShO2acb
Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén

A tegnapi csúcsdöntés után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdére, a nagyot emelkedő papírok közül a Magyar Telekom esik, de a Mol folytatja a ralit.

Tovább a cikkhez
Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat

Az olajárak csütörtökön több mint 3 százalékot estek, miután Donald Trump azt mondta, hogy az iráni tüntetések elleni kormányzati fellépés alábbhagyni látszik. Nyilatkozata mérsékelte az Irán ellen esetlegesen indított katonai akciótól és az ezzel járó kínálati zavaroktól való piaci félelmeket.

Tovább a cikkhez
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat
Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég

Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis Csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Jelentősen, közel 12 százalékkal, 54 ezer darab fölé nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az elmúlt évben: a bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi Üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a Nagykereskedelmi Üzletág eladásai közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. A vállalat értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.

Tovább a cikkhez
Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég
Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára

Csütörtökön korrigált az arany árfolyama, miután a befektetők realizálták a szerdai történelmi csúcson elért nyereségeiket, miközben Donald Trump enyhébb hangnemet ütött meg a Fed elnökével és Iránnal kapcsolatban, mérsékelve a menekülőeszközök iránti keresletet.

Tovább a cikkhez
Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára
Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata

A világ legnagyobb fejlett chipgyártója, a tajvani TSMC a negyedik negyedévben 35 százalékkal növelte profitját, jelentősen felülmúlva a piaci várakozásokat.

Tovább a cikkhez
Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata
Újabb vámot vetett ki Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos importvámot rendelt el bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia H200 és az AMD MI325X típusokra, nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva; az intézkedés célja az amerikai félvezetőgyártás ösztönzése és a külföldi - elsősorban tajvani - függőség csökkentése.

Tovább a cikkhez
Újabb vámot vetett ki Donald Trump
Európában emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,41 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB a decemberi statisztikai mérleget, a KSH pedig a novemberi ipari termelés második becslését teszi közzé. Külföldön az euróövezet ipari termelési adata lát napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 149,63 -0,1% 0,3% 1,4% 2,3% 15,6% 58,6%
S&P 500 6 926,6 -0,5% 0,1% 1,5% 1,2% 18,5% 82,5%
Nasdaq 25 465,94 -1,1% -0,7% 1,1% 0,9% 22,7% 97,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 341,23 1,5% 4,6% 6,9% 7,9% 41,2% 89,4%
Hang Seng 26 999,81 0,6% 2,0% 3,9% 5,3% 40,5% -5,3%
CSI 300 4 741,93 -0,4% -0,7% 3,5% 2,4% 24,1% -13,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 286,24 -0,5% 0,7% 4,5% 3,2% 24,7% 80,8%
CAC 8 330,97 -0,2% 1,2% 3,3% 2,2% 12,2% 46,6%
FTSE 10 184,35 0,5% 1,4% 5,5% 2,5% 24,2% 49,7%
FTSE MIB 45 647,4 0,3% 0,2% 4,9% 1,6% 30,0% 101,6%
IBEX 17 695,7 0,0% 0,6% 5,0% 2,2% 50,6% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 651,6 1,5% 3,5% 10,1% 8,7% 45,2% 168,9%
ATX 5 431,4 0,4% 0,4% 6,4% 2,0% 47,8% 81,4%
PX 2 734,99 -0,3% -0,4% 6,5% 1,8% 51,7% 154,3%
Magyar blue chipek              
OTP 38 150 0,6% 3,0% 10,9% 8,7% 64,4% 172,5%
Mol 3 400 4,6% 7,3% 15,6% 15,6% 21,0% 40,8%
Richter 10 300 0,1% 1,0% 6,1% 4,4% -3,3% 28,0%
Magyar Telekom 1 916 3,6% 4,2% 8,2% 6,9% 44,3% 385,1%
Nyersanyagok              
WTI 61,84 1,6% 10,4% 7,3% 8,0% -20,9% 15,7%
Brent 66,57 1,6% 10,9% 8,8% 9,4% -17,2% 17,8%
Arany 4 617,92 0,1% 3,8% 7,7% 6,8% 72,8% 149,7%
Devizák              
EURHUF 386,5 0,1% 0,4% 0,3% 0,7% -6,2% 7,5%
USDHUF 331,4752 0,0% 0,7% 0,9% 1,4% -17,2% 11,9%
GBPHUF 445,4299 0,0% 0,4% 1,6% 1,1% -8,8% 10,1%
EURUSD 1,1660 0,1% -0,3% -0,7% -0,7% 13,3% -3,9%
USDJPY 158,9250 0,0% 1,4% 2,0% 1,4% 0,6% 53,3%
GBPUSD 1,3457 0,1% -0,2% 0,8% 0,0% 10,3% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 96 942 1,7% 6,2% 7,4% 9,3% 0,4% 147,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 -0,7% 0,0% -0,7% -0,5% -13,5% 267,0%
10 éves német állampapírhozam 2,78 -1,1% -0,9% -1,7% -2,8% 6,0% -579,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,74 0,1% -0,6% -4,4% -1,9% -5,7% 183,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
