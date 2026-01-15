Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

Ralizik tovább a Mol
Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a Mol árfolyama, ezzel sikerült kitörnie 2022 óta tartó oldalazásból, ráadásul ezzel olyan területre ért el az árfolyam, ahol már 2019 óta nem járt. Miközben a magyar piacon alapvetően korrekcióval indult a nap, az olajtársaság részvénye nem áll meg, a tegnapi 4,6 százalékos rali után ma további 0,8 százalékkal emelkedik.
Kis emelkedés Európában
Emelkedés látható a nyitás után az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb. A vezető indexeknél azért differenciált a kép, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC 0,1 százalékot emelkedett,a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,3 százalékos pluszban van, a spanyol piac 0,2 százalékot esett.
Nagy rali után lefordulás a magyar tőzsdén
A tegnapi csúcsdöntés után megérkezett a korrekció a magyar tőzsdére, a nagyot emelkedő papírok közül a Magyar Telekom esik, de a Mol folytatja a ralit.
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat
Az olajárak csütörtökön több mint 3 százalékot estek, miután Donald Trump azt mondta, hogy az iráni tüntetések elleni kormányzati fellépés alábbhagyni látszik. Nyilatkozata mérsékelte az Irán ellen esetlegesen indított katonai akciótól és az ezzel járó kínálati zavaroktól való piaci félelmeket.
Rákapcsolt az AutoWallis, jelentősen nőtt tavaly a cég
Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis Csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Jelentősen, közel 12 százalékkal, 54 ezer darab fölé nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az elmúlt évben: a bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi Üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a Nagykereskedelmi Üzletág eladásai közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. A vállalat értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.
Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára
Csütörtökön korrigált az arany árfolyama, miután a befektetők realizálták a szerdai történelmi csúcson elért nyereségeiket, miközben Donald Trump enyhébb hangnemet ütött meg a Fed elnökével és Iránnal kapcsolatban, mérsékelve a menekülőeszközök iránti keresletet.
Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata
A világ legnagyobb fejlett chipgyártója, a tajvani TSMC a negyedik negyedévben 35 százalékkal növelte profitját, jelentősen felülmúlva a piaci várakozásokat.
Újabb vámot vetett ki Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos importvámot rendelt el bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia H200 és az AMD MI325X típusokra, nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva; az intézkedés célja az amerikai félvezetőgyártás ösztönzése és a külföldi - elsősorban tajvani - függőség csökkentése.
Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,41 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB a decemberi statisztikai mérleget, a KSH pedig a novemberi ipari termelés második becslését teszi közzé. Külföldön az euróövezet ipari termelési adata lát napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 149,63
|-0,1%
|0,3%
|1,4%
|2,3%
|15,6%
|58,6%
|S&P 500
|6 926,6
|-0,5%
|0,1%
|1,5%
|1,2%
|18,5%
|82,5%
|Nasdaq
|25 465,94
|-1,1%
|-0,7%
|1,1%
|0,9%
|22,7%
|97,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 341,23
|1,5%
|4,6%
|6,9%
|7,9%
|41,2%
|89,4%
|Hang Seng
|26 999,81
|0,6%
|2,0%
|3,9%
|5,3%
|40,5%
|-5,3%
|CSI 300
|4 741,93
|-0,4%
|-0,7%
|3,5%
|2,4%
|24,1%
|-13,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 286,24
|-0,5%
|0,7%
|4,5%
|3,2%
|24,7%
|80,8%
|CAC
|8 330,97
|-0,2%
|1,2%
|3,3%
|2,2%
|12,2%
|46,6%
|FTSE
|10 184,35
|0,5%
|1,4%
|5,5%
|2,5%
|24,2%
|49,7%
|FTSE MIB
|45 647,4
|0,3%
|0,2%
|4,9%
|1,6%
|30,0%
|101,6%
|IBEX
|17 695,7
|0,0%
|0,6%
|5,0%
|2,2%
|50,6%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 651,6
|1,5%
|3,5%
|10,1%
|8,7%
|45,2%
|168,9%
|ATX
|5 431,4
|0,4%
|0,4%
|6,4%
|2,0%
|47,8%
|81,4%
|PX
|2 734,99
|-0,3%
|-0,4%
|6,5%
|1,8%
|51,7%
|154,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 150
|0,6%
|3,0%
|10,9%
|8,7%
|64,4%
|172,5%
|Mol
|3 400
|4,6%
|7,3%
|15,6%
|15,6%
|21,0%
|40,8%
|Richter
|10 300
|0,1%
|1,0%
|6,1%
|4,4%
|-3,3%
|28,0%
|Magyar Telekom
|1 916
|3,6%
|4,2%
|8,2%
|6,9%
|44,3%
|385,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,84
|1,6%
|10,4%
|7,3%
|8,0%
|-20,9%
|15,7%
|Brent
|66,57
|1,6%
|10,9%
|8,8%
|9,4%
|-17,2%
|17,8%
|Arany
|4 617,92
|0,1%
|3,8%
|7,7%
|6,8%
|72,8%
|149,7%
|Devizák
|EURHUF
|386,5
|0,1%
|0,4%
|0,3%
|0,7%
|-6,2%
|7,5%
|USDHUF
|331,4752
|0,0%
|0,7%
|0,9%
|1,4%
|-17,2%
|11,9%
|GBPHUF
|445,4299
|0,0%
|0,4%
|1,6%
|1,1%
|-8,8%
|10,1%
|EURUSD
|1,1660
|0,1%
|-0,3%
|-0,7%
|-0,7%
|13,3%
|-3,9%
|USDJPY
|158,9250
|0,0%
|1,4%
|2,0%
|1,4%
|0,6%
|53,3%
|GBPUSD
|1,3457
|0,1%
|-0,2%
|0,8%
|0,0%
|10,3%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|96 942
|1,7%
|6,2%
|7,4%
|9,3%
|0,4%
|147,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|-0,7%
|0,0%
|-0,7%
|-0,5%
|-13,5%
|267,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,78
|-1,1%
|-0,9%
|-1,7%
|-2,8%
|6,0%
|-579,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,74
|0,1%
|-0,6%
|-4,4%
|-1,9%
|-5,7%
|183,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Natalia Lebedinskaia
